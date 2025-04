Qué alcalde: situación de “cara de pasa”

Domingo, 27 Abril 2025 17:32

Saturio Hernández repasa en este artículo de opinión en los problemas que siguen sufriendo los ciudadanos de Soria, sin que el Ayuntamiento dé pasos para solucionarlos, desde la quinta planta hasta las inundaciones de garajes y trasteros en varias comunidades de vecinos.

Qué alcalde, quizá sigues solucionando esos problemas que en tu novedoso estado civil, secretario por el único y exclusivo dedo determinante, del único que lo puede hacer, de un colectivo, te han tocado problemas variados y resolver sin demasiados aspavientos.

Y por eso hay que salir o estás en qué pasa y a alguno se le queda “Cara de pasa”, pues la misma es situación y reflejo de lo que acontece o de lo que creemos que sucede, ya que, de contrario, se queda en una aguada “cara de pasa”, como lo de la quinta planta, o lo del Cerro, o lo de las inundaciones, o el salvaje adoquinado, o los carriles bicis que no respetan a los conductores que utilizan los coches para su utilidad y su derecho, y que con lo ejecutado se genera más consumo y gasto que antes por las vueltas y revueltas que han de darse para lo que antes era un sencillo camino hacia el descanso.

Y eso de la tendencia o la creencia -que ni siquiera discuten los que no están de acuerdo y que, pudiendo, no ofrecen alternativas visibles- a la humanización, quién escribe, habría, ahora, que decir, la historia, pues no humanización, más bien el desbarajuste de quienes viven fuera de Soria, y eso lo predico desde la posición, pero la tendencia a esa inexistente humanización, de la que no se responsabiliza nadie, igual que la implantación de aranceles; sube el nivel de pago en las compras y la población va a remolque de la improvisación de ese desbarajuste que interesa a unos pocos, como los efectos de embudo, del Cerro, de esa “demolición-“no se demolerá”-, de esas modificaciones de Plan General que se tramitan y tramitan y, luego, tienen que decir desde el propio Ayuntamiento que no se han aprobado definitivamente.

Y, claro, está claro no tramitan acciones públicas urbanísticas y además, atribuyen las culpas de las inundaciones de los bajos a los vecinos que reciben y entran a vivir en unos pisos en que se tenía que haber vigilado las pendientes de las acometidas para que no estén por debajo de cota, y que es lo que genera las inundaciones.

Y eso que el Procurador del Común señala al Ayuntamiento que tiene que resolver esa cuestión, y es de imaginar, mucha imaginación hay que atesorar, que el Ayuntamiento haga algo y solucione el justo derecho de los vecinos.

Por eso la situación es de “cara de pasa” y la situación es peliaguda, o así lo parece o aparece en lo cotidiano y el alcalde de paso en lo real de su cotidiano quehacer pero alejado en lo que da la impresión que le aburre.

Fdo.: Saturio Hernández