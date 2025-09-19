Homenaje a Armando

Viernes, 19 Septiembre 2025 17:42

Rubén Yubero ha remitido esta carta al director para homenajear al que fue profesor de natación de generaciones de sorianos: Armando Fernández.

Homenaje a Armando

El agua guarda silencios,

recuerdos que no se borran,

brazadas que fueron sueños

y aprendizajes que afloran.

Semillas que echaste al tiempo,

que en tantas vidas quedaron,

llevan tu nombre en la orilla,

siguen nadando a tu lado.

Hoy Soria te reconoce,

pues fuiste senda y farol,

y aunque la vida se apague,

queda encendido el calor.

Tu legado permanece,

no en las piedras ni en el ruido,

sino en la gente que dice:

“en tu camino, yo he sido”

Fdo: Rubén Yubero