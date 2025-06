Mejorar la vida de los ciudadanos de Soria

Miércoles, 25 Junio 2025 07:31

Manuel Álvaro denuncia en este artículo de opinión las inundaciones que sufren varios edificios de la ciudad, que afectan a vecinos y propietarios de establecimientos comerciales, ante la falta de diligencia del Ayuntamiento de Soria, para solucionar un problema cuya competencia es suya.

Mejorar la vida de los ciudadanos de Soria



Cuando me dispongo a escribir estas líneas es martes, sí, vísperas de Miércoles El Pregón, de nues- tras fiestas de San Juan o de la Madre de Dios.

Pero hete aquí que en el día de ayer, por la tarde, dando un paseo por la calle Ferial me encuentro con el propietario, conocido, de un local comercial ubicado en esta calle. Fue ineludible comentar cómo se va desarrollando el trámite con el Procurador del Común relativo a las inundaciones en Soria.

¿No sabes que con las últimas tormentas se ha inundado algún bar del "Tubo Ancho" (c/Manuel Vicente Tutor?, me dijo.

Después de comentar durante unos minutos sobre lo sucedido, me dirigí hacia aquel lugar, apenas a unos 30 o 40 metros. Me quedé de piedra ante lo que mis ojos atónitos contemplaban: Tres o cuatro personas se afanaban en quitar el rótulo con el nombre del establecimiento.

Fue ineludible preguntar al titular. Su respuesta: llena de indefensión, de amargura, rabia contenida… "No aguantamos más, así no podemos continuar, nos vamos …".

Esta persona, con la que meses atrás había tenido la oportunidad de hablar sobre las inundaciones sufría el bar, ya entonces me informó de que estos hechos los había denunciado en el Ayuntamiento y que el caso lo llevaba un abogado.

Aprovecho para recordar que ya puse en conocimiento del Procurador del Común y de la prensa, tanto en estas dos calles mencionadas, como en la calle Sagunto, se produden inundaciones por la misma causa: inundaciones. Titulares de bares me lo confirmaron y que lo habían puesto en conocimiento del Consistorio. Del mismo modo el párroco de la Iglesia de dicha Plaza me mostró la huella que habían dejado las inundaciones en los bajos del inmueble. El titular de un hotel céntrico de la capital también me informó del mismo problema y que lo hizo saber al Ayuntamiento, no recibiendo respuesta de éste.

El día 16/04/25 el Procurador del Común dictó Resolución al Ayuntamiento de Soria, en relación a las Queja formulada por la Comunidad de Propietarios de la Calle Duque de Ahumadahttps://www.procuradordelcomun.org/archivos/resoluciones/1_1745220103.pdf dictando, entre otras, que :"en el caso de acometidas que hubieran sido ejecutadas con deficiencias técnicas y autorizadas por el Ayuntamiento sin los controles debidos, se asuma la responsabilidad correspondiente en su reparación, considerando que la ejecución y supervisión de estas infraestructuras compete a la Administración".

También, en la misma fecha, se formuló Resolución del Procurador ante la queja de la calle León.

En lo que se refiere a la calle Duque de Ahumada, el Consistorio ha "estimado que no veía adecuado seguirla", con unos argumentos totalmente diferentes y contradictorios a los que esgrimió antes de hacerse pública la Resolución del Procurador. Entre otros que: “(…) Por parte de la Comunidad de Propietarios de Duque de la Ahumada 3 y 5 se indica que los problemas existentes tienen lugar en varios edificios de la zona, no teniendo el Ayuntamiento conocimiento de esos hechos, además de comprobar que varias calles a las que hacen referencia no pertenecen a la zona o manzana que nos ocupa, estando algunas en zonas opuestas y muy distantes de la de referencia, por lo que son hechos puntuales en un edificio determinado de la Ciudad, que ni siquiera afecta a toda la manzana".

El Ayuntamiento tiene pleno conocimiento que se producen inundaciones en la Calle Duque de Ahuma- da y calle León. Ha recibido las correspondientes denuncias e Informes técnicos correspondientes. Igualmente que: "posteriormente se realiza una conexión que no cumple lo señalado en la ordenanza de prestación del servicio de saneamiento (como ha informado un arquitecto externo y la propia empresa del agua), el Ayuntamiento no es, ni puede ser responsable de todos los defectos constructivos de los que puedan adolecer los edificios construidos ni en C/ Duque de la Ahumada, — ni en el resto de la Ciudad …"

Tendrá que demostrar documentalmente esto último.

Esta Comunidad de Propietarios ignora tal extremo.

No habiamos quedado que, entre otras, el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de garantizar una buena calidad de vida a sus ciudadanos garantizando los servicios básicos, protegiendo su seguri- dad y bienestar.



Firmado: Manuel Álvaro