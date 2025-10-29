Valdenebro pide ayuda a la Junta para devolver la voz a sus montes
Un grupo promotor, de forma totalmente voluntaria y con gran ilusión, están intentando constituir una junta gestora para cuidar del monte que han heredado de sus antepasados. Para ello han pedido ayuda a la Junta para que facilite los procesos de regularización que permita reactivar la gestión comunal.
Con esta iniciativa, Montes de Valdenebro no solo quieren preservar un entorno natural de gran valor para este pueblo y para Soria, sino también implicar a todos los condueños y futuras generaciones en una gestión responsable y compartida de si patrimonio natural.
Los montes de socios forman parte de la memoria viva de nuestra provincia. Son herencia directa de nuestros antepasados, que generación tras generación, cuidaron y trabajaron el monte como un bien común: fuente de vida, de recursos y de identidad.
Hoy, muchos de esos montes se encuentran en riesgo de abandono o de pérdida de su gestión compartida.
Con ello, se desvanece no solo un modelo sostenible de relación con la naturaleza, sino también un legado histórico y cultural que pertenece a todos.
Los condueños de montes de Valdenebro quieren devolver la voz a estos montes, recuperar su gestión colectiva y el saber heredado de nuestros antepasados.
"Creemos que ha llegado el momento de que la Junta de Castilla y León impulse de forma decidida la recuperación de estos espacios, facilitando los procesos de regularización y apoyo a los copropietarios que desean reactivar la gestión comunal", ha señalado en un comunicado.
Depende de las políticas públicas que la ciudadanía pueda cuidar de sus montes, mantenerlos vivos y evitar su abandono.
"Si se nos apoya, las juntas gestoras pueden ser protagonistas en la conservación del territorio, la prevención de incendios, la dinamización rural y la transmisión de un conocimiento ancestral que sigue siendo plenamente actual", ha reiterado.