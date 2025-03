La infame foto de la más rastrera corrupcion y traición

Amalio de Marichalar describe en este artículo de opinión una situación de vil ignominia representada en la fotografía de la condenada por delito de apología de terrorismo entrando en Moncloa saludando a un complacido y sonriente presidente de Gobierno. Una infamia indescriptible que, a su juicio, retrata la catadura del personaje y urge la convocatoria urgente de elecciones, ante una situación política cada día más insostenible.

Burgos, va a ser el proximo 6 de Abril la ciudad que comience el 2 de Mayo de España contra la corrupción y traición del presidente del Gobierno. Donde comience el “ We The people “, donde comience el clamor unánime de los españoles de a pie, de cualquier pensamiento, donde el pueblo soberano grite unido para reclamar justicia, independencia judicial, estado de derecho, igualdad de todos los españoles, libertad de opinión y medios, unidad de España, Constitución, libertad y democracia, hoy perversamente diezmada por un corrupto y traidor. Burgos va a ser la antorcha de la libertad, la reivindicación trascendental de los principios éticos y morales, y de los principios y fundamentos capitales de la democracia en España y el resto de Europa.

La foto de la infamia es algo en lo que todos los españoles de bien, pensemos lo que pensemos, coincidimos plenamente en condenar sin paliativos. Es simplemente inimaginable tener la indignidad y la indecencia más abyecta al recibir a la representante condenada por apología del terrorismo de un partido que lleva terroristas y asesinos en sus listas electorales. Imposible dar crédito a que el presidente del Gobierno y en su sede institucional reciba con sonrisa a quien representa haber cometido tanto dolor y tragedia.

¿Alguien imagina al presidente de Francia, al Canciller de Alemania, al primer ministro de Gran Bretaña, Portugal o la Jefa de Gobierno de Italia, recibir y hacerse una foto, en su residencia oficial, con una condenada por apología de terrorismo, cuando hay que aprobar presupuestos extraordinarios de defensa en Europa?

Simplemente… es sencillamente imposible siquiera poderlo pensar.

No hay palabras para definir la situación. Un gobierno que no tiene credibilidad alguna, que no tiene presupuestos incumpliendo por enésima vez la Constitución, que está dividido entre el propio gobierno, pues unos buscan alinearse con la exigencia europea para armar la defensa continental, y otros del mismo gobierno no lo quieren. Un gobierno, cuyos socios le permiten poder existir, y que así mismo están divididos a favor y en contra . Un gobierno cuyo presidente dispone de esos socios a los que repudiaba antes por xenofobos, golpistas, filoterroristas o neocomunistas, radicales filonacionalsocialistas - nazis - de izquierda y derecha, destructores de España, y que ahora son sus amigos, habiendo engañado miserablemente a sus votantes. No hay vergüenza ni dignidad mínima.

Un Gobierno y su presidente, rodeados de corrupción y cada día más asfixiante, asquerosa y nauseabunda , en misero y despreciable ejemplo para cualquier responsabilidad pubica, para la dignidad de España y la dignidad de Europa.

Hace pocos días cae el Gobierno portugués por una cuestión de falta de ejemplaridad y simplemente con la aparición de la noticia, e inmediatamente plantearse una cuestión de confianza que el primer ministro pierde al no admitir la oposición tanto de las ideas contrarias, como el partido de ideas similares, tal mal ejemplo. Eso se llama mínima ética y dignidad política y de mínimo ejercicio de responsabilidad pubica.

Aquí el presidente del Gobierno se aferra al cargo con cien veces más acusaciones de corrupción muy severas, aparecidas en los medios, pero añadidamente ya varias imputaciones en su entorno privado y gubernamental. Es sencillamente inasumible, y con la prensa mundial haciéndose ya eco de ello tras las primeras apariciones internacionales de la mujer del presidente del Gobierno por posible corrupción en varios frentes en la universidad o favoreciendo empresas.

Mientras, sigue sin reconocer al presidente González Urrutia de Venezuela, 232 días después, y en cambio es cómplice, al no denunciarlo, de un usurpador criminal.

En el Congreso este miércoles no sabe responder al jefe de la oposición ante la pregunta de manejos en el extranjero del ministro de Transformación Digital y el presidente de Telefónica reunidos en Paris con Vivendi de cara a control de medios de comunicación y por otro lado la Audiencia de Sevilla pone contra la pared al Tribunal Constitucional, considerando que la polémica sentencia del TC rebajando las sentencias del Supremo en los ERE, pudo vulnerar el Derecho comunitario y planteándose presentar una cuestión perjudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE) y denunciando con ello con contundencia tal situación a Europa.

España no puede permitirse más toda esta aberrante situación. Ayer mismo los socios del gobierno votan radicalmente en contra de todos los planes del Gobierno en la reunión de Bruselas, para la presentación del libro blanco de defensa de cara a la estrategia europea de defensa para rearmar Europa tras la exigencia ya firme de Estados Unidos. De pacifista va ahora el líder que fue condenado por terrorismo y apoya al gobierno diciéndole al presidente del Gobierno que rearme no le gusta .

No hay Gobierno ni apoyo mínimo al Gobierno. Eso es inasumible y las elecciones son un clamor.

La sociedad civil no vamos a admitir más esta degradación sin precedentes y este ataque directo a la convivencia y la reconciliación que nos dimos, y en cambio, sembrando a diario solo discordia. No vamos a admitir este ataque constante y directo a la Constitución, a la independencia judicial, al estado de derecho. No admitimos la inconstitucional ley de amnistía que permite la compra a la medida de siete votos corruptos para gobernar y otras como la condonación de 17.000 millones a Cataluña o la cesión de fronteras e inmigración entre muchas otras absolutamente inconstitucionales que promueven, además, la desigualdad de todos los españoles.

La sociedad civil de todos los pensamientos en breves días y desde Burgos vamos a gritar unidos ¡basta ya de tamaña corrupción y traición! ¡Dimisión! .

Así no se puede seguir.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda