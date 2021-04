CARTA AL DIRECTOR/ Malos olores

Ángel Coronado incide en esta carta al director en los episodios de malos olores detectados en la planta Distiller, en Ólvega.

Es de humana condición el cuidado. Y por lo mismo, también el descuido. No es otro el fundamento del famosísimo soneto de Quevedo que nos habla del cuidado del espíritu cuando llegada la hora, hora de la Parca, el espíritu abandona el cuerpo. Y no por sabido es inútil citarlo. Cito el final. Y dice del cuerpo, ya puro material en abandono:

“El cuerpo dejará, no su cuidado

Serán cenizas, mas tendrá sentido

Polvo será, mas polvo enamorado”

Por más que quieras seguir con Quevedo, a ver que pasa (Quevedo es inagotable), vamos a dejar a Quevedo.

Leo la prensa de hoy. Y mientras leo me acuerdo de Quevedo, de las cuitas, del cuidado, de la humana condición del cuidado y también, y por lo mismo, del descuido. Y escribo para que otro lea esto que leo en la prensa: en Ólvega se han producido malos olores.

Me imagino un descuido. Alguien ha sufrido un descuido y una sonora ventosidad le delata. Todos le miran y es de humana condición ponerse colorado. Alguien se pone colorado mientras un hedor insoportable se va instalando de nariz en nariz por todo Ólvega de tal forma que la noticia salta de Ólvega para instalarse en la prensa. Y sigo leyendo y escribo para que otro lea esto que cito, que nada tiene que ver con Quevedo excepto en esto de los cuidados y de los descuidos:

“Un nuevo episodio de olores procedentes de la planta Distiller en Ólvega ha puesto en alerta nuevamente a los vecinos que han vuelto a padecer episodios de nauseas e irritaciones”

No sé si ”Distiller” se ha puesto colorado o no, pero esto es lo de menos. A lo que vamos. Hasta las narices del ayuntamiento y de la Guardia Civil han llegado los olores y a saber. De otras cosas se habla en Ólvega, pero también se habla y se huele ésta. Y sigo escribiendo para que otro lea que se habla también de una cosa, de un proyecto que se llama D-NOSE, y se dice que conviene incluir a Ólvega en ese proyecto que, sigo escribiendo para que otro lea (si no lo ha hecho ya, porque merece la pena) esto que ahora leo en este medio:

“Se pretenden realizar dos talleres ciudadanos para la formación, reconocimiento, medición de olores e implicación en el análisis de datos, para que a través de la APP OdourCollect se recoja la información sobre la contaminación odorífera en Ólvega y mediante el modelo de la cuádruple hélice (industria, sector público, expertos en olores, etc) buscar soluciones a esta problemática.

Además de proponer el proyecto a los equipos directivos del colegio e instituto de la localidad.”

Hay un cuadro famoso titulado “El Pasmo de Sicilia” que obra en el Museo del Prado. Nada que ver su pintura con todo esto, una escena de la Pasión, pero el nombre, lo que se dice el nombre, tiene mucho que ver. Ahora, por fin, podemos hablar del “Pasmo de Ólvega, Soria, España”. Y mucho temo que dentro de poco, después de cualquier descuido de alguna de las más de veintitrés mil vacas que se ciernen sobre Noviercas, cosa fácil y al unísono en pasmosa concentración, podremos hablar del “Pasmo de Noviercas, Soria, España”.

Fdo: Ángel Coronado