TRIBUNA / El Plan España

Viernes, 14 Junio 2024 11:55

Amalio de Marichalar incide en este artículo de opinión en la negritud de un personaje que quiere acabar con la alegría de España y el abrazo de todos. Un jefe de Gobierno que, a su juicio, no tiene más opciones que dimitir por su traición a los suyos y a todos los españoles.

Tanta negritud, tanta negatividad, tanta opacidad, tanta manipulación, tanta perversión, tanta mentira, tanta bulosfera, tanto mal ambiente, tanta traición ….no es normal. Esto se debe sin duda a quien no tiene la conciencia tranquila o más bien a quien ni siquiera la tiene. Se debe a quien es oscuro, muy poco amable y simpático, desleal, perverso, muy soberbio y nada buena persona.

España no es eso en absoluto. En España reina la alegría, la buena disposición, la franqueza y simpatía, el abrazo fraterno, la risa aun después de estar en desacuerdo, las buena personas.

España no puede mandarla quien fomenta la discordia, el odio , la división, la maldad . España merece ser gobernada para todos, no gobernada contra todos .

España merece un ilusionante y prometedor plan España.

España ha de terminar este sexenio de pesadilla y tinieblas, aprender de los fantasmas que jamas han de volver y que este presidente ha sacado del armario para deprimirnos y enseñarnos las garras del mal.

Solo esta semana, otro imputado, además de su mujer, su hermano. Nos deleita con amenazas de maestro de Chaves y Maduro gritando ultraje, chantaje y ultimátum a la renovación del CGPJ y a la libertad de expresión y medios, mientras ataca a los fiscales honrados pero díscolos, y tiene la osadía de llamarlo regeneración democrática… quien esta señalado como indecente y corrupto comprador de votos ensangrentados y de fugitivos, y hacedor de impudicia e inmoralidad con su mujer ya llamada a declarar. Pero no hay mal que por bien no venga…. saquemos las conclusiones y lecciones más prácticas y jamas elijamos a un maestro y jefe de la mentira, el bulo y la manipulación. Por cierto, a la oposición… jamas pacto del CGPJ con quien ha conculcado la constitución y sobrevive con una amnistía anticonstitucional y golpista.

España es una gran nación que abraza a todos… con una hermosa historia que cualquier persona independientemente de su ideología y de forma objetiva, ha de apreciar y respetar simplemente por conocimiento y valoración de los hechos.

Una historia de éxito que es el marco imprescindible para ganar con inteligencia nuestro presente y nuestro futuro. Una nación que durante más de tres siglos ha inspirado y labrado el progreso más importante de la humanidad en derechos humanos, en educación, en economía, en ciencias, en arte, en literatura, en arquitectura, en ingeniería, vertebrada permanente e inequívocamente por sus raíces cristianas y crisol de los antecedentes que aportaron Grecia y Roma, fundidos con otras culturas más, es ejemplo inigualable para poder apreciar abiertamente por todos y para poder seguir construyendo con unas báses tan sólidas, que ya les gustaría al resto … Es por ello que el plan España se convierte en lo más avanzado y moderno, edificando sobre seguridad y certezas . El plan España debe ilusionar a nuestra juventud y también a nuestros mayores a los que les debemos todo.

Debe recoger el abrazo y la reconciliación ejemplar que nos dimos y pilotados por el Rey Juan Carlos. Un tesoro único, este, un tesoro que significa lo más grande que España ha hecho en los dos últimos siglos. Un tesoro que nos trajo el perdón y la reconciliación ejemplar y con ello la Constitución y la democracia.

El plan España ha de custodiar hoy y para las futuras generaciones este hito sin parangón . Ha de ser el guardián en el que todos veamos lo mejor que representamos, por encima sé cualquier idea y de cualquier circunstancia. El plan España ha de proteger férreamente y para siempre, este hecho inigualable de nuestra historia, y por supuesto la joya de muchísimos siglos que nos anteceden, nuestra lengua y cultura, base , todo ello, marco y soporte trascendental de nuestra democracia.

El plan España ha de unir a todos nuevamente, ha de explicar muy bien que no caben egoísmos y deslealtades. Ha de explicar que la Constitución y la ley se cumplen y no se atenta contra ellas . Que caben todos, aún los que no quieren a España, pero que ni un milímetro podrán obtener de lo que pertenece a todos los españoles. Pero que ni un milímetro se ha de ceder al incumplimiento de la Constitución y la ley, en espíritu y letra, pues España puede y debe recuperar inmediatamente el pulso y que en toda la nación pueda cumplirse la ley por igual y las sentencias también. Un plan en el que desde niños se pueda saber de nuevo lo que es España, en toda España, sin un solo complejo y aplicando a rajatabla la igualdad de todos los españoles.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda