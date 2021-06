Deza se suma al proyecto "Las manos de la Tierra"

Viernes, 04 Junio 2021 08:05

Deza también forma parte del proyecto "Las manos de la Tierra, La línea 1 de la España Vaciada", impulsado por la artista soriana Julita Romera.

Y el hilo conductor del mural no es otro que el agua que da personalidad a este pueblo soriano rayano con Aragón.

Coronado por la casa fuerte de los Hinojosa y bañado por el río Henar, por todo el pueblo transcurren acequias de agua caliente que dejan paso a los lavaderos por los barrios.

De origen árabe , Deza se abre paso en el campo de Gómara entre Castilla y Aragón.

"Y así con el agua como protagonista, hemos pasado unos días currando de sol a sol y conociendo a las gentes de Deza, que os aseguro que son magníficas. Me quedé a dormir en el hotel rural Las Ollerias, he tomado unas cervezas en Los Parlanchines, he hablado con los lugareños y los turistas. Una mañana vinieron los niños y la maestra de Deza y hasta lavamos ropa después de pintar", ha explicado Romera en las redes sociales.

"Somos agua. Reconociendo el trabajo de nuestras madres, Somos el presente de nuestros hijos", ha recalcado.

El proyecto "Las manos de la Tierra, la Línea 1 de la España Vaciada" se inició hace tres años con el objetivo de acercar el territorio y conocer sus virtudes, fortalezas y tradiciones.