¿Saborear local, sabe a sostenible!

Domingo, 12 Junio 2022 16:41

Durante estos meses el alumnado del CRIE de Almazán ha disfrutado de una “Cena Ecológica” durante su estancia semanal.

La propuesta que formaba parte del conjunto de actividades del proyecto “World Riders Keep Moving - Cycling to the future-” ha sido semana a semana el colofón previo a la fiesta de despedida tras conseguir convertir a cuatro villanos derrochadores y poco concienciados con el ahorro energético y el consumo local y sostenible en héroes y heroínas de un proyecto gamificado para vivir en una comunidad sostenible que apuesta por los productos de proximidad y el consumo reflexivo.

En un workshop impartido por los y las docentes del CRIE antes de la cena, se invita a reflexionar al alumnado sobre el consumo de alimentos y la diferencias que puede ocasionar en la salud individual y la salud del planeta el hecho de consumir productos locales, frescos y de temporada o no, aprendiendo a identificarlos y a conocer sus beneficios.

La actividad finaliza con la propia cena donde el plato estrella es una sencilla pero sabrosa tortilla de patatas elaborada con patatas y huevos frescos producidos en la provincia de Soria.