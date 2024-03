Soria ¡Ya! defiende, sin respuesta, intervención en torre de Moñux

Viernes, 22 Marzo 2024 16:50

Soria ¡YA! ha defendido este viernes en la Comisión de Cultura de las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley con la que se pretendía conseguir financiación para la restauración de la iglesia de Quintanilla de Nuño Pedro y la intervención por parte de la Junta en la torre de Moñux por su preocupante deterioro.

https://medio.ccyl.es/tebas85/tmp/PNL675_1%7Bccyl%7D-comision-cultura-turismo-deporte-339-2024-03-22.mp4

Ambas propuestas han sido presentadas por Vanessa García, procuradora por Soria, pero no han prosperado al votar en contra tanto PP como VOX.

Sí ha contado con el apoyo de los grupos Socialista y Mixto representados en la comisión de Cultura.

El portavoz del PSOE ha presentado una enmienda de adición a la propuesta, que ha sido incluida al texto que finalmente ha sido rechazado.

En cuanto a la iglesia de la Degollación de San Juan Bautista de Quintanilla de Nuño Pedro, Soria ¡Ya! ha llevado esta iniciativa para que la Junta destine la dotación económica necesaria para completar la cuantía que se precisa para la restauración de este templo sito en esta pedanía de Espeja de San Marcelino, y así evitar su deterioro progresivo y su posible derrumbe.

La restauración de esta iglesia es una petición que sus vecinos llevan años realizando, sin que hayan sido escuchados por parte de la Junta de Castilla y León hasta el momento.

https://medio.ccyl.es/tebas85/tmp/PNL675_2%7Bccyl%7D-comision-cultura-turismo-deporte-339-2024-03-22.mp4

Tal y como han contado los vecinos de la localidad a los procuradores de Soria ¡YA!, el pueblo dispone de pocos recursos dado el tamaño del mismo y al bajo número de habitantes.

Se llegaron a plantear dos opciones de financiación: una concedida por parte del Obispado de Soria, con la colaboración de la Diputación Provincial, para la reforma de templos e iglesias ubicados en el territorio de la Diócesis; y otra, de menor cuantía, concedida exclusivamente por el Obispado para la ejecución de obras de rehabilitación en iglesias, ermitas y casas parroquiales.

No obstante, para que estas solicitudes se lleven a término, se ha pedido a los vecinos una cantidad de fondos privados que no pueden permitirse, por lo que hasta el momento no se ha podido actuar en el edificio y es la razón por la que piden financiación a la Junta de Castilla y León, que se calcula en unos 17.000 euros.

La procuradora por Soria ha aprovechado la respuesta a los grupos presentes en la Comisión de Cultura para leer unas líneas remitidas por los vecinos de Quintanilla de Nuño Pedro en las que piden la implicación de las administraciones en la protección del patrimonio de la España rural.

García ha señalado que a pesar de ser una iglesia pequeña, tiene una gran importancia, no sólo por sus características, sino por el valor que tiene para el propio pueblo. Esta iglesia está conformada por una nave, la cual tiene una bóveda muy característica de estilo prerrománico, tal y como señalan los expertos. En cuanto a la fecha en que tuvo lugar su construcción, si bien se desconoce con exactitud, se data dentro del siglo XII, según los registros que se han hallado al respecto.

“Esta forma de actuar, de vender que existe un interés hacia la España vaciada y luego, en Comisiones como la presente, votan sistemáticamente en contra de todo lo que esa España vaciada representa, tiene un nombre, y se llama hipocresía”, ha terminado García.

Torre de Moñux

La otra iniciativa que ha defendido hoy Soria ¡YA! en la Comisión de Cultura tiene que ver con la torre de Moñux, pedanía de Viana de Duero.

En esta ocasión, García ha expresado la necesidad de que la Junta destine la dotación económica necesaria para la restauración y posterior mantenimiento de este torreón medieval y evitar así su derrumbe total ante la pasividad de sus propietarios.

En este sentido, la procuradora por Soria ha recordado que, a pesar de estar en manos privadas, la Junta tiene responsabilidad subsidiaria en bienes inmuebles con declaración especial, como es el caso de la torre del Moñux, que dispone de protección por el Decreto de 22 de abril de 1949 y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español. “Por lo que no obsta para que la Junta tenga poder de intervención sobre la misma, aunque sea una propiedad privada”, ha señalado García en su intervención.

En verano del año 2022 el tejado de esta fortaleza colapsó, sumando un nuevo episodio de ruina a este edificio histórico ya muy dañado por el paso del tiempo y el abandono de sus propietarios.

Este último derrumbe puso de manifiesto la urgente necesidad de intervenir para evitar una pérdida irreversible, una necesidad que se llevaba reclamando desde 2018, sin que nadie haya tomado hasta ahora las medidas necesarias. Además del colapso del tejado, la torre presentaba entonces un preocupante estado de conservación, con grietas profundas en las esquinas y desplome de los sillares.

​​A pesar de que la construcción de esta torre se ha fechado en el siglo XIV, existen evidencias que sugieren la existencia de una antigua fortificación de origen musulmán en el mismo emplazamiento.

Entre estas evidencias se encuentran los vestigios de muros que rodean la garita, así como los restos que delimitan el perímetro más extenso que se distribuye alrededor de esta primera estructura, además de los vestigios de un aljibe.

Debido a su estratégica ubicación, este lugar se convirtió en un centro de actividad significativo durante el dominio islámico de la región. Tras la conquista de la zona por el Reino de Castilla, la importancia del enclave como punto de referencia territorial continuó siendo relevante, manteniendo su papel clave en el control del territorio.