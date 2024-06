TRIBUNA / Lo que jamás se ha de pactar en defensa del Estado de Derecho

Martes, 25 Junio 2024 08:42

Amalio de Marichalar se posiciona en este artículo de opinión contra un posible pacto del PP con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. A su juicio, a nadie se le ocurriría pactar nada con quien quiere acabar con España.

Jamás se puede pactar el CGPJ con quien ataca criminal y diariamente el Estado de Derecho.

Hace mucho tiempo que venimos advirtiendo desde la sociedad civil de la gravedad de la situación de España . Lo de un Gobierno que no tiene límites en el traspaso de líneas rojas jamás franqueadas en cuarentena y cinco años de democracia. En permanente ataque al espíritu y letra de la Constitución, a las leyes y normas y al invento de leyes inconstitucionales como la de la amnistía, que termina con la independencia judicial y con el Estado de Derecho y por tanto con la democracia.

Un Gobierno que ha tomado al asalto el Tribunal Constitucional, incorporando personas perfectamente adoctrinadas para cumplir la misión de transformar la norma suprema con inventos creativos, e interpretaciones escandalosas, contra ley, en un estado de derecho.

Un Gobierno que ha tomado al asalto la Fiscalía General del Estado estando reprobado su máximo representante varias veces, e inmerso en una posible imputación .

Un Gobierno que ha asaltado la Abogacía del Estado, la televisión pública, el Tribunal de Cuentas….hace pocas horas roba en el Congreso al Senado la facultad de límitar el techo de gasto para la estabilidad presupuestaria ¡No pararíamos !

¿ Como es posible con todo esto que el jefe de la oposición, según nos estamos enterando - espero equivocarme y pedir perdón solo por plantearlo - haga un posible pacto para la renovación del CGPJ en la situación auténticamente extraordinaria y tan grave en la que estamos?

El anterior presidente del PP cedió el Tribunal de Cuentas de una manera espuria en abierta compensación a la traicion a la presidenta de la Comunidad de Madrid . Si no es por una valiente diputada se cede también el CGPJ.

Más adelante se estuvo a punto de pactarlo nuevamente y si no es porque los españoles nos enteramos que la ministra de Hacienda anuncia en el Congreso para satisfacer a los independentistas sediciosos , que se deroga la sedición del código penal y se rebaja la malversación, Esteban González Pons al borde de la firma esa tarde mimo, y lógicamente es el escándalo mayúsculo y suma traición a los interéses de España lo que le hace retroceder. Inaudito!

Llevamos unos meses de nuevo con ello y el anterior Comisario Sr Reynders como mediador, y conociendo reiteradamente que Europa exige que los jueces los eligen los jueces. Es la única fórmula posible y no caben meandros “ de transacción “ de ninguna clase, y ningún “ truco legal” y como eso jamás lo aceptaría un presidente de Gobierno que es cómplice de prófugos de la justicia y de un jefe de partido juzgado por terrorista, o ello, o nada . Nada es nada He tenido ocasión de hablar en la calle con el Sr. Pons tras la manifestación del PP en plaza de España, y pedirle como español de a pie no pactar el CGPJ y donde el presidente del principal partido de la oposición dijo al final del todo : …¿ que queréis … amnistía o España ?

Está todo dicho. Pero es que además ha declarado solemnemente que “es el mayor ataque al estado de derecho el que estamos sufriendo”, y la ley de amnistía supone ese ataque sin precedentes pidiendo a Europa que impida los ataques al estado de derecho de la ley de amnistía.

He tenido ocasión también de hablar de nuevo con el Sr Pons encontrándome con él en el avión en vuelo a Bruselas donde se reunía por segunda vez con el ministro de Justicia y nuevamente anfitrión el Sr Reynders, pidiéndole de nuevo como español de a pie reiteradas veces mientras caminábamos de cinta en cinta hasta la salida de la terminal, no pactar nada con el actual Gobierno. En todas esas ocasiones me aseguro reiteradamente que no lo iba a hacer. He escrito al presidente del PP para poder tratar lo mismo, aún sin respuesta, y he escrito varios artículos donde pido también mínima sensatez alrededor de ello.

No es que no se tenga que renovar el CGPJ, el problema es que no se puede hacer, de ninguna manera, en las actuales circunstancias. Unas circunstancias donde el Gobierno dirige delictivamente un ataque frontal a la independencia judicial, por tanto a la división de poderes, al estado de derecho y un ataque frontal con ello a la Constitución y a la democracia. El partido que lo soporta ha quedado fuera de la lealtad constitucional y no digamos los partidos socios golpistas, sus jefes prófugos y los condenados por terrorismo y con listas electorales ensangrentadas.

¿Podemos imaginar las “cuotas” de reparto de jueces en manos de quienes estarían exigiendo su parte, como condición indispensable para permitir al presidente de Gobierno seguir en el cargo tras haber aceptado comprarlo con una ley de amnistía dictada por un malhechor huido de España, o repartir también con un terrorista o un comunista anti España y acordar con ellos su participación en el CGPJ ? ¿Se ha explicado así de claro en Europa para que sepan la verdad de la negociación con el Sr. Reynders?. No lo creo . Hablo al más alto nivel en Europa y no se explica así . Yo por supuesto, si lo hago y seguiré haciéndolo.

¿Podemos imaginar un presidente de Gobierno que en las últimas horas ha declarado públicamente un ultimátum para la renovación del CGPJ previo ataque a los jueces en su segunda carta y en la televisión pública, además de anunciar la desaparición de los medios no afines y que se pacte algo tan trascendental con el? ¿Algo que ni Maduro se atreve a hacer?

Es imposible sentarse siquiera. ¿Alguien imagina jueces impuestos que respondan a la ideología de quienes atacan la Constitución diariamente y con ello terminar con el Estado de Derecho en España para los próximos 20 años dado el enorme número de jueces a renovar en sitios clave ? ¿ No vemos lo que está pasando en el Tribunal Constitucional todo preparado para declarar constitucional la anti constitucional ley de amnistía - habiendo participado en la redacción aunque parezca de lunáticos decirlo- o en la Fiscalía General amañando una votación para pelotear a su jefe supremo mostrando que la Fiscalía también se suma a la traición a España con risas cómplices en el mismísimo Palacio Real el mismísimo día del décimo aniversario de reinado, hace tan solo cinco días ?

¿No hay mínima dignidad ante tantos hechos ignominiosos ? ¿ pero qué más falta ? Pido por enésima vez al PP desde la sociedad civil de base en estas circunstancias extraordinarias y tan delicadas no pactar nada jamás con quienes quieren la destrucción de España. No aceptamos trucos o compensaciones con el Banco de España o cualquiera que fuera. No aceptamos más inmoralidades. Es muy, muy, fácil de entender. He oído que algunos hablan de “ sentido de Estado “. ¿Sentido de Estado con quien ha traicionado a la Constitución y al Estado ?

¿Estamos locos ? Explíquese así en Europa. Con toda la crudeza y sin “ suavizar “ nada.

¿Alguien imagina pactar la renovación del órgano rector de los jueces en Francia, en Portugal o Alemania con quien es primer ministro de esas naciones gracias a la compra criminal de votos a un perseguido por la justicia y a un terrorista ?

Nunca pensé tener que decirlo tan claro. Solo me preside el supremo interés de España. Espero no tener que calificar como merecería a quien se hiciera acreedor de ello, por cómplice, aun con el disimulo más maquiavélico que fuera, de quien ha traicionado a España. Advertido queda, y como no he escuchado un desmentido rotundo e inequívoco a los rumores desatados, lo digo sin ambages esperando tener que pedir perdón, también por escrito, aún solo por la advertencia hecha .

España y el supremo bien de los españoles están muy por encima de las abyectas actuaciones que vemos diariamente y no admitimos más los españoles de a pie de cualquier pensamiento y lo repito, de cualquier pensamiento, la inmoralidad que se está instalando y que es inadmisible provenga de donde provenga . ¿ Que más ha de pasar para entenderlo?. Queda advertida también la oposición. Toda ella. Es inaceptable su actitud y su actuación en esta hora de España . No hay derecho. No hay mínima responsabilidad , pudiendo aunar a todos los españoles, ante una situación de tal gravedad y excepcional .

No vamos a callar denunciando a todos los que se hagan acreedores de ello, sean quienes sean .

España es lo primero y España es lo único. Quien tenga oídos para entender que lo entienda .

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda. Coordinador de “ De español a español por la Constitución"