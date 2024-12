Sanidad soriana, sanidad MUFACE

Sábado, 14 Diciembre 2024 15:56

Mario González incide en este artículo de opinión en la falta de sentido que tiene pagar una sanidad privada a funcionarios públicos. Y repasa todas las contradicciones en las que incurren PP y PSOE en el asunto MUFACE.

Sanidad soriana, sanidad MUFACE

¡Uyuyuyuy! El PP denuncia que la contaminación política -la única que afecta realmente al ciudadano- lleva al PSOE a intentar hundir MUFACE para colapsar el SACYL. Vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar mentiras. Los 4.500 mutualistas sorianos de MUFACE no pueden colapsar la sanidad pública en Soria, sencillamente, porque ya está colapsada desde hace años por culpa de las nefastas políticas de la PPSOE. Las cuestiones de fondo, entonces, son: ¿Tiene alguna lógica que el funcionario público sea atendido por la sanidad privada? ¿No está la PPSOE firmemente convencida de las ventajas de lo público? ¿No se desviven por la igualdad de todos?

En el fondo, parece que no. Mientras ISFAS (la mutua de las FFAA y la GC, con 559.887 beneficiarios) y MUGEJU (la mutua de Justicia, con 91.834 beneficiarios) han conseguido firmar ya, para los próximos dos años, con varias aseguradoras privadas, MUFACE (la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, con más de 1,5 millones de beneficiarios) no lo consigue, a pesar de aumentar en 303 millones de euros la prima de 2024 (ofrecen 1.337 millones de euros para 2025, y 1.344 millones de euros para 2026). Mucha pasta pública para un concierto con la sanidad privada. No es un lío sanitario. Repito, la sanidad pública hace tiempo que se la cargó la PPSOE. Es un lío sindical (el CSIF dice que “nuestros funcionarios se merecen la mejor atención") con muchos votos en juego. Me pregunto si, el resto de los sorianos, nos merecemos algo peor. Seguramente sí, por seguir votando a la PPSOE.

Sorprenden muchas cosas en este asunto de una sanidad privada para los funcionarios públicos. Lo primero es que tengan que pagarla los del sector privado cuando, los del sector público, cobran un 20 por ciento más de media. ¿Qué atención se merecen, entonces, los trabajadores del sector privado? ¿Por qué no hay un seguro privado para ellos? Sorprende, en segundo lugar, que MUFACE, ISFAS y MUGEJU –todos conciertos públicos con la sanidad privada- vayan justo en la dirección contraria del discurso político de la PPSOE que lleva años hablándonos de blindar la sanidad pública, vetando la derivación de pacientes hacia la privada. ¡Viva la coherencia y la igualdad!

En tercer lugar, sorprende que los propios funcionarios públicos huyan de la sanidad pública dizque ‘la mejor del mundo’. ¡Lo mejor de lo mejor! No se entiende tamaña deserción en quienes deberían defenderla con el ejemplo. ¿Por qué no quieren ver la sanidad pública ni en pintura? Sencillamente, porque saben que no funciona. Saben que hay 3M de personas en lista de espera y que cualquier trámite allí, lleva meses. La PPSOE te dice una cosa y hace la contraria. Lo que no te dice es que la sanidad pública supone, de media, el 40% del gasto público total de las CCAA. Tampoco te dice que la sanidad privada es capaz de ahorrar entre un 25% y un 60% del coste de cualquier actuación en la pública. Echa cuentas: ¡la privada es más rápida, mejor y más barata!

La PPSOE lo sabe perfectamente, pero no la privatiza para todos, solo para los funcionarios. ¿Acaso son mejores ciudadanos? ¿Acaso no es una discriminación asquerosa? Por supuesto que sí. Contraria a todos los principios constitucionales que dicen defender. Tenemos un problema sindical sobre un banco de votos. Por eso, la PPSOE te ‘regala’ un servicio mucho peor, a un coste mucho más caro. ¡Vaya regalito! No quieren estorbar y se van a la sanidad privada ¡con tus impuestos! Luego, te venden el Auxilio Social como lo hiciera, otrora, el General. ¿Qué será lo siguiente? ¿Una seguridad privada para los funcionarios de Interior y Defensa? ¿Una enseñanza privada para los funcionarios de Educación? ¿Una justicia privada para los funcionarios de Justicia?

Haz lo que te digo, no lo que yo hago. Esa es la divisa de la PPSOE y los funcionarios la han hecho suya. En lugar de defender lo público con su presencia, prefieren vivir al margen, como los políticos. ¡Valientes servidores públicos! Han decidido defender a los políticos, en lugar de al Pueblo. Por eso tratan de escapar del sistema que ellos mismos administran. Un auténtico sindiós. Pagar una sanidad privada a los funcionarios públicos, no tiene ningún sentido. Pagar una sanidad pública mucho más lenta y cara que la privada, tampoco. Lo que tiene sentido es privatizar la sanidad para que los ciudadanos tengan una sanidad de calidad, igual para todos, con un coste mucho más barato. Siquiera para cumplir con el derecho fundamental del 14 CE. No caigas en la trampa de MUFACE y, sobre todo, no caigas en la trampa de la PPSOE.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Maútiko Abogados.