Viernes, 19 Septiembre 2025
Opinión

ROOT | Opinión

Homenaje a Armando

Rubén Yubero ha remitido esta carta al director para homenajear al que fue profesor de natación de generaciones de sorianos: Armando Fernández.

El agua guarda silencios,
recuerdos que no se borran,
brazadas que fueron sueños
y aprendizajes que afloran.

Semillas que echaste al tiempo,
que en tantas vidas quedaron,
llevan tu nombre en la orilla,
siguen nadando a tu lado.

Hoy Soria te reconoce,
pues fuiste senda y farol,
y aunque la vida se apague,
queda encendido el calor.

Tu legado permanece,
no en las piedras ni en el ruido,
sino en la gente que dice:
“en tu camino, yo he sido”

Fdo: Rubén Yubero

