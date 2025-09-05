Adjudicadas las obras del “Circuito de la Sostenibilidad” en Duruelo de la Sierra

Viernes, 05 Septiembre 2025 14:18

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la adjudicación de la obra de construcción del “Circuito de la Sostenibilidad”, una senda fluvial sostenible e interactiva de aproximadamente dos kilómetros en el cauce del río Duero a su paso por el municipio de Duruelo de la Sierra.

La adjudicación se ha resuelto por un importe de 169.413 euros y un plazo de ejecución de seis meses a contar desde el replanteo.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa El Pin Excavaciones y Obras, S.L. (Covaleda), que concurrió como único licitador y acreditó el cumplimiento de los requisitos del pliego.

La actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística “Km. 0 del Duero” financiado por el Gobierno de España a través del Ministerio de Industria y Turismo con fondos Next Generation EU que financian el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ejecutivo central.

El proyecto que acaba de adjudicar el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra tiene por objetivo recuperar, ordenar y hacer accesible un tramo del entorno fluvial como recurso educativo, recreativo y turístico de proximidad.

Actuaciones previstas

El proyecto contempla una batería de trabajos que combinan seguridad, accesibilidad, mejora ambiental y uso público: Desbroce, excavación y colocación de cimentaciones en cinco plataformas de la senda (quedan fuera las situadas en la pasarela y en el alto del aljibe de la antigua serrería, que no precisan obras adicionales).

Arreglo del firme de la pasarela y sustitución de barandillas para incrementar la seguridad del tránsito peatonal.

Retirada de la malla ganadera entre el parque de Peñitas y el río; acondicionamiento de la senda y nuevo vallado retranqueado 3 metros respecto a su posición actual, ampliando así el espacio de ribera disponible.

Acondicionamiento interior de dos refugios del parque, incorporándolos al itinerario como puntos de estancia e interpretación. Mejora de la accesibilidad en la zona de Sierra Gurreala, desde la pasarela hasta la pista de acceso a la antigua escombrera.

Barandilla de madera en la coronación del aljibe de la serrería para habilitarlo como mirador del entorno. Colocación de otros elementos de seguridad, señalización e información que completarán la experiencia del recorrido.

La clasificación del contrato (construcción de caminos peatonales) es coherente con la naturaleza de una senda que ordena el tránsito y lo separa de zonas sensibles, reduciendo el pisoteo y la erosión y facilitando un uso compatible con la conservación.

Calendario y ejecución

El plazo de ejecución es de seis meses desde el replanteo, lo que permite prever que la senda pueda estar disponible de cara a la próxima temporada de primavera.

El “Circuito de la Sostenibilidad” suma una pieza relevante a la estrategia municipal para poner en valor el nacimiento del Duero y su entorno inmediato, creando itinerarios seguros y accesibles que permitan a residentes y visitantes disfrutar del río con criterios de educación ambiental y turismo de naturaleza.

La senda incorpora además puntos de observación y zonas de descanso que favorecerán actividades guiadas, visitas escolares y paseos familiares, diversificando la oferta recreativa de Duruelo y mejorando la conexión entre espacios ya consolidados como el parque de Peñitas y áreas de interés paisajístico.

La intervención se ajusta a la normativa ambiental y a los criterios de mínima afección, privilegiando soluciones reversibles y de baja huella (madera en barandillas, recuperación de firmes existentes y retranqueos que ensanchan la ribera) y reforzando la seguridad del itinerario mediante barandillas y pasos mejorados.