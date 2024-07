TRIBUNA / Indecencia nacional e internacional

Viernes, 12 Julio 2024 17:21

Amalio de Marichalar enumera en este artículo de opinión hechos de esta semana de una indignidad y corrupción que avergüenza y rompe con la más simple ética y honorabilidad que ha de exigirse. Es un ataque constante a las instituciones abduciéndolas a su antojo y dictando blanco a lo que es negro.

TRIBUNA / Indecencia nacional e internacional

Que el Tribunal Constitucional se convierta en Tribunal por encima del Supremo es algo que no tiene parangón y que siga su actuación prevaricadora a todas luces para exonerar a los antiguos presidentes de Andalucía no tiene calificación, y máxime cuando nos enteramos ayer que cinco jueces del TC podrían incurrir en incompatibilidad para los ERE.

El fallo por el cual decae el terrorismo como acción imputable al fugitivo Puigdemont no excluye que todo lo investigado por terrorismo sea una verdad como un templo y completa, para poder conocerse como cuestión legítima por los españoles.

Que ahora la nueva acción por traición sea una cuestión que vuelve a cercar al fugitivo es una gran noticia, al considerarse que si hubo una amenaza y peligro real de una potencia extranjera como Rusia en actos perjudiciales para la integridad territorial de España, y ello pone en evidencia de nuevo la inconstitucional ley de amnistía. No es amnistíable la traición y además el parlamento europeo el 25 de Abril ha condenado la injerencia rusa en la democracia española, donde está implicado Puigdemont.

Que el Fiscal General del Estado esté a punto de ser imputado es un hecho vergonzoso y de la mayor y más escandalosa cuestión.

Que varios ministros estén cuestionados por corrupción e incluso la presidenta del Congreso no tiene nombre.

Que la mujer del presidente del Gobierno este imputada y esté utilizando el poder del Estado para cercar al Juez, y que el ministro de Justicia salga en su defensa y en ataque clamoroso al Juez, es de locos y de tiranos tercermundistas al tiempo .

Que su hermano esté ya cercado por no cumplir nada de lo que dice y ni siquiera aparecer en su trabajo además de tener un patrimonio que no explica, es de no poder creer.

Pasa ya desapercibida la noticia de esta semana donde ERC impone al PSC blindar el catalán como” lengua propia”, y ello se hará para lograr gobierno al igual que la injusta condonación de la deuda….¿Alguien entiende algo?

Que el presidente del Gobierno o bien está involucrado en toda la trama, o bien sabe todo, es un hecho palmario. Y si caso imposible , no lo supiera, entonces su negligencia e irresponsabilidad es inadmisible.

Es verdaderamente lacerante para el conjunto de los españoles, votantes suyos incluidos, esta situación insostenible .

Un presidente de Gobierno que puede ya decirse que presume de corrupción y de que no pasa nada… quien diera lección de decencia y con una moción de censura, luego demostrado que no era cierta la acusación en la que se basaba, es algo difícil de creer. Quien cesara al principio de su mandato a un par de ministros por cuestiones menores pero después engañó con su tesis sin inmutarse y prometiera jamás pactar con Podemos pues no dormiría bien y tampoco hacerlo con los independentistas golpistas y por supuesto con los filoterroristas , “ cambia de opinión “… convirtiendo este concepto en la exculpación de la mentira y del engaño más sangrante, incluido principalmente tal engaño a su electorado.

Un presidente de Gobierno que ya se apoya en la corrupción para gobernar y por supuesto para comprar votos fugitivos y votos ensangrentados, con la inconstitucional ley de amnistía para sobrevivir. Es la más abyecta indecencia e inmoralidad, y maestro del mal más absoluto.

Esta es una situación que jamás habíamos padecido y supone ya no sólo el consentimiento y seguimiento de una acción inmoral para gobernar, sino que ya su propia mujer, es decir el, ejemplifican la corrupción, pero el marido no es capaz ni siquiera de dar explicaciones para salvar a su mujer y denunciar a quienes le han acusado. Tiene la osadía de no dar explicacion alguna es decir admitir el escándalo y encima proteger con trucos diversos una situación insólita que le culpa más gravemente aún cuantas más protecciones artificiales hace y cuanto menos está dispuesto a contestar una sola pregunta sobre la corrupción de su mujer y de su hermano, pase lo que pase en los juzgados. Desde el minuto uno donde se les ha acusado con pruebas que no han desmentido admiten la corrupción. Un presidente del Gobierno que ni siquiera es capaz de dar las explicaciones necesarias para no hacer pasar a su mujer todo lo que él sabe y no es capaz de coger el toro por los cuernos y que ahora no la lleva a la OTAN para no pasar una ignominiosa vergüenza internacional es alguien de una compostura, frivolidad y fundamento tan bajo, tan indigno, que no merece absolutamente nada. Que escándalo mirar a los ojos a sus colegas internacionales y que estos por compasión no le digan nada, pero que todos los líderes mundiales sepan la bajeza que practica su socio…. que cosa más rastrera e indigna.

¡Que indecencia nacional e internacional!. Los españoles no lo merecemos y el resto de europeos tampoco.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda