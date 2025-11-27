Sin techo en Soria

Jueves, 27 Noviembre 2025 08:43

Soledad Fernández Flórez remite esta carta al director para advertir que en Soria, en noches ya bajo cero, sigue durmiendo un hombre en la calle, en el céntrico El Collado. Pide al Ayuntamiento de Soria un pequeño gesto de calor humano.

Sin techo en Soria

En la ciudad de Soria estos días hay un hombre durmiendo en la calle. Acabo de verle en los soportales del Collado encogido en su saco sobre unos cartones, con los ojos ya cerrados a las nueve de la noche y un gesto inocente.

Qué otra cosa puede hacer un sin techo solitario en una fría noche de invierno aparte de recogerse sobre sí y tratar de desconectar del mundo lo antes posible?. Y me parece mentira que al Ayuntamiento de una ciudad de 40.000 habitantes sólo le alcancen los recursos para pagarle una noche de pensión (unos veinte euros calculo), a la única persona que creo que hay actualmente en

esta situación, quizá sea alguno más, pero aunque fueran tres o cuatro, qué coste tan pequeño una mensualidad de pensión, unos 600 euros por persona, y qué rentable, al menos en estos meses tan fríos, si con ello puedes evitar que nadie se muera congelado una noche cualquiera.

Los sorianos podríamos estar verdaderamente orgullosos de pensar que en nuestra ciudad se cuida la dignidad de las personas.

Alguien me dijo que a los transeúntes y sin techo se les paga una noche de pensión y luego tienen que ir a los servicios sociales y si no lo hacen es su problema. Supongo que cuando vives en la calle

no es difícil perder un poco la razón o el sentido de lo que te conviene. Tambien será difícil desplazarte a hacer gestiones administrativas abandonando el lastre de tus pocas

pertenencias.

Acaban de colocar el pino de Navidad. Pronto se encenderán las luces. Pido encarecidamente al Ayuntamiento que gaste sólo un poquito más estas navidades en un pequeño gesto de calor humano que nos iluminaría estas fiestas mucho más bellamente que todas las luces que se puedan encender.

Fdo: Soledad Fernández Flórez