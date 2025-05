Los excluidores

Qué mal está eso de darle con la puerta en las narices a alguien. Que yo sepa, nunca lo he hecho. Las puertas de las casas, en el sentido cristiano de la existencia, han de estar abiertas, a todo el mundo menos a los que buscan a los que han contravenido la ley… Mi bisabuela Eleuteria, por ejemplo –me lo tienen bien contado- lo que hacía con cada caminante que llegaba a su puerta en su casa de un pueblo, era ofrecerles un trozo de chorizo con pan y un vaso de vino.

Ahora se ha contravenido todo. No solo no somos fraternales y cristianos, sino que encima agredimos a los que son denominados pobres e incluso hacemos leyes contra ellos. ¡Este es el avance de los tiempos! ¡Y encima, a los que maltratan a los pobres, luego se les suele ver en misa en la primera fila, fariseos de mierda! Hasta pueden salir grupos políticos con esta falta de sentimiento humano y hasta pueden gobernarse países enteros. Esto es el colmo de la locura, y aquí estamos, soportando a gente inmisericorde que trata mal a los que merecen misericordia.

No sé qué papa saldrá ahora, porque más vale que no sea uno duro o reaccionario, que solo nos faltaba eso. Se necesitaría un Francisco II, para seguir en la brecha del anterior.

Luego que se suele justificar este comportamiento animal con que “todos somos egoístas”, una excrecencia de no culpabilización para con los que, desde sus casas, o desde sus puestos de ocupación, echan a la gente a patadas. ¡A patadas los iba a echar yo, de España! ¿Es que no saben lo que es la caridad y sí saben, están muy informados ellos por los medios, sí saben lo que es la Propiedad? ¿A qué le llamarán “propiedad”?... Es curioso este mundo de mezquinos morales y de ultramontanos de su supuesta propiedad para con el prójimo o el que perece en las guerras. Nos están dando un ejemplo fabuloso los de Netanyahu. Allí matar es como ir a una caseta de tiro en la Feria del barrio de los Pajaritos. ¡Habrase visto energúmenos iguales! ¿De dónde habrán sacado tal educación para no solo comportarse así, sino también para exigir que lo hagan los demás?.. Luego igual hasta forman grupos de “Sociedad Civil” para defender la propiedad y el uso de buenas costumbres de los Estados para que todo funcione aparentemente con arreglo a la Ley de Cristo, que no enseñaba nada de esto.

Se basan en los genes o en el imperativo del libre albedrío para decirnos que los pobres son lo que son porque no han sabido gestionar su vida y es lo que se merecen. Este es el determinismo social de los que hablan de espíritus y luego aplican la cabeza dura de los que no comprenden nada del prójimo, sino solo lo de ellos mismos.

Con lo que queremos llegar a todo esto con que no hay que excluir nunca a nadie, a nadie a no ser que se autoexcluya ya de los demás, como hacen los grupos ultras. Ahora mismo, verbigratia, existen numerosos grupos de amigos y de clubes que excluyen o bien al que no lleva corbata, o bien a la que lleva escote, o bien al pobre que no pide nada y osa asomarse por la puerta… No es signo de inteligencia mirar por lo privado, aunque el personal no lo entienda, porque el dinero es necesario hasta cierto punto, no para amontonarlo en los bancos y no darle ni los buenos días ni al que está sentado con una bandejita en la calle.

El tiempo se ha invertido, el tiempo es un “invertidor”: llama pobres a los que no tienen su bolsa con sus monedas y resulta que han podido ser más poderosos en otros tiempos que ahora, cuando ponen cara de perros los excluyentes. Deberían ir al fracaso todas las leyes del racanismo que no mira a la necesidad común.

Es una lástima que, ahora no solo se haga esto de discriminar sino que encima se pueda ir uno o una a la cama con la conciencia limpia. Se necesita un papa que sepa entrar en estas conciencias sucias y condenar a los supuestos egoístas que no son más que unos pobres desgraciados. No os justifica que esté en el Gobierno Pedro Sánchez o Zapatero, vuestra filosofía de la existencia es igual casi siempre. La iglesia no debe defenderos.

Fdo: Juana Largo