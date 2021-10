Golmayo aprueba varias convocatorias de ayudas sociales

Viernes, 01 Octubre 2021 13:08

El Ayuntamiento de Golmayo ha aprobado ayudas por importe de 160.000 euros para financiar gastos sociales en el municipio en el año 2020 (Adquisición de libros, material y matrícula escolar en el curso 20/21, para suministro de energía en vivienda habitual, para escolarización en escuelas infantiles durante el curso 20/21 y para adquisición de Hardware con destino a educación, desde el 16 de noviembre de 2020 hasta el 15 de noviembre de 2021.

Las bases sobre las ayudas se pueden encontrar en www.golmayo.es

Además el pleno del ayuntamiento aprueba una solicitud de obras al Plan Provincial de Cooperación 2022-2023 por importe de 685.000 euros.

A. Ayudas a familias ; la cuantía global máxima de las ayudas será de 70.000,00 euros

La cuantía máxima por línea de subvención será la siguiente:

a) Adquisición de libros, material escolar y matrícula durante el curso 2020-2021: 20.000 Euros.

b) Gastos de suministro de energía en vivienda habitual: 20.000 Euros

c) Gastos de escolarización en Escuelas Infantiles durante el curso 2020-2021: 20.000 Euros.

d) Gastos adquisición hardware, con destino a educación, desde 16 de Noviembre de 2020 hasta el 15 de Noviembre de 2021: 10.000 Euros

En el supuesto de que en alguna línea de subvención no se agote la cuantía presupuestada, el remanente pasará a aumentar otra u otras líneas de subvenciones en la forma y cuantía que acuerde Alcaldía por resolución.

La cuantía de la ayuda será una cantidad fija máxima de los siguientes importes por línea de subvención:

a) Adquisición de libros y material escolar durante el curso 2020-2021; 100 Euros por alumno.

b) Gastos de suministro de energía en vivienda habitual; 250 Euros por vivienda habitual.

c) Gastos de escolarización en Escuelas Infantiles durante el curso 2020-2021; 250 Euros por alumno.

d) Gastos adquisición hardware con destino a educación durante el curso 2020-2021, desde el 16 de Noviembre de 2020 hasta el 15 de Noviembre de 2021,

para alumnos comprendidos entre los 6 y 25 años.

Se subvencionará únicamente la adquisición de hardware (excluidos consumibles) hasta un máximo de 400,00 euros por unidad familiar, de conformidad con lo establecido a continuación:

- Adquisición de ordenador portátil: un 50%, hasta un máximo de 250,00 Euros de subvención.

- Adquisición de ordenador fijo: un 50%, hasta un máximo de 200,00 Euros de subvención.

- Adquisición de monitor de ordenador: un 50%, hasta un máximo de 75,00 Euros de subvención.

- Adquisición de periféricos para ordenador (teclado, ratón, disco duro externo, lector de tarjetas, etc: un 50%, hasta un máximo de 50,00 Euros de subvención.

- Adquisición de tablet: un 50%, hasta un máximo de 150,00 Euros de subvención.

- Adquisición de impresora: un 50%, hasta un máximo de 75,00 Euros de subvención

B. Para ayudas a la actividad empresarial:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA REDUCIR LOS GASTOS DE TASAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DEPURACIÓN, RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA DE INMUEBLES AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

La presente convocatoria está dotada con 50.000,00 €

Se han aprobado subvenciones para minorar la carga que supone para la actividad empresarial hacer frente a gastos relacionados con el local de negocio en un momento en el que los ingresos se han visto mermados considerablemente para la mayoría de los autónomos y sociedades mercantiles del municipio. Es objeto, por tanto, sufragar parcialmente los siguientes gastos del inmueble donde se ubique la actividad

empresarial, en concreto:

1.- Tasa por suministro de agua potable, depuración y recogida de residuos sólidos urbanos

2.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana Beneficiarios, requisitos y exclusiones.

a) Trabajadores por cuenta propia, tengan o no trabajadores a cargo, incluido el sector de las cooperativas, de sociedades laborales que hayan optado por ese régimen, los trabajadores autónomos societarios y los mutualistas de mutuas de previsión social, cuya actividad esté ubicada en el municipio de Golmayo al menos desde el 1 de Enero de 2021.

b) Personas jurídicas cuya actividad esté ubicada en el municipio de Golmayo, con anterioridad a 1 de enero de 2021.

c) Comunidades de bienes y sociedades civiles.

Para poder acceder a estas ayudas es requisito imprescindible desarrollar una actividad empresarial en el inmueble objeto de la subvención, pudiendo solicitar la subvención el propietario del inmueble donde radica la actividad. En todo caso si la subvención es solicitada por el propietario del inmueble y no coincide con el titular de la empresa o comercio, deberá acreditarse en el expediente, que como mínimo el importe de la subvención se corresponde con la reducción del alquiler del inmueble, u otras minoraciones en gastos que se hubieran podido conceder.

Se subvencionará a fondo perdido

a) El 100% de la cuota mínima de abono de las tasas por Abastecimiento de agua potable y depuración, durante el segundo trimestre del año 2021.

b) El 100% de las tasas abonadas por recogida de residuos sólidos urbanos, durante el segundo trimestre del año 2021, excluyéndose la subvención a empresas en los que la tasa se ha girado sobre los contenedores efectivamente recogidos.

c) El 20,00% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza urbana correspondiente al año 2021.

En el supuesto que la empresa estuviera ubicada compartiendo domicilio o vivienda residencial, las cantidades a subvencionar enumeradas en los apartados a), b) y c) anteriores, se reducirán en un 50%

La presentación de solicitudes se podrá realizar hasta el día 30 de Noviembre de 2021

C. Ayudas para realización de obras de Eficiencia Energética y Accesibilidad en viviendas durante el año 2021:



CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA EN VIVIENDAS DURANTE EL AÑO 2021.

La presente convocatoria está dotada con 40.000,00€

Para eficiencia energética será la cuantía de 20.000,00 € y para accesibilidad será la cuantía de 20.000,00 €. Si el crédito de un linea de subvención se agotara se utilizará el

crédito de la otra linea de subvención siempre y cuando estuviera disponible.

Las solicitudes de comunidades de vecinos únicamente podrán concederse hasta alcanzar el 40% del importe total de la convocatoria, es decir 8.000,00 € para eficiencia energética y 8.000,00 € para accesibilidad.

El importe mínimo del proyecto para ser considerado subvencionable será 3.000 € IVA incluido.

En ningún caso serán objeto de subvención las obras de nueva construcción de edificaciones ni las obras que tengan finalidad exclusivamente estética o decorativa .

La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido que se determinará como un porcentaje sobre el coste subvencionable, con un porcentaje fijo del 20% de la inversión subvencionable, con los importes máximos de subvención por solicitud y linea de

subvención detallados a continuación:

- Para las solicitudes de personas físicas de 1.500,00 €.

- Para las solicitudes de comunidades de propietarios será de 3.000,00 €

La inversión financiada deberá ejecutarse íntegramente entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de noviembre de 2021.

D. Solicitud de obras para el Plan Provincial de Cooperación 2022-2023.

- Asfaltado en el municipio: 500.000,00 €

- Instalaciones deportivas en el municipio: 80.000,00 €

- Adecuación Centro Social Carbonera: 15.000,00 €

- Acondicionamiento parcelas en Golmayo: 60.000,00 €

-Mejora para la captación de agua en Villabuena: 30.000,00€