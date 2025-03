Los Frescos. Los naturales, los culturales, y de los otros.

Las glaciaciones como objeto de estudio geológico constituyen una rama de las ciencias de la geología, tronco de las ciencias naturales o de la naturaleza en la que las dimensiones de los casquetes polares determinan los períodos prehistóricos que abarcan desde millones a decenas de miles de años.

Otra cosa es la del fresco que parece que hace por las mañanitas de hoy, que nada tiene que ver con rama ninguna de las ciencias de la geología y solo es aconsejable insertar en el cuerpo de las ciencias de una naturaleza especial, la naturaleza humana, haciendo mención de una curiosa diferencia sobre la que podemos empezar a discutir, para no acabar ni en decenas de miles de años ni de millones siquiera: la diferencia entre naturaleza y cultura, o si ustedes lo prefieren, la diferencia entre naturaleza por las buenas, y naturaleza humana, por las buenas también y sin ánimo de ofender a nadie. Porque sin querer, y sin advertir de alguna forma lo que acabamos de decir, la podemos liar, o seguro que la liamos

No queremos liarla de ninguna de las maneras, y por eso decimos de antemano que no entramos en dilucidar si las personas humanas tenemos o no tenemos algún papel trascendental que cumplir o con el que contar, aparte del papel con el que la naturaleza por las buenas nos ha reservado en este valle de lágrimas y risas, de fríos y de calores, de mares y continentes, de amarillos, pieles rojas, de blancos y negros.

Somos de la opinión de que no existe en la realidad ni fresco ni calor, como tampoco existe nada templado, y que por eso no entendemos que se diga, hablando de la realidad, que hace frío, por ejemplo. No entendemos que se dé de lado a los realistas (no me refiero a los partidarios del rey emérito o a los que no quieren jugar a la baraja con otras cartas diferentes a las de la copona, el rey de bastos y la espadona). No entendemos que se deje de lado a los realistas en el sentido de recordarnos la realidad, que tampoco son los dibujantes o los pintores de la escuela del grandísimo pintor Antonio López de forma exclusiva, porque hay otros. No entendemos que se deje de lado a esos otros enamorados de la realidad que nos recuerdan que sí, que hará fresco esta mañana, pero repito, que tan sabiamente nos recuerdan también que ya llegará el mediodía, o el verano, y que para entonces ya verán adonde ha ido a parar el fresco. Nosotros mismos deberíamos recordar los calores del año pasado, sin más.

A los realistas, en paralelo con los esquimales tanto como con los del ecuador, nada de ponerles en segunda fila. Si acaso, y todo lo más, recordarles que tampoco se trata de dibujar la realidad según es, aunque esto resulta muy difícil sin recurrir a la metáfora o al ejemplo.

Por ejemplo, nos producen lástima los lamentos del propio Antonio López cuando advierte que los membrillos que pinta se le han secado entre tanto (sin haberlos terminado de pintar) o cuando se lamenta de que las manchitas en los baldosines medio rotos de un cuarto de baño se han rehabilitado sin terminarlos de pintar, o cuando desfallece al comprobar que su retrato de un niñito rubio precioso no lo puede terminar porque pintando pelos rubios maravillosos, el niñito ya no existe y el modelo que posa delante se llama Felipe VI con barba y alguna cana.

Antonio López, te ayudaríamos sin reparo y sin dudarlo un instante, pero comprende por tu parte la imposibilidad de hacerlo. Optamos por prestarle pañuelos (en su defecto valdrían Kleenex), o sin llegar a tanto por entender que Antonio López rechazaría la oferta por razones en las que preferimos no entrar. Nos bastaría con aceptar su rechazo con el máximo respeto. Calladitos más guapos, como suele decirse.

Y a otra cosa , mariposa. Seguirá haciendo frío, pero vamos de forma ineluctable hacia el buen tiempo. Y llegará el calor para volver, igual (igual de ineluctablemente pero a la inversa, con perdón), otra vez hacia el fresquito, solo que para entonces, cuidado con esa manía de relegar a la cola a los realistas tan solo por meterse con los frioleros a cuanta de sus quiméricos fríos. Y lo dejamos aquí para no entrar, sin querer, en el círculo vicioso, aunque no deje de ser cierto que no hay feria ni tío vivo ni noria ni columpio que no sea en principio ni deje de ser descaradamente y sin pudor ninguno, maravillosa, cadencial, y rigurosamente repetitivo.

Acerca de los otros frescos me remito a la prensa en general. Antes ni se mencionaban. Había un periódico que se auto titulaba “El Caso”, pero antes que ocuparse de los frescos ponía su acento en los malhechores. El fresco al que nos referimos no es un malhechor. Es un fresco de los que ahora se pasean por los periódicos sin pudor, lo que no deja de ser una novedad, pero no porque antes no hubiese frescos de la clase a la que ahora nos referimos sino porque la prensa no se ocupaba de ellos ni los lectores de la prensa lo echábamos de menos por entonces. Al revés, pero ahí está lo grande, estamos hasta el pelo de ellos, pero la prensa, salvo muy honrosas excepciones, no hace sino ponernos a la mesa esa bazofia que consumimos, salvo excepciones muy honrosas, con fruición. El otro día leía un artículo de prensa maravilloso. Decía que cuando optamos por comprar en el super la salsa de tomate de marca X en lugar de la Y estábamos votando por esa marca. Y cuando echamos a la cesta las galletas W en lugar de las de marca Z volvíamos a votar otra vez solo que sin la triste necesidad de que un puñado de diputados y de senadores, después de despellejarse literalmente la piel a base de arañazos, nos pidiesen con las garras y las uñas manchadas de sangre, escuchen ustedes, por favor, otro voto más.

Y a nosotros que nos registren.

Fdo. Ángel Coronado