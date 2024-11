Una auténtica tragedia nacional

Amalio de Marichalar relata en este artículo de opinión lo que califica como una situación trágica y dolorosa para todos los españoles y un comportamiento inhumano del presidente del Gobierno. Una situación insostenible por criminal, ante tal desastre en vidas y el dolor profundo e irreparable al que todos los españoles, unidos, debemos honrar permanentemente.

Una tragedia sin precedentes, al menos en la capacidad que tenemos de recordar, y por supuesto con el pensamiento puesto en otras, nos está asolando a todos los españoles desde el martes pasado.

La descripción de los hechos e imágenes es de tal horror y la magnitud de la devastación es tan desoladora que día a día encontramos nuevas escenas de la realidad, imposibles de imaginar el día anterior ….

Si hubiéramos querido hacer un relato de ficción, con todo tipo de descripciones, no lograríamos acercarnos a la verdad de los hechos.

Valencia en sus tantos municipios arrasados junto a otras partes en Castilla la Mancha, en Letur y Andalucía, en Málaga, suponen la imagen más terrorífica que podríamos imaginar y que muestra al mundo una verdad descarnada con muchísimas muertes y también muchos desaparecidos que junto a sus familias destrozadas, nos enseñan la enorme fragilidad humana y con ella la humildad que debemos tener los hombres ante acontecimientos tan graves que provoca la naturaleza, y humildad contra la soberbia que tantas veces practicamos, creyéndonos infalibles y dueños de todo.

Es evidente, que tendremos que abordar una larga fase de recuperación primero del dolor, si bien este va a presidir permanentemente el alma de todos los españoles de bien, con todo el consuelo , oración y acompañamiento, del que seamos capaces, a las personas que tanto están sufriendo.

En segundo lugar hemos de ayudar todos a paliar todo tipo de secuelas sanitarias y después a la reconstrucción de infraestructuras básicas, servicios esenciales, y como no, la reconstrucción de las necesidades básicas y asistenciales de las personas, muy en concreto de las personas mayores y de la infancia, y así mismo de la economía tanto de ellas como de todas las empresas, autónomos y de cualquier actividad económica.

> Valencia y el resto de España afectada por esta terrible tragedia deben ser el ejemplo para siempre de lo que jamás debiera hacer un gobierno habiendo dejado conscientemente su responsabilidad de ponerse al frente de la situación fuera por el camino de precisión jurídica que fuera , alarma, emergencia nacional, niveles de ello o lo que sea, y habiendo además, también conscientemente denegado el auxilio y la ayuda necesaria desde el minuto uno.

No valen excusas de reparto de responsabilidad independientemente de los garrafales errores de todos. A nadie se le ocurre poder pensar que si sucede una tragedia en Marruecos, Perú o el Himalaya, se va a estar pensando en otra cosa que la de acudir desde el primer minuto, y lógicamente es de auténtica locura pensar que en distintos puntos de España - aunque fuera sólo uno - donde ocurra una tragedia, no se va a acudir con el cien por cien de los medios.

Es impensable y por tanto es un auténtico crimen homicida no haberlo hecho, que no tiene perdón, y además no haber admitido ayuda dispuesta de Francia y tener que enterarnos por el ministro francés, o de cualquier otro sitio, es ya una actuación dolosa, deliberada y gravemente delictiva, al ser conscientes de la tragedia y hoy además enterándonos que la predicción era conocida doce horas antes desde Francia y habiéndose convocado una reunión de urgencia gubernamental muchas horas antes sin el presidente del Gobierno , aun en la India .

> El pueblo español no perdona una acción en la que además el presidente del Gobierno tiene la osadía de decir que está a la espera de que le pidan ayuda - sin contar la ignominia de la suspensión del debate de control parlamentario del miércoles, en honor a las víctimas, de la pasada semana, para inmediatamente continuarlo para la aprobación del consejo de televisión española - y ayer mismo decir que condicionaba esa ayuda a la aprobación de los presupuestos generales. Es todo inimaginable y parecería el guion esquizofrénico y satánico de una película de auténtico terror y vil miseria… si no fuera porque es una terrorífica realidad. ¿Qué pensar de los bomberos franceses que llegan de los primeros y el ministro del Interior de Francia tener que decir que su homólogo rechaza la ayuda pues le cuenta la mentira que el Ejército está desplegado?

Además, nos enteramos también que Seguridad Nacional - por cierto con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, participando, que es máxima responsable, pero desaparecida - advirtió al presidente del Gobierno de la terrible tempestad doce horas antes y si faltaba algo en la visita que realiza el presidente del Gobierno a Paiporta huye del pueblo indignado delante de los Reyes y del presidente valenciano… pero se permite decir que ha sido agredido por la ultra derecha y estirar este bulo simpar todos los días quien aún pasadas muchas jornadas sigue sin declarar la emergencia nacional, el estado de alarma o la respuesta exigible a la catástrofe, - no se puede entender tampoco a estas alturas que no lo exija desde el principio y a diario, hoy mismo, por mucho que la responsabilidad sea a nivel gubernamental, el presidente de la Generalidad - , sin poner los medios necesarios, como por ejemplo el despliegue aún hoy, mañana, y próximos días, trascendental y absoluto del Ejército y encima aparta a su Jefe jerárquico, el JEMAD, que debiera estar al frente.

Y la tragedia sigue y se enraíza con nuevas fases pero todas espeluznantes y el gobierno nada . El gobierno calla. Sigue sin ordenar un despliegue militar pleno.

Inhumano, malévolo, irracional, perverso, maquiavélico y delictivo comportamiento reiterado y continuado a diario.

Solo los Reyes traen concordia en la visita del pasado Domingo aún recibiendo barro e indignación, pero transmitiendo seguridad, verdad y consuelo, sobre lo cual, de inmediato, ese mismo pueblo destrozado abatido e indignado, torna en esperanza y lealtad. Solo el Rey trae la certeza de lo que representa una nación desde la jefatura del Estado y lo que representa la unidad de un pueblo que es quien ha salido de verdad a salvar vidas y afrontar toda la situación. Solo el Rey desde su auctoritas une a todos los españoles y simboliza la seguridad y el rumbo firme de España.

En esta tragedia inenarrable, son únicamente los Reyes los que están al frente encauzando la generosidad, la solidaridad , el acompañamiento, el consuelo, el valor, la dignidad, y el desprendimiento auténtico en bien de los que más necesidades están teniendo y los únicos que entienden, asumen hondamente, y comparten el profundo dolor que a diario y por desgracia durante mucho tiempo vamos a sufrir.

Son solo los Reyes los que representan y defienden los valores morales imperecederos, contra quien aborrece de ellos inhumanamente.

Son solo los Reyes en quien depositan y simbolizan los españoles la dignidad de la nación y el abrazo de un pueblo, que muy por encima de ideas, antepone el esfuerzo generoso, la ayuda esencial, el profundo dolor, y el comportamiento ejemplar.

Fdo: Amalio de Marichalar

> Conde de Ripalda