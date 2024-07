TRIBUNA / Las obras de Eduardo Saavedra

Sábado, 13 Julio 2024 00:28

Juana Largo aborda las obras en la avenida Eduardo Saavedra, que están generando críticas en una parte de los vecinos de la ciudad.

No pensamos que una manzana podrida pueda pudrir todo el manzanero, que es lo que están deseando decir los partidos de la Oposición en el Ayuntamiento de Soria, pensando acaso en que hay ya una manzana podrida en el Consistorio y cuando un, o una, concejal marra en el tiro, enseguida se estropea todo el guisado del Concejo, para luego entrar ellos, lo que esperan que el Gobierno Municipal fracase, ¡y veríamos a ver qué política municipal iban a hacer estos otros de los bancos alternativos a los del equipo municipal ganador en las últimas elecciones!..., no pensamos tal cosa de la presunta manzana estropeada, pero sí que esa manzana puede dar algún argumento de su gestión, por ejemplo en Urbanismo, con una plan de renovación de casi todo el Municipio, tocando ahora a la zona de Eduardo Saavedra y de parte de su entorno. Y es que las vecinas y los vecinos de la ciudad necesitamos esa versión bonancible y de medio y largo plazo de la gestión urbanística de esta zona dicha.

A corto plazo, sin embargo, no entrando en costos económicos de las obras que se están ejecutando, en una ciudad en la cual no solo nos deberíamos significar por su ostentación como “ciudad bonita”, sino también como debería suceder de ser una “ciudad barata”, no de las más caras del país, teniendo en cuenta que, más que te cobren un café con leche a uno setenta euros (cuando debería costar ochenta céntimos, lo que influiría en una debida competitividad de los precios de servicios de la ciudad, tal como debería ser en aspectos inmobiliarios e incluso mobiliarios, para que –como deseamos- más gente de otras partes pueda venir a vivir a Soria y no haya tanta despoblación, y contando con que en esto debería intervenir también la Diputación) debería darse el que la ciudad entrara en una dinámica de acción y desarrollo que, aparte de hacerla estética y funcionalmente atractiva, también pudiera ser accesible teniendo en cuenta que es pequeña y no es Suiza, pues así, como queda mentado, podrían darse muchas aperturas a la población joven y con recursos difíciles de vida. Del mismo modo que la zona de Valcorba para usos industriales, ha descendido a cero de costo, para poder hacer frente al tema industrial necesario para Soria, lo que se llama el casco de la Ciudad debería hacer ofrecimiento y apoyo de costos bajos para el empresariado y los usuarios de servicios de la capital.

Ahora me toca a mí hablar, estrictamente de que eso, me toca la moral la zona de Eduardo de Saavedra con el derribo del puente de la zona del San Andrés y con el necesario tratamiento de los lugares limítrofes.

Ocurre que el caso de intervenir en aceras ha provocado una explosión callada, pero explosión de si era necesario o no intervenir en esas aceras, que sí era necesario, pero lo que importa es la forma en la que se ha hecho. Para dos meses podría durar esa obra que afecta a la Calle de los Royales y que obliga a los vecinos y, sobre todo, usuarios de las residencias y de un hospital privado del lugar que allí se hallan y que puede dar en casos de peligro y de coste de riesgos y en detrimento del uso natural que se ha hecho hasta ahora, por parte de sobre todo mayores de edad que allí viven y ven cortados u obstruido sus accesos a sus residencias y a las salidas de ellas a otras calles de la ciudad. Es un gran engorro para estos residentes sobre todo y una molestia que, acaso, debiera haberse visto limada y tratada con un poco de delicadeza. Todos sabemos que, cuando el coste en un servicio gubernamental, sea del ámbito que sea ese gobierno, incide en personas y no en cosas, es una verdadera equivocación si el costo de las obras afecta a las personas. Sobre todo, cuando, como en la actualidad, los servicios de que se disponen para la Tercera Edad, y de Diversidad Funcional como es otro centro del lugar, son un punto a medir en la calidad de nuestra vida social y de lo que se pretende conseguir como Bienestar.

Fdo: Juana Largo