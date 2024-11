Censuran a Sanidad por retrasar reapertura de farmacia de Villar del Río

Martes, 19 Noviembre 2024 14:50

La plataforma para la reapertura de la farmacia de Villar del Río ha censurado que el consejero de Sanidad intente justificar lo que no tiene justificación: el retraso en reapertura de la farmacia.

La plataforma para la reapertura de la farmacia de Villar del Río se ha vuelto a poner en contacto con el consejero de Sanidad de Castilla y León y la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León para manifestar su disconformidad y malestar con las afirmaciones realizadas en los últimos plenos de las Cortes de Castilla y León "especificando todos los temas que trató.... para justificar lo injustificable, qué es la falta de un servicio básico de salud, como es la apertura de la farmacia de Villar del Río, en la comarca de Tierras Altas de Soria".

Después de más de seis años en espera, la plataforma ha señalado que la Junta quiere que empiece de nuevo con la declaración de zona farmacéutica especializada cuando ese trámite ya estaba tratado desde el 2020, (con la entregada de toda la documentación que se solicito), y puesta en marcha la declaración de zona farmacéutica especial, para la apertura de esta farmacia ubicada en Villar del Río.

Este procedimiento retrasaría otros dos años más para poder abrir el concurso y adjudicar esta plaza de farmacia a través de un concurso restringido.

Es un problema de justicia social y hay que resolverlo a la mayor brevedad posible, no solo por el Servicio de Salud que presta, si no también por la repercusión en cuanto al aumento de la despoblación por falta de servicios básicos, en una zona especialmente sensible en este aspecto.

La plataforma para la reapertura de la farmacia de Villar del Río comunicará esta situación al Procurador del Común, a partidos políticos de distinto signo y otras entidades públicas y privadas, entre ellas Mancomunidad de Tierras Altas, como núcleo aglutinador de los ayuntamientos de toda la comarca, para dar a conocer la situación que lleva arrastrando desde hace tanto tiempo en esta comarca del Valle del Cidacos.