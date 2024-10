Torrente de impuestos

Lunes, 07 Octubre 2024 16:27

Mario González incide en este artículo de opinión en la carrera que sigue impulsando el Ayuntamiento de Soria para situar a los vecinos de la ciudad entre los que más impuestos pagan de España.

Torrente de impuestos

En esta Soria vaciadísima por obra y gracia de la PPSOE, la puntilla nos la quiete dar el Sr. Alcalde y su Cortijo –así lo denomina USO- con su torrente de impuestos. No nos han permitido destacar en nada en estos 45 años de transición al franquismo con chaqueta de pana. Sin embargo, ahora nos dejan hacernos un hueco entre los que más impuestos municipales pagan. Mientras, desde Madrid, Torrente sigue con su tonada de más música y más vino y más vale y más darán.

¡Soria que linda eres pagando impuestos! Esta es la conclusión que saco veo a Carlos Martínez conseguir el 6º lugar dentro del Ranking Nacional de Fiscalidad Local 2024 elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales. El podio se lo llevan Madrid (1.001 euros en impuestos municipales pagados por vecino), Barcelona (978 euros) y Tarragona (917 euros). Le siguen Gerona y Toledo y, donde menos te lo esperas, aparece esa Soria Pura Cabeza de Extremadura con los 864 euros que, de media, extrae el Cortijo de Torrente de cada sorianito y sorianita. ¡Un 6º puesto! ¡Todo un logro! ¡Algo para presumir, sí señor!

Los tres últimos del ranking son Badajoz (508 euros), Jaén (492 euros) y, pásmense, Pamplona (435 euros). ¿Se morirán allí o lograrán sobrevivir pagando la mitad de impuestos municipales? Querido lector date una vuelta por Pamplona y lo comprobarás. ¡Están mejor y a mitad de precio que en Soria! Esto certifica que lo del bueno de Carlos Martínez es un torrente de mentiras que sigue a ese torrente de impuestos desproporcionados y a otro torrente no menor de mala gestión, despilfarro, amiguetes y enchufados, embudos y chanchullos que están arruinando la ciudad a base de humanizaciones, pacificaciones y otras monsergas.

No contento con liderar ese ranking nacional, tiene la cara dura de anunciar nuevas subidas de impuestos para cuadrar unos Presupuestos Municipales 2025 que, al final, siempre cuadra a capón y con regletas apoyándose en los bienes raíces de cualquier clase y condición. Dice –como todos, qué va a decir- que es para mantener el nivel de servicios municipales y las inversiones, empero lo más cierto es que la parte del león se la llevan los gastos corrientes y los apesebrados que, después, obligan al consistorio a contratar empresas privadas para hacer el trabajo que aquellos no hacen o para solucionar los problemas que generan por su inutilidad. Estamos pagando el mismo servicio tres veces y el servicio no mejora, empeora. Es un timo como el de la estampita ¡lo tengo repe, lo tengo repe!

La mayoría de capitales de provincia ajustaron impuestos tras la pandemia, pero Soria no, Soria va a por todas. Lo que no pega es ser de los últimos para casi todo y de los primeros para pagar impuestos. Ni pega, ni es razonable. Superar la media de todas esas capitales, que se sitúa en los 705 euros/año/habitante, creo que es lacerante para los sorianos. Sobre todo, cuando vemos a los vecinos abandonados a su suerte, la ciudad desconectada entre sus distintas partes y, para más inri, que aquí todo es carísimo. ¿Quién va a venir en estas condiciones a Soria? No os engañéis: el que no le quede más remedio y punto, porque el que pueda elegir elegirá otras opciones mejores y más baratas. Perdón, perdón, que está prohibido hablar de la Soria Vaciada.

El desaforado coste de la vida en Soria, inducido en parte por ese torrente de impuestos, es otro hándicap para el crecimiento. Soria debería ser una de las ciudades/provincias más baratas de España y eso le daría alguna oportunidad para atraer gente e inversión. Sin embargo, Soria es carísima en todo y para todo, no en vano la OCU la situó, en 2023, como la segunda capital más cara para llenar la cesta de la compra. En estas condiciones, Soria tiene muy pocas posibilidades de salir del agujero en el que nos ha metido la PPSOE en general y, en lo tocante a la ciudad, Carlos Martínez en particular.

Dicen que locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. Creo que esto es lo que hacen muchos vecinos en Soria: siguen dándole cuerda a la PPSOE para que todo cambie, empero lo único que consiguen es que nos sigan ahogando con su torrente de impuestos y su abandono al por mayor a todos los niveles: municipal, autonómico y estatal. No sé si tendrás un minutito para pensarlo. Inténtalo, porfis.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.