Sábado, 06 Julio 2024 08:44

Amalio de Marichalar critica en este artículo de opinión los últimos episodios políticos, en el que el presidente del Gobierno se ha convertido en maestro de una dictadura absolutista aprovechando la democracia para anular todos sus contrapoderes y bloqueando el Estado de Derecho y a las Instituciones.

TRIBUNA / El Estado soy yo … y todos a mis pies

Condenados de los ERE, el mayor caso de corrupción de Europa, exonerados de sus sentencias dictadas en el Supremo… es el fin del estado de derecho. Que fondos públicos europeos dedicados a los parados se desviaran en prevaricación y malversación hasta para drogas y prostitutas y que el Tribunal Constitucional anule las sentencias del Supremo, es sencillamente inenarrable y va mucho más allá de la orden de un dictador a un tribunal para lograr su perversa voluntad, es sencillamente acabar por capricho individual con la democracia en España, y de una manera mucho más criminal aún que en Venezuela, dado que nos encontramos con estándares europeos de credibilidad democrática, pero absolutamente vilipendiados por un dictador sin escrúpulos que supera ya al caribeño, al hacer a un político de su cuerda inmune e inviolable .

También esta semana el Tribunal Supremo rechaza amnistiar la malversación con un auto demoledor y que mantiene en pleno vigor la orden de detención a quien ha dictado desde el extranjero al presidente del Gobierno una ley para auto amnistiarse, a cambio de darle el gobierno. Un éxito rotundo de la independencia judicial y del estado de derecho.

Sin embargo, el Gobierno lejos de rectificar reta a la oposición a recurrir la ley de amnistía al Tribunal Constitucional y a nadie se le escapa lo que ello significa al ser ya un Tribunal desprestigiado por completo y que esta misma semana ha querido actuar como un tribunal de casación ante el Supremo. Simplemente abominable.

Esta misma semana el presidente del Gobierno dice en una entrevista que avala al Fiscal General del Estado, alguien, que esta al borde de la imputación y le preguntan también por su mujer diciendo que sin constituir delito, si hay algo que pueda ser reprochable …y contesta … “nada”, le repreguntan si no hay nada y contesta “ absolutamente nada “. Por tercera vez diciendo ¿Aunque no sea constitutivo de delito? y respuesta… “no hay nada”.

¿Alguien puede por favor decirme que es esto ? … pues como es lógico estamos todos con la boca abierta y los ojos a cuadros . No es para menos. ¿Alguien imagina en Francia la mujer del presidente de la República imputada y hoy ir a declarar al juzgado o la mujer del Canciller alemán también tener que acudir hoy al juzgado como imputada y que no pase nada ? ¿Alguien imagina la cara que se le pondría al presidente francés o al Canciller alemán ?

Simplemente su decencia no lo permitiría, y no habría ocasión de comprobar este trance de esta mañana . Hace meses que hubieran dimitido por mínima dignidad, por mínima ética y vergüenza, y por el buen nombre de Francia y Alemania.

Y hubieran así mismo pedido perdón a Francia y a Alemania por servirse corruptamente sus mujeres de los resortes del estado, y del poder de sus maridos, aún sin ser aún calificado de delito o no, pero por mínima ética, y como no, por ostentar sus cargos gracias a quienes dieron un golpe de estado a Francia y a Alemania y gracias a quien causó mil asesinatos terroristas a Francia y a Alemania. Perdón, esto jamas se hubiera producido y ni siquiera puede ponerse como ejemplo. Francia y Alemania jamás hubieran admitido con todo tipo de resortes y firmeza que un auténtico iluminado y perverso candidato fuera jamás con malas artes, mentiras y traiciones el primer mandatario de esas naciones. Es sencillamente inimaginable en una democracia europea que alguien se erija en previsible captor y secuestrador del estado, para el mismo, y a su antojo. Lo del “estado soy yo”, queda obsoleto. El estado no solo soy yo, sino que no hay estado sin mi y yo dicto como y quien puede ser parte del estado, para finalmente dictaminar quién puede o quien no puede estar a mi lado. La ley soy yo, las sentencias las dicto yo, los jueces los pongo yo, la voluntad y la soberanía popular la conduzco y la autorizo yo. Los sentimientos y pensamientos los impongo yo y los nuevos “ valores “, así como la información la impongo yo. El Estado de Derecho, lo “ bloqueo “ yo y cualquier resorte en defensa de la antigua legalidad y de la Constitución los anulo sin contemplaciones yo. La dictadura absolutista, simplemente una broma en comparación a lo de aquí. Hitler y Stalin, o Maduro, aprendices … tras incorporar la “ mejor tecnología social para abducir a la sociedad, a sus votantes, a las Instituciones, a los medios de comunicación y a todo el que se ponga por medio… Nunca, en la historia de España tanto mal hizo tanto daño, pero nunca en la historia de España tanto mal tuvo enfrente al bien, por mucho que parezca desaparecido, y tan decididamente dispuesto, a vencer a quien es un impostor y un auténtico traidor a nuestra nación y también un traidor a quienes una y otra vez confían aún en el. Pero el espejo del engaño se despedaza a girones y nunca fue tan visible la caída tan abrupta y solitaria que va a sufrir quien no merece ya nada. Ha despreciado la ayuda, la rectificación, la lógica, la ética, la dignidad, el honor, y quien sólo sabe responder con la soberbia y la maldad, va a encontrar provocado por el mismo, el mayor desastre y sentencia unánime de los españoles.

En palabras de nuestros amigos extranjeros, “It’s unbelievable the situación in Spain. How the government can attack the rule of law in a democracy ?” “Le promier ministre espagnole toute jours contre la democratie et avec l’indignite de la corruption de sa femme. On ne peut pas croire.”

Comentarios diarios en las grandes naciones europeas. Es imposible esta indignidad . Inasumible en democracia e intolerable para nuestra imagen mundial. ¡Demisión!

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda