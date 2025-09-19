Homenaje a Armando
Rubén Yubero ha remitido esta carta al director para homenajear al que fue profesor de natación de generaciones de sorianos: Armando Fernández.
El agua guarda silencios,
recuerdos que no se borran,
brazadas que fueron sueños
y aprendizajes que afloran.
Semillas que echaste al tiempo,
que en tantas vidas quedaron,
llevan tu nombre en la orilla,
siguen nadando a tu lado.
Hoy Soria te reconoce,
pues fuiste senda y farol,
y aunque la vida se apague,
queda encendido el calor.
Tu legado permanece,
no en las piedras ni en el ruido,
sino en la gente que dice:
“en tu camino, yo he sido”
Fdo: Rubén Yubero