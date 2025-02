Pitemos final de partido a un indecente con España

Viernes, 28 Febrero 2025 17:32

Amalio de Marichalar realiza un repaso, en este artículo de opinión, de lo que considera un lacerante abuso de un presidente del Gobierno con todos los españoles. Pide anteponer la dignidad, por encima de ideologías, ante el perverso comportamiento de Pedro Sánchez.

Inconformismo es lo mínimo que hemos de tener, ya que el cúmulo de abuso a los españoles es inaudito. Dignidad hemos no sólo de tener sino de activar ante tal cúmulo de injusticias y de ataques a las más esenciales normas de comportamiento de un presidente de Gobierno que no las conoce. Cuando alguien no solo ataca a diario la Constitución el estado de derecho, a los jueces, a los medios libres y ello es ejemplo de la mayor traición a España, entonces está todo dicho; pero si además su actitud es de una desconsideración supina y de unas formas aberrantes, entonces el personaje alcanza la condena por aclamación.

Tenemos la obligación de reaccionar de manera sólida y urgente. Los españoles hemos de darnos cuenta que nadie va a salvarnos de nada si no somos nosotros los que decidamos salvarnos. Nadie se suicida si no quiere y tenemos delante un auténtico suicidio colectivo ante quien nos esta regalando todos los elementos para renunciar a nosotros mismos y hacernos caer con engañosa quiebra de la realidad en una muerte dulce…y sin que nos demos apenas cuenta.

El momento es crítico y nuestra responsabilidad, la de todos, enorme.

No se trata de esperar a ver como desaparecemos como incautos temerarios, se trata de poner freno absoluto a un auténtico ejemplo de la mayor perversion. Se trata de poner freno absoluto a un auténtico corrupto y miserable. Hay circunstancias en la vida, que por muy desagradable que parezca, hay que afrontarlas con decisión y estamos en ese momento.

Desde la sociedad civil, desde los españoles de cualquier pensamiento hemos de aliarnos para acotar la acción de un dictador.

Muchísimas acciones democráticas podemos poner en marcha. Desde manifestaciones permanentes, a denuncias en los tribunales ante las enormes arbitrariedades que se producen a diario. Desde la exposición y denuncia detallada a Europa de las barbaridades contra la democracia que aquí encabeza el presidente del Gobierno, hasta el análisis y denuncia constante de expertos en las materias que transgrede a diario este gobierno. Desde la permanente denuncia en los medios de comunicación hasta la exigencia más rigurosa a toda la oposición para que no cometa los gravísimos errores de las pasadas elecciones, y de los que les advertimos a tiempo. Hemos de sacar la bandera a todos los balcones y ventanas tal y como hemos comenzado a hacer en la pasada fiesta nacional y de la Hispanidad y también en la celebración de la Constitución.

Se acaba de poner en marcha por distintos asociaciones de la sociedad civil una iniciativa para realzar una pitada diaria, sin límite de fechas, todos unidos a la una de la tarde allá donde nos encontramos, para pedir la dimisión irrevocable del presidente del Gobierno .

Solo esta semana la indecencia del presidente del Gobierno que quiere condonar 17.O00 millones de euros a la Generalidad de Cataluña a costa del conjunto de españoles y engañando a todos pues esa deuda no desaparece para los españoles. Una nueva atrocidad atacando directamente a la constitución y comprando siete votos nuevamente a un malhechor huido y donde la ignominia reluce con los emisarios - Zapatero entre ellos - que la han hecho posible en el extranjero.

Nuevas pruebas de corrupción con prostituta pagada por el erario público envilecen hasta el infinito a quien es el mayor conocedor de ello por acción u omisión. Nunca un presidente de Gobierno estuvo rodeado de una corrupción tan irrespirable. Absolutamente incompatible con el cargo que ostenta si es que alguien cree mínimamente en la democracia.

El juez del Supremo dice el miércoles que los indicios apuntan al Fiscal General como autor de la filtración de secretos, además de mostrar en el auto que es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles.

Como se ve la indecencia que asume el presidente del Gobierno promoviendo todo lo anterior no tiene límites. Pitemos a diario todos a una, a la una, el final del partido que juega quien ha traicionado a España . Dimisión irrevocable y petición de perdón a todos los españoles por tanta deslealtad, mentira y maldad.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda