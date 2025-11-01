La mentira instrumento de un anti demócrata

Sábado, 01 Noviembre 2025 07:20

Amalio de Marichalar vuelve a describir en este artículo de opinión los hechos ocurridos esta última semana, en la que un presidente de Gobierno sigue enfrentándose a todo el mundo. Esta semana, a su juicio, debería haber disuelto el Parlamento tras perder definitivamente la mayoría prestada por el huido de la justicia y dimitir.Pero ha preferido seguir liderando un Golpe de Estado de última generación.

La mentira instrumento de un anti demócrata

Que un presidente de Gobierno sea señalado en los últimos días como jefe de una cloaca, al tiempo que señalado por el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Comisión de Exteriores del Senado estadounidense como socio desleal de la OTAN y además premiando a Hamas.

Que esta semana apruebe el Consejo de Ministros la ley Bolaños y Begoña a la vez con tal de eximirse de la enorme corrupción que le rodea.

Que comparezca en el Senado y diga que es un circo pero que no sepa dónde está ubicada en su trabajo la gerente del PSOE, o que tampoco sepa lo que el mismo ha llegado a cobrar en sobres.

Alguien que admitía a su número dos colocar a prostitutas en empresas públicas y se le repartía dinero desde el partido en sobres, es todo ello imposible de aceptar.

Como poco hay que decir que no sabemos el origen real de esos fondos ni tampoco nos han enseñado los justificantes de esos dineros recibidos en sobres.

Alguien que no sabe si su suegro, dueño de prostibulos, financió el partido. Alguien que contesta muchas veces diciendo que “ no le consta” , que no conoce a Aldama a la vista de una foto que le enseñan. Un rosario de ocultaciones y de auto defensa sospechosisima … atragantamientos y desprecio presuntuoso al Senado. En suma un anti demócrata riéndose de la democracia y desprecio pleno a los españoles.

Su comparecencia en el Senado es un balance de su Gobierno, mostrando el engaño, la mala praxis y la corrupción plena que encabeza en todos los órdenes.

Una permanente actitud de descaro y desprecio hacia las instituciones y de mentira establecida como sistema de gobierno.

Una presión constante contra el poder judicial y sobre los propios jueces que en particular están juzgando a su mujer y hermano, así como a los que lo hacen al Fiscal General o a sus dos números dos y máximas personas de confianza, siendo el último, hoy en prisión preventiva, quien acordó el pacto corrupto de gobierno con un prófugo de la justicia y múltiples acuerdos tomados con el en Suiza y con mediador internacional. Imposible de poder creer, de no ser que podemos ya constatar que la realidad supera por primera vez a la más estrambótica, loca y perversa ficción que pudiéramos imaginar.

Esta semana sus socios “autoamnistiados” corruptos de los siete votos prófugos de la justicia le abandonan, por lo que ya formalmente no tiene la mayoría parlamentaria. En cualquier nación democrática esta semana se hubiera anunciado la disolución del parlamento por lógica aplastante, y la oposición exigírselo a diario ante Europa . El presidente del Gobierno español pretende aferrarse al poder en forma golpe de Estado.

La situación es tan extremadamente grave con un primer ministro traicionando a sus propios votantes y partido, así como traicionando a su propia nación a diario en modo golpe de estado de última generación, que es absolutamente necesario que la sociedad civil defendamos con toda la fuerza los valores de la democracia atacada por el presidente del Gobierno y exijamos a los partidos de la oposición la más abnegada altura de miras para poder unir las fuerzas de la mejor manera y poder ilusionar a la ciudadanía para ampliamente ganar las elecciones, y pidiendo a diario su convocatoria libre y segura.

Así mismo la sociedad civil exijamos a los presidentes de las Instituciones Europeas la inmediata denuncia formal al presidente del Gobierno por atacar el rule of law de Europa y ser un ejemplo nefasto e inadmisible en Europa por su corrupción, estando señalado y denunciado todo ello por los medios de comunicación mundiales más reputados.

No valen ya excusas de cualquier tipo. Europa entera conoce la realidad y Europa entera ha de intervenir, reclamando urgente convocatoria de elecciones a un primer ministro que se niega a hacerlo, y se niega porque es un anti demócrata. Un enorme peligro para Europa entera .

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda.