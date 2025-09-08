La Cuerda del Pozo continúa perdiendo agua y contiene el 68 por ciento de su capacidad

Lunes, 08 Septiembre 2025 13:32

.El embalse de la Cuerda del Pozo continúa una semana más perdiendo reservas de agua y contiene actualmente 169,523 hectómetros cúbicos de agua, el 68,14 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 174,636 hectómetros cúbicos, el 70,20 por ciento, según el balance hídrico de la última semana facilitado este lunes por la Subdelegación del Gobierno de Soria.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 141,340 hectómetros cúbicos de agua, el 56,81 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 7,50 metros cúbicos por segundo.

El balance hídrico de la semana ha sido de -5,113 hectómetros cúbicos.

Durante esta semana no se han registrado precipitaciones en la zona del embalse.