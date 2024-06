TRIBUNA / Yo a Europa. Tú en Chércoles

Viernes, 07 Junio 2024 21:48

Fernando García incide en este artículo de opinión en las posibilidades de representación de la candidatura de la coalición EXISTE, que representa los intereses de la denominada España Vaciada. Y la necesaria autocrítica tras los resultados.

“Al revés: el melancólico arremete, cargado de razón emocional, contra la ingratitud que no ha premiado con justicia el sacrificio, el estudio, el chorro de luz que ha difundido sobre nuestra pobres cabezas.

El intelectual melancólico Jordi Gracia.

Siempre me ha extrañado, la expresión, el rostro serio, tal vez aburrido o quizás melancólico, del que fuera diputado de Teruel Existe, después diputado de Las Cortes de Aragón, con Aragón Existe, y ahora candidato por Existe al Parlamento de Europa.

No sé sí Teruel Existe se recuperará de la gestión política de la pasada legislatura en el Congreso de los Diputados y que derivó en que a la primera de cambio se les excluyera de él. Y si esa pérdida obedece a los estatutos de los partidos, por si no distinguen y diseccionan quien debe tomar las decisiones. Se discutirá quien aportó más, pero la conclusión definitiva no puede ser otra que Teruel Existe y reconocer la habilidad e intuición del diputado que olió la tostada y migró a Aragón Existe, pero no logrando ser la bisagra que el partido pretendía, se le nombra cabeza de lista para ser eurodiputado por la España Vaciada.

Esa España vaciada que también apoya Soria ¡YA!, que no erró en la elección de sus candidatos a las Cortes de Castilla y León, pero que no supo administrar el éxito obtenido abandonando a sus electores.

Ya veremos, el domingo, si logra sumar los votos necesarios para conseguir al menos un eurodiputado, lo cual sería un éxito.

Pero de no ser así, tendrá que hacer la mínima autocrítica, por si en ella atisba que un proyecto colectivo debe pivotar y girar en torno al mejor proyecto para la España Vaciada y de un líder a las duras y maduras y que despierte la ilusión y alegría que el orgullo de la España Vaciada necesita.

También habrá que ver el apoyo que recibe en Soria y provincia, donde votar a la España vaciada es seguir apoyando a Soria ¡YA! y si a partir de estos votos, sigue por el mismo camino o recoge la brújula que perdió.

Conseguir un eurodiputado sería sin duda la mejor representación y eso lo decidimos todos, la base con la que la España Vaciada podría llamar a puertas cerradas aun para este partido. Pero si no lo consigue, deberá reflexionar sobre, sus candidatos, objetivos y organización, no sea que de mirar tan alto haya olvidado sus orígenes y los votantes de la España Vaciada no compartan el abandono político, social, económico etc. y encuentren excesivo la distancia entre Europa y su pueblo,

La hora de la verdad ha llegado y los ciudadanos decidiremos sabiamente, si queremos al menos un eurodiputado en Europa o corregir el rumbo de la España Vaciada.

Yo en Chércoles, tú en Europa.

“Porque la autocrítica se debilita como todo, y al intelectual melancólico también: la insatisfacción no estimula el sentido autocrítico, esa ave rapaz que el intelectual sabe dirigir hacia afuera y que antes, más vigilante y menos soberbio, dirigía contra sí mismo o contra la razón de sus ilusiones derrotadas.”

El Intelectual melancólico, de Jordi Gracia

Fdo: Fernando García Aparicio.