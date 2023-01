Dos estrenos en la semana de Reyes

Lunes, 02 Enero 2023 17:01

Cines Lara adelante de nuevo esta semana los estrenos al miércoles. Dos películas que se suman a la siempre variada cartelera de los Lara, que esta semana solo cierra el 5 de enero y a partir del 9 de enero recuperará el cierre del martes como día de descanso del personal.

M3GAN

De las mentes más prolíficas del terror —James Wan, el cineasta responsable de las sagas Saw, Insidious y The Conjuring, y Blumhouse, productora de las películas de La noche de Halloween, Black Phone y El hombre invisible— llega un nuevo rostro al cine de terror.

M3GAN es una maravilla de la inteligencia artificial, una muñeca realista programada para ser la mejor compañera de los niños y la mayor aliada de los padres. Diseñada por Gemma (Allison Williams de Déjame Salir), M3GAN es capaz de escuchar, observar y aprender mientras se convierte en amiga, profesora, compañera de juegos y protectora del niño al que se vincule.

Cuando, inesperadamente, Gemma se convierte en la cuidadora legal de Cady (Violet McGraw, La maldición de Hill House), su sobrina huérfana de 8 años, no sabe muy bien qué hacer ni se siente preparada para ejercer de madre. Sometida a un intenso estrés laboral, Gemma decide vincular su prototipo de M3GAN a Cady en un intento por resolver ambos problemas..., pero no tardará en descubrir las inimaginables consecuencias de su decisión.

M3GAN – Tráiler Oficial 2 (Universal Pictures) HD - YouTube

OPERACIÓN FORTUNE. EL GRAN ENGAÑO

El agente del MI6, Orson Fortune (Jason Statham), y su equipo reclutan a una de las estrellas de cine más importantes de Hollywood (Josh Harnett) para que los ayude en una misión encubierta para rastrear y detener la venta de nuevas tecnologías de armas mortales a manos del multimillonario Greg Simmonds (Hugh Grant).

Nueva película del director Guy Ritchie (Snatch. Cerdos y Diamantes, Sherlock Holmes, The Gentlemen. Los Señores De La Mafia…) con Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Hugh Grant entre otros.

Operación Fortune: El Gran Engaño - Tráiler oficial en español - YouTube

PROGRAMACIÓN DEL 04 AL 12 DE ENERO (2023) CINES LARA HORARIO SALA 1 TODOS LO HACEN 18,00 22,40 12 años AS BESTAS 20,15 12 años SALA 2 OPERACIÓN FORTUNE. EL GRAN ENGAÑO 17,45 20,15 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL SALA 3 ATODO TREN 2 18,00 12 años AVATAR. EL SENTIDO DEL AGUA 3D 20,45 12 años SALA 4 AVATAR. EL SENTIDO DEL AGUA 18,00 21,30 12 años SALA 5 EL GATO CON BOTAS. EL ÚLTIMO DESEO 18,00 7 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA AVATAR. EL SENTIDO DEL AGUA 20,30 12 años SALA 6 EL PEOR VECINO DEL MUNDO 17,45 20,15 12 años REZA POR EL DIABLO 22,35 16 años SALA 7 INSPECTOR SUN Y LA MALDICIÓN DE LA VIUDA NEGRA 18,15 Todos los públicos y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA AL DESCUBIERTO 20,15 22,35 12 años y distintivo ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO SALA 8 M3GAN 18,00 20,15 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL