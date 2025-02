Red de saneamiento en Soria y salud de sus ciudadanos

Viernes, 28 Febrero 2025 09:16

Manuel Álvaro reitera en esta carta al director la petición de las comunidades de vecinos de las calles Duque de Ahumada y León, en Soria, para que el Ayuntamiento construya un nuevo colector de saneamiento que evite las inundaciones que vienen sufriendo en la zona.

El sistema de alcantarillado recolecta y trata las aguas residuales de hogares y negocios, las aguas pluviales y la escorrentía de las calles hacia los desagües. Esta es la línea de vida de nuestra ciudad que protege la salud pública y la calidad ambiental. En condiciones normales la conexión de la red de alcantarillado está concebida para llegar hasta su destino: una planta de tratamiento de aguas residuales, que devolverá el agua tratada a la naturaleza después.



Las aguas residuales contienen gérmenes como bacterias,virus y protozoos, así como parásitos y gusanos. El agua contaminada y el saneamiento deficiente contribuyen a la transmisión de enfermedades como el cólera, otras enfermedades diarreicas, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis.

No sabemos qué hay exactamente en el agua de inundación en un momento determinado. El agua de inundación puede contener:

Desechos humanos y de ganado.

Desechos domésticos, médicos e industriales que sean peligrosos (químicos, biológicos y radiológicos).

Residuos de ceniza de carbón que pueden contener compuestos cancerígenos, como arsénico, cromo y mercurio.

Objetos físicos como madera, objetos punzantes, como vidrio o fragmentos de metal, que pueden causar lesiones e infecciones.

Animales salvajes o callejeros, como roedores y serpientes.

Después de las inundaciones es como si hubiésemos retrocedido en el tiempo. Como si viviéramos en los países más pobres. El agua potable y el saneamiento son ambos factores de objetivos de desarrollo sostenible.



Los desechos líquidos, de orígen tanto doméstico, como urbano e industrial, pueden representar un peligro higiénico-sanitario. Es sabido que una evacuación correcta de las aguas residuales se traduce, de hecho, en un descenso de la incidencia de las enfermedades de transmisión fecal-oral y de la tasa de mortalidad infantil por diarrea y enteritis. Así pues, el mantenimiento de un sistema de recogida y evacuación de aguas residuales adecuado y funcional deben ser condiciones primordiales para el saneamiento ambiental y el bienestar de la población.

La red de saneamiento tiene como objetivo final la recogida y transporte de las aguas residuales hacia las estaciones depuradoras (las EDAR). Allí estas aguas residuales reciben el tratamiento adecuado antes de que se viertan en los ríos o cuencas fluviales, donde se realiza un tratamiento para poder devolverlas al medio ambiente en las mejores condiciones de higiene posibles.

Teniendo todo lo anterior en cuenta, las comunidades de propietarios de las calles Duque de Ahumada y León de esta ciudad nos encontramos en serio peligro de contraer alguna enfermedad infectocontagiosa. Cada vez que se produce una tormenta se nos inundan los garajes, trasteros, ascensores, llegando el agua hasta los sanitarios de las plantas bajas y primeras de las viviendas.

El Ayuntamiento de Soria ha recibido varios escritos de estas dos comunidades, acompañados de sendos Informes Técnicos en los que se mencionan las causas de estas inundaciones: infradimensionado del colector de la zona. Hay que tener en cuenta el desarrollo urbanístico de la misma y el cuantioso volumen de aguas pluviales que se concentra en zonas de nueva urbanización.

Hasta ahora la respuesta del Consistorio ha consistido en solicitar Informe Técnico de nuestra red interna de saneamiento. Ya dispone del mismo desde el 07-03 y 17-04-2024.

Vuelvo a solicitar a nuestras autoridades municipales se ejecute un nuevo colector en la zona mencionada.

Voy a recordar lo que ya he expuesto con anterioridad en los medios de comunicación: el mismo problema tienen en las calles Sagunto, Manuel Vicente Tutor, Ferial y Plaza del Salvador (incluyendo establecimientos comerciales, de hostelería e Iglesia del Salvador).

A lo expuesto hay que añadir un correo que he recibido el pasado día 21 del director de un hotel céntrico de la capital que me dice: … «sufrimos problemas de inundaciones y el ayuntamiento es plenamente consciente de ello ya que yo, personalmente, le he trasladado mis quejas tanto al alcalde como a los técnicos y concejales responsables»

Fdo: Manuel Álvaro