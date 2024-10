Torrente de falsedades

Mario González critica la decisión del Ayuntamiento de Soria, al hilo de declaraciones del alcalde Carlos Martínez, de no llegar a acuerdos con los pueblos del alfoz de la ciudad para favorecer un transporte público coordinado. Y censura de paso esta política del enfrentamiento, que encarece servicios y no facilita la vida de los que pagan impuestos.

Carlos Martinez Mínguez, nuestro particular ‘Torrente de Soria’, da muestras una vez más de la total disociación que presentan los políticos a la hora de afrontar y resolver los problemas de la ciudadanía. Así, en lugar de favorecer que el alfoz de Soria tenga un transporte público coordinado, en beneficio de todos los sorianos y de la propia ciudad de Soria, se descuelga diciendo que “si quieren tener transporte, lógicamente, como hacemos los vecinos de Soria tendrán que pagárselo".

Está claro que, desde Madrid, uno no necesita de ningún transporte coordinado en Soria. Más aún, cuando uno dispone de un ‘papamóvil’ puede pontificar sobre la "identidad social" de Soria a resultas del Centro de Refugiados. Un centro en el que se pretende dar alojamiento, manutención, atención social y psicológica, apoyo formativo y laboral a los extranjeros que entran ilegalmente en el país pero que, luego, solicitan protección internacional en España. Personas que, sin poner un duro, son agasajadas por los políticos dentro de este discurso único de que la inmigración es algo sensacional. A lo mejor, no lo es tanto.

"Soria no tiene puertas, está abierta absolutamente a todos: a los vecinos de Garray, de Los Rábanos, de Golmayo… (pero) lo que no van a hacer los vecinos de Soria es pagar el transporte de la conexión con Golmayo" (Torrente dixit). Está claro que no piensa tener la misma generosidad con los falsos refugiados que con los auténticos sorianos (porque lo son también los de la Provincia). Distinta vara de medir a pesar de que son los segundos los que, con sus impuestos, sus inversiones y sus compras, sostienen a esta Soria tan social. ¡Si quieren algo, que se lo paguen! ¡Ya lo hacen, majadero!

Esta discriminación se torna en falsedad cuando Benito Serrano, alcalde de Golmayo, por alusiones, precisa que “nunca hemos dicho que nos regalen nada, lo que estoy diciendo es que la Junta de Castilla y León financia al 60% el transporte público en todas las áreas metropolitanas de todas las provincias, excepto en Soria porque hay un señor que se llama Carlos Martínez Mínguez que se ha negado".

Estamos, pues, ante otra flagrante falsedad de Torrente que se une a su torrente de mentiras sobre los procesos judiciales en los que ha metido al Ayuntamiento, a su torrente de impuestos con los que quiere hacer carrera política supramunicipal a costa de los sorianos y las sorianas, y a su torrente de obras mal planteadas que están complicando sobremanera la vida a los que sí pagan aquí sus impuestos. Y todo ello, para mantener viva la confrontación política que da de comer a una PPSOE que es el cáncer de Soria y de España entera.

Los impuestos en este país -que ya se cuentan por cientos- corresponden a los que los pagan. No son de los políticos. Se pagan para que, luego, podamos tener los servicios necesarios para desarrollar nuestra vida con el coste más bajo posible. Una gran mayoría, además, tenemos el suficiente juicio y corazón como para saber que también tenemos que ayudar a los que realmente lo necesitan. Sin embargo, vemos con estupefacción como los politiquillos que tenemos –seguramente, porque no nos representan- gestionan el erario público como les da la gana, sin transparencia, sin eficiencia y buscando el rédito político y personal antes que cualquier otra cosa. Despilfarran nuestro dinero en sus guerras políticas y personales, al margen por completo de lo que desea la mayoría de sus votantes.

No queremos más antagonismo ni más zancadillas, que es lo único que facilita la PPSOE. Queremos soluciones a nuestros problemas. Soluciones que se pueden alcanzar con la mitad de impuestos. No queremos ese torrente de falsedades y estupideces que tenemos que escuchar, todos los días, de unos y de otros. Queremos solucionar la conexión con el alfoz, lo del ‘Embudo del Espolón’ -que es bien fácil- y lo del Cerro de los Moros. Queremos solucionar la RPC del Ayuntamiento -que repercute en todo lo demás- y un parking público en el Calaverón aprovechando que el parque de Santa Clara está ya en obras. Queremos esas soluciones que nunca llegan mientras no cesa el torrente de falsedades.

Mario González Casado. Abogado. Maútiko Abogados.