Velamazán abre sus puertas al mundo cinegético

Viernes, 28 Abril 2023 20:40

Velamazán, la feria cinegética de Almazán, ha abierto esta tarde sus puertas con la previsión de atraer la atención de 12.000 aficionados al mundo cinegético durante este fin de semana.

En la primera jornada, el alcalde adnamantino Jesús Cedazo ha entregado el XV Premio “Miguel Delibes” al Instituto de Investigación en Recursos Cinegético (IREC), integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del Ministerio de Ciencia e Innovación (MITECO), tras cortar la cinta inaugurar el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre.

El programa de la feria incluye desde el concurso monográfico para podenco andaluz y maneto hasta charlas sobre la evolución y futuro de la comercialización de la caza en Internet en Castilla y León, pasando por suelta de aves rapaces, concurso de rehalas y toque de caracola y taller técnico científico sobre rastro y huellas de fauna silvestre, además de un centenar de expositores del mundo cinegético.

El alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, ha señalado que el Ayuntamiento realiza un importante esfuerzo para organizar esta feria, que gira en torno a un recurso fundamental no sólo para Almazán sino para toda la Comunidad castellano-leonesa, un “recurso que hay que no solo mantener sino saber gestionar, igual que se hace muy bien como el aprovechamiento maderero o micológico”.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha resaltado que la feria sirve para generar vida en los pueblos, en el mundo rural, por lo que ha animado al Ayuntamiento adnamantino a seguir con esta iniciativa, y ha resaltado la importancia de la caza en el medio rural, al ser el ingreso más importante en muchos ayuntamientos.

El presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, ha resaltado esta tarde que la caza genera más repercusión económica que el mundo del vino, con más de 600 millones de euros en la Comunidad y 6.500 millones en toda España.

“Factura más la caza que el vino. Y esto sorprende a mucha gente”, ha resaltado a EFE en la inauguración de la XIX edición de la feria cinegética Venalmazán, en Almazán, por la que se espera que este fin de semana pasen 12.000 personas para interesarse por el mundo cinegético.

En cuanto a las “tormentas” legales que ha soportado el mundo cinegético en los últimos meses, Iturmendi ha augurado que no se acabará en mucho tiempo, lo que obligará a “estar al pie del cañón defendiendo la caza como actividad que mantiene el equilibrio de los ecosistemas, porque si no se cazara los jabalíes estarían en los parques urbanos”.

Iturmendi ha señalado que el Gobierno ha modificado el código penal de “forma peligrosa”, ya que ha dejado la puerta abierta a que un juez “haga una sentencia difícil y complicada”.

“Se ha metido en unos terrenos muy resbaladizos al proteger a todos los animales vertebrados, en genérico. El día a día choca con esa falta de rigor a la hora de legislar”, ha criticado.

Iturmendi ha señalado que los cazadores se han librado al final de la ley de bienestar animal, que incluía inicialmente su protección a los perros de caza y al final han sido excluidos.

El presidente de la Federación de Caza de Castilla y León ha manifestado que la cultura de “Bambi” es una obra de arte de Disney, pero él lleva cazando cincuenta años “y metó muchísimas horas en el campo y todavía no me he cruzado con un ciervo o cervatillo que me diga adiós, buenas tardes, Santiago”.

Iturmendi ha resaltado que los animales salvajes no tienen sentimientos, por lo que ha insistido en que “humanizar” los animales es hacerles “un flaco favor”.