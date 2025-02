Por un centro de Soria limpio, tranquilo y sin ruidos excesivos

Miércoles, 26 Febrero 2025 14:55

La aasociación Soria Centro está en marcha para defender los derechos y comerciantes a vivir y trabajar en un entorno tranquilo, seguro y libre de ruidos excesivos. Por ello han escrito esta carta abierta al alcalde de Soria para que ofrezca soluciones a los ruidos y molestías que provocan muchos días al año las verbenas que se organizan en este entorno urbano.

A finales del año pasado, el alcalde presentaba ‘Soria, una ciudad para vivir’ proyecto el cuál, citamos textualmente, “busca poner una alfombra roja, para elegir la ciudad como destino vital y laboral, y que promueve conciliar la vida personal y laboral y no renunciar al bienestar que ofrece una ciudad intermedia”.

La realidad difiere bastante y el proyecto bien se podría haber llamado “Soria, una ciudad para vivir, dependiendo de donde, bien, mal o regular”.

Las personas que apostamos por esta ciudad y vivimos en ella (a diferencia de algunos miembros del equipo de Gobierno, que ni siquiera residen en el municipio), tenemos las mismas obligaciones, pero no los mismos derechos, situando, a los ciudadanos que vivimos, entre otros sitios, en el centro de Soria, en una categoría inferior al resto.

Valga como ejemplo reciente, la polémica suscitada por la reubicación de las ferias de San Juan. Cuánto nos alegramos de ver que no estamos locos, ni solos, ante esta situación. Nadie que tenga dentro de sus necesidades vitales, el descanso y la dignidad dentro de sus viviendas (esto viene recogido en un artículo de la Constitución), quiere tener debajo de su casa, actividades que generen ruido, suciedad, orines, botellones, trozos de cristales durante semanas,etc.. y mucho menos en horarios que suelen ir de las 12 de la noche a las 5 de la mañana, en días laborables, y sin razón alguna.

No estamos hablando de las fiestas de San Juan, entendemos que se celebren a lo grande como se merece esta ciudad, y que se aprueben discotecas (las mal llamadas verbenas) en las plazas de siempre, todos los días. Estamos hablando del resto del año, de días que no son festivos, ¡Qué mala costumbre tenemos de madrugar para ir a trabajar! por cierto los sábados y domingos también, y desde la pandemia, también se trabaja desde las viviendas, pero, como hemos “elegido la ciudad como destino vital y laboral, porque promueve conciliar la vida personal y laboral”, nos jodemos y renunciamos al bienestar que nos pertenece.

Tapones en los oídos, permanecer en estancias de interior…, todo en vano, los edificios entran en resonancia, son plazas muy pequeñas y muy cerradas, que impiden que el sonido salga. Un volumen, muy por encima de los niveles de ruido recomendados, con efectos nocivos para la salud, que por supuesto nadie controla ¿Saben lo que es tener que irse a un hotel, porque física y psicológicamente no se puede estar en el interior de las viviendas? ¿Saben el daño que han causado y siguen causando estos actos, aún siendo conocedores quienes las organizan y aprueban?

Las mal llamadas verbenas, en realidad son botellones realizados mayoritariamente por menores de edad, sólo hay ver el estado de las plazas una vez finalizado el acto, lleno de bolsas, botellas, vasos y meados. ¿Se hacen controles de edad, tanto en los espacios públicos como dentro de los establecimientos? Creemos que no, porque sino estos actos se habrían terminado hace tiempo.

En una ciudad donde se bebe bastante, y desde muy temprana edad, donde como en casi todos los sitios, en las fiestas se consume droga de forma recurrente, haría bien el Alcalde si pretende presentarse a gobernar la Junta y por ende gestionar la sanidad, en dar ejemplo donde gobierna, y hacer políticas donde convivan salud y ocio, sobre todo enfocadas hacia los jóvenes. El que no quiera ver esto, está ciego.

Plaza Mayor, Plaza San Clemente (tubo), Plaza Herradores y el Tubo Ancho. ¿Por qué siempre se eligen las mismas plazas para organizar las verbenas? Ha de saber la ciudadanía, que unas son organizadas por el ayuntamiento y otras por hosteleros u organizaciones que lo solicitan, aprobadas todas ellas por el secretario de festejos. “Contra el vicio de pedir, está la virtud de no dar”, seguramente el secretario no conoce este dicho, y por eso a sabiendas del daño que causa a los vecinos, sigue aprobando todo lo que le solicitan, pudiendo decir que NO, argumentando la privación del descanso a los mismos.

Nos preguntamos, con todos los espacios abiertos que hay en la ciudad, ¿por qué no se celebran en otros sitios?,¿Por qué este empeño continuo? pudiendo diversificar los distintos espacios, para así evitar impactos reiterados en las mismas zonas. En muchas ciudades, se celebran eventos “musicales” en pabellones o estadios deportivos, en carpas instaladas para tales actos, donde se sortea entre los hosteleros que así lo deseen, la gestión de barras donde se sirven bebidas y comidas.

Aquí no. Siempre en los mismos lugares y los mismos hosteleros, da que pensar.

Pero no perdemos las ganas y la ilusión de que el centro de Soria y el conjunto de la ciudad mejore, y tomando como ejemplo el proyecto BRERA de renaturalización, qué mejor idea y de sentido común, que renaturalizar los espacios más urbanos y más cerrados, como estas plazas, no hace falta romperse la cabeza ni inventar la rueda, bastaría con copiar lo ya hecho en la plaza del Vergel, espacios verdes, de tránsito, donde en lo público conviven la hostelería y las viviendas. Espacios verdes de calidad, donde más se necesitan.

Hemos traslado muchas propuestas, de cambio de localización, creación de recinto ferial para las verbenas, cambio de horarios, la iluminación (daría para escribir un libro), limpieza, etc…

Son tantos años ya, tantos años de sufrimiento e incomprensión, de denuncias que no reciben contestación, de inacción de la Policía Local y abandono total por parte del ayuntamiento…

Lo escrito. Ciudadanos de categoría inferior. “Soria, una ciudad para vivir”, en el centro desde luego no.

Fdo: Diego Sevillano, de la Asociación Centro de Soria

