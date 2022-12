Latorre destaca "economia naranja" en Monteagudo

Lunes, 05 Diciembre 2022 08:26

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha inaugurado este domingo dos exposiciones de arte organizadas por la Asociación Armazón y la Galería AGA en Monteagudo de las Vicarías englobadas en el marco de la economía naranja en su faceta artística y que forman parte de la RedNaranja de Turismo Artístico.

"Monteagudo de las Vicarías es un buen ejemplo turístico-cultural de la denominada economía naranja. Así lo destacó en julio, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y así puedo confirmarlo tras inaugurar y visitar las dos exposiciones de los artistas Fran Miguel Lara y Sofía Medina que ha comisariado Margarita Asuar", ha señalado el subdelegado del Gobierno.

Asimismo ambos artistas han querido realizar una acción solidaria concreta, contribuyendo cada uno con la edición de un grabado giclée a beneficio de Ucrania, a través de Cruz Roja, que puede adquirirse en la Asociación Armazón y en la Galería AGA, contactando a través del correo rednaranjaturismoartistico@gmail.com

“Desde los valores y la internacionalización, que son las características fundamentales de nuestro proyecto, siendo absolutamente consecuentes, llegamos a nuestra solidaridad con Ucrania, los artistas tenían esta inquietud y yo también, así que nos pusimos en marcha y contactamos con el subdelegado del Gobierno, que nos facilitó el contacto directo con Cruz Roja de Soria. Creo que en estos momentos es aún más necesario realizar actos de paz como son las inauguraciones de exposiciones de arte”, ha manifestado Magarita Asuar.

RedNaranja de Turismo Artístico

Asuar, que regenta la Galería AGA y preside la Asociación Armazón, ha puesto en marcha la RedNaranja de Turismo Artístico, una iniciativa en la que ya colaboran 200 artistas de numerosos países.

Sus obras se van exponiendo en dos castillos medievales musealizados con arte contemporáneo en Monteagudo de las Vicarías e Íscar, que han sido convertidos en centros internacionales de arte contemporáneo, transformándose así en enclaves de economía naranja; iniciativas en la que colabora la Fundación AAmA, que impulsa el arte en América, África, Mediterráneo y Asia.

Este proyecto de entender el arte como economía naranja, porque aporta valores y contribuye al desarrollo económico local, creando experiencias turísticas con el arte contemporáneo, fue apoyado el pasado mes de julio por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que visitó el castillo Museo de Monteagudo de las Vicarías y la Galería AGA para conocer de cerca esta iniciativa y respaldarla.

Igualmente ha despertado el interés de Cristina Gallach, Comisionada Especial para la Nueva Alianza de la Lengua, que ha visitado tanto el Castillo de Monteagudo de las Vicarías como el Castillo de Íscar y la Galería AGA, para conocer de cerca cómo Margarita Asuar está impulsando la RedNaranja para conectar centros de arte y difundir el conocimiento de la lengua española a nivel internacional a través de los Catálogos de arte traducidos al chino, italiano e inglés, entre otros idiomas.

“Lo que marca la diferencia en este proyecto son dos aspectos importantes: los valores que se comunican y la visión internacional, lejos de la visión localista empequeñecedora que no nos salva del olvido. Nosotros, los artistas y yo como comisaria, con el arte comunicamos los valores de la Agenda 2030, se puede decir que somos humanistas que con el arte intentamos construir un mundo mejor. Y el segundo aspecto, la internacionalización contra la despoblación, consiste en que al realizar las musealizaciones de castillos medievales en zonas despobladas y conectándolos en una red internacional salvamos del olvido estos territorios y sus gentes comienzan a sentirse protagonistas y empiezan a realizar sus propios proyectos, esto lo hemos visto en Monteagudo de las Vicarías, donde ya llevamos más de un año y recibimos una media de mil visitantes al mes y artistas locales están sumándose a nosotros para desarrollar sus proyectos de esta forma, con la visión de la internacionalización, que es lo que puede dar a conocer los territorios y atraer las inversiones, los visitantes y arraigar población. Esto es lo que puede hacer el arte unido al patrimonio histórico y los valores. Es algo que no tiene color político, es cultura y valores, y atrae un turismo de calidad y no estacional. Hemos estado en INTUR en Valladolid presentando la RedNaranja de Turismo Artístico a otros municipios y ha habido mucho interés”, ha explicado Asuar.

Fran Miguel Lara y Sofía Medina

Fran Miguel Lara, el artista que ha preparado la Exposición “Imagina…” es el artista embajador de primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) - "Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo"- dentro del proyecto colectivo de arte "Armazón" segunda edición, que puede visitarse hasta final de diciembre en el castillo-museo de Monteagudo de las Vicarías.

Sofía Medina ha preparado la Exposición “Escalas”, que se engloba en el Proyecto Colectivo "Mujeres en el arte", promovido por Margarita Asuar para dar visibilidad a las mujeres artistas, y que consiste en una serie de exposiciones de arte de mujeres artistas que serán presentadas el próximo año. Este proyecto se inició en el mes de julio de 2022 con la exposición "Somos muchas" de la artista Silvia Alcalá, que ha estado expuesta en el castillo-museo de Monteagudo de las Vicarías hasta el pasado mes de noviembre.