Greenpeace también alega contra macrovaquería

Viernes, 08 Enero 2021 11:51

Greenpeace ha enviado este viernes, dentro del plazo establecido por el Ayuntamiento de Noviercas, sendas alegaciones a las modificaciones de las normas urbanísticas municipales, para rechazar la construcción de una macrogranja de vacuno de leche, con más de veinte mil cabezas.



las alegaciones también contemplan los documentos ambientales estratégicos que soportan las citadas modificaciones, redactadas y propuestas por la mercantil Valle de Odieta S.C.L., promotora del proyecto de macrogranja de vacuno, según ha señalado este viernes Greenpeace en un comunicado.

En este sentido, ha apuntado que, tras más de tres años sin apenas avanzar, habiéndose denegado la autorización de concesión de aguas y vencido el plazo para el pago completo de los terrenos a los propietarios, Valle de Odieta S.C.L. inicia un nuevo procedimiento de modificación de las normas urbanísticas basadas "en unos argumentos genéricos sin fundamento y en el incumplimiento de varias normativas", tal y como se expone en las alegaciones presentadas por Greenpeace.

"El faraónico proyecto para construir una macro explotación de vacuno de leche en Noviercas es un absoluto esperpento, más aún en una situación de crisis ecológica planetaria. Pero, a partir de hoy, con las alegaciones presentadas por Greenpeace, de llevarse a cabo debería considerarse un auténtico crimen ambiental", ha declarado Luís Ferreirim, responsable de la campaña de Agricultura de Greenpeace.

"Valle de Odieta se atribuye la defensa del interés público, pero no sólo no tiene legitimidad para hacerlo sino que al menos debería ser honesta y reconocer que lo único que le interesa es el incremento exponencial de su beneficio económico", ha apuntado.

Las instalaciones para esta macro explotación ocuparían alrededor de 154 hectáreas, más que el Parque del Retiro de Madrid, 154 campos de fútbol o más que las cuatro terminales del aeropuerto de Barajas.

Estas instalaciones albergarían, según los datos aportados por Greenpeace, 23.520 vacas en absoluto confinamiento y se producirían cerca de 200.000 toneladas de leche al año.

Esta explotación sería, en su opinión, una auténtica fábrica de cambio climático, ya que generaría cerca de 574.200 toneladas de CO2 equivalente al año, lo mismo que emiten 122.000 coches circulando en un año.

Además, produciría 368.000 toneladas de excrementos al año, lo equivalente a lo que genera una ciudad como Madrid y consumiría entre 4 y 6,35 millones de litros de agua al día, lo que supera el consumo total de los 40.000 habitantes de la ciudad de Soria.

Por último, Greenpeace ha señalado que esta empresa cuenta con un importante historial de incumplimientos ambientales en su otra macroexplotación de vacuno de leche, de menores dimensiones, en Caparroso (Navarra), por lo que sus precedentes no ofrecen ningún tipo confianza.