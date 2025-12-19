¿Hasta cuándo abusarás, Carlitos, de nuestra paciencia?

Viernes, 19 Diciembre 2025 08:37

Ricardo Mínguez Izaguirre. Dr. Ingeniero de Caminos y urbanista, denuncia en este artículo de opinión, con ejemplos, el abandono al que somete el Ayuntamiento de Soria al urbanismo de la ciudad, en manos de los promotores inmobiliarios privados y sin las necesarias inversiones en el correcto mantenimiento de aquellos servicios públicos que no se consideren electoralmente rentables.

¿Hasta cuándo abusarás, Carlitos, de nuestra paciencia?

En el año 63 a.C. el entonces cónsul romano, Cicerón, acabó con las aspiraciones políticas de su oponente Catilina mediante cuatro discursos públicos –las Catilinarias- en que denunciaba su intento de un violento golpe de Estado. Salvó la República de la posible tiranía. El primero de sus discursos comenzó con la frase que encabeza estas notas (bueno, con alguna mínima variación): ¿Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Y es que Catilina, ciertamente, ya se estaba pasando.

No es mi intención comparar a nuestro eternal alcalde con el ambicioso Catilina, capaz de traicionar a su familia y a la República que le encumbró (en demasía vistos los resultados). Pero sí advertir a los sorianos del poco edificante rumbo que sigue el urbanismo bajo la dirección del alcalde Carlos Martínez (Carlitos para no pocos vecinos y cronistas de las cosas de la ciudad). Catilina contaba con secuaces dispuestos a conquistar el poder con las armas; Carlitos cuenta con un descarado concejal de Urbanismo, el diputado Luis Rey, con un arquitecto experto en modificar el Plan General a gusto del consumidor, Ignacio Cabrerizo, y con unos apenas existentes Servicios Técnicos incapaces de mantener el orden en tan delicados prados.

Y es que Carlitos, ciertamente, ya se está pasando. En los 14 años que lleva al frente del Ayuntamiento ha aprendido, eso es innegable, a navegar con soltura en los procelosos mares de la política; ha asimilado, gracias a su natural capacidad o inteligencia, el lenguaje y las formas de la política. Pero también ha aprendido lo peor de la política que vivimos en este país: el desenvuelto cinismo en sus declaraciones públicas o privadas, y el ocultamiento de las verdaderas acciones o proyectos con nobles palabras en las que, los hechos lo prueban, no cree. Y bien que siento escribir lo anterior de un alcalde que lo es bajo las señas del Partido Socialista.

Un alcalde que actúa en los espacios públicos (hace cosas, se dice) con proyectos aislados, sean de jardinería, sean de colocación de adoquines (con acierto en algunos casos) y autorizando toda clase de festejos y verbenas, pero sin ninguna idea motora que dé unidad de imagen a la ciudad. Pan y circo, pero, sobre todo, circo. Los muchos fondos europeos que han regado la economía soriana no han dejado huella en la mejora de nuestras calles para los vecinos (aceras abandonadas con anchos y pavimentos indecentes, supresión de aparcamientos sin crear otros específicos para residentes son sólo dos ejemplos de la burla en que consiste su pregonada humanización).

El colmo es el anunciado inútil ascensor al Castillo ¡y un mirador sobre la ciudad! Pero si el mirador ya existe, y no uno sino tantos como el paseante desee. Lo triste es que con la maravillosa pasarela que anuncian, desde los miradores naturales existentes en el Norte del parque sólo se verá el mamotreto de la dichosa pasarela. ¿No merecería la pena una consulta popular sobre las bondades de tales inventos? ¿No sería más útil dotar al parque de unos paseos con continuidad y mejorar las escaleras de acceso desde las antiguas cocheras de Gonzalo Ruiz?

Pero también un alcalde que deja en manos de los promotores privados y sus intereses el desarrollo urbanístico de Soria. Dieciocho años con el PSOE gobernando en el Ayuntamiento sin abordar la modificación de un Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2006 por la derecha especuladora y redactado a la medida de sus intereses. Eso sí, un Plan General con más de treinta modificaciones puntuales promovidas en su totalidad (o casi) por los promotores privados propietarios del suelo y aprobadas por el Ayuntamiento que preside Carlos Martínez. Y, visto el camino recorrido, mejor que no aborden ahora una revisión del Plan General que, con toda probabilidad, se haría al dictado de los intereses particulares de los promotores inmobiliarios propietarios del suelo.

En lo que sigue se recuerdan, a modo de crónica municipal, algunos de los últimos disparates del ejercicio del Urbanismo por este Ayuntamiento. La famosa QUINTA PLANTA en Pajaritos. Un escándalo originado por unas geniales y oscuras negociaciones del concejal de Urbanismo que supondrá un marrón económico importante para el descuidado promotor. Si se hubiera producido, como mínimo, la destitución del concejal Rey, se habría salvado, quizás, la credibilidad del Alcalde, pero al no hacerlo, éste se ha ganado definitivamente la desconfianza en sus actuaciones urbanísticas.

CERRO DE LOS MOROS. En octubre de este año solicité del Alcalde la contestación pública a diez preguntas sobre el estado del expediente de modificación del Plan General en esos suelos y las futuras actuaciones municipales. El silencio absoluto sólo puede significar una cosa: que el Ayuntamiento ha renunciado a salvar el Cerro de los Moros de la especulación urbanística, y ello en un tema tan sensible para los sorianos. Ya se ha explicado el camino correcto a seguir sin coste económico alguno para el Ayuntamiento y con toda la legislación a su favor. Pregonan su amor a Machado, a la cultura y al medio ambiente, pero en el principal espacio en que deberían aplicarse a ello, abandonan tan rimbombantes proclamas publicitarias y se echan en manos del promotor Méndez Pozo. Porque no vale pagar un precio injustificable (en metros cuadrados de edificabilidad) para lograr la propiedad de unos terrenos a costa de más plantas y edificios que asfixian la ciudad. De otro modo el Alcalde, en un ejercicio obligado de transparencia, habría contestado a aquellas preguntas. Es bien probable que el asunto termine en los tribunales de Justicia con acusaciones de prevaricación.

SOLAR DEL CIRCO. Horrible edificio de nueve plantas donde el Plan General (PGOU) señalaba siete. Promotor: Europea de Viviendas. Arquitecto autor del proyecto de modificación del PGOU: D. Ignacio Cabrerizo. Fuera calle peatonal, fuera escalonamiento del edificio de nueve plantas asegurado a concejales y vecinos, fuera espacio libre/verde de uso público transformado en aparcamiento con destino obvio para uso por y para la prevista superficie comercial (entre las alegaciones al proyecto, naturalmente rechazadas, se planteó la exigencia al promotor de dotar de aparcamiento propio a la prevista superficie comercial). ¿Algún beneficio para lo público o sólo para el promotor? Raro, raro.

SOLAR EN EDUARDO SAAVEDRA, 2 (antigua estación de servicio de CEPSA). Solar con previsión de edificio residencial de siete plantas en el PGOU. Aprobada modificación para edificio de nueve plantas (parece que está de moda el 9) para “compensar” la carga que tiene el solar de una medianería vecina que no lo es. Y se aprueba mediante un Estudio de Detalle el aumento de dos alturas (Arquitecto D. Alejandro Cabrerizo), cuando el conflicto de la 5ª planta salió a la luz cuando la Junta de Castilla y León denegó la aprobación del aumento de una planta mediante un Estudio de Detalle (Arquitecto D. Ignacio Cabrerizo, autor también del consiguiente proyecto de modificación –sin aprobar- del PGOU). ¿Quién gana aquí, el interés público o un promotor privado con la aquiescencia municipal? Promotor: Europea de Viviendas. En este caso hay incluso derroche de humor negro: se insiste en la Memoria del Estudio de Detalle en que no se modifica el PGOU, pero el título de los planos nº 4 y nº 5 es sincero: “PGOU modificado”. Raro, raro.

GESTIÓN DEL AGUA. En vez de promover la gestión común de la gestión del ciclo completo del agua en la comarca (captación, depuración, suministro, red de saneamiento y depuración de aguas residuales) el Ayuntamiento principal de la comarca se desentiende del asunto, deja en manos de la Junta de Castilla y León la atención a los pueblos de la comarca capitalina, guarda un inexplicable silencio frente al abandono de las comprometidas obras del colector de Golmayo (con la garantizada contaminación permanente de las aguas del embalse del Duero, eso sí, con barquito turístico) y mantiene la vergonzosa situación del colector de San Pedro, del que era preciso ampliar su sección para evitar vertidos de aguas sucias al Duero. Claro, que, aunque imprescindibles, son obras caras y que no lucen en la calle para inmediata gloria del Alcalde.

Y, sin embargo, se anuncia en el ¿navideño? boletín municipal “un modelo hídrico más resiliente y sostenible para la región”, con un “control de vertidos para proteger el Duero”. ¿De verdad nos toman por imbéciles? ¿De qué región hablan cuando lo que hacen es aislarse del resto de pueblos de la región soriana, en vez de trabajar para la creación de un necesario consorcio público que de verdad gestione racionalmente –técnica y económicamente- el ciclo integral del agua en toda la región?

Y como ejemplos de la falta de atención al urbanismo “menor”, el del día a día, baste con mencionar cuatro joyas. Ahí sigue, para castigo y vergüenza de Soria, el EMBUDO DEL ESPOLÓN (Arquitecto: D, Ignacio Cabrerizo).

Ahí sigue también el VERTEDERO y sucio almacén de escombros y materiales de construcción en el borde DEL PASEO DEL MIRÓN, no se sabe si con licencia municipal, como si ese paseo no tuviera ya bastante “protección” del medio ambiente con las instalaciones de la central de la Red de Calor justamente al otro lado de la muralla.

Y también sigue el invento de un cerebrito del Ayuntamiento que anda suelto secuestrando la ACERA DE LA CALLE DUQUES DE SORIA para su uso general por los vehículos para carga, descarga, compras o lo que plazca. ¿No será que se trata de una orden directa de C.? Porque tamaña barbaridad requiere importantes arrestos. ¿Se tratará de un nuevo concepto de la “humanización” de la ciudad, o será una simple muestra del desprecio al peatón?

Y, para terminar, recientemente han hecho su aparición los DESAGÜES DE LOS CANALONES de un edificio recién reformado en su totalidad en la calle Cortes de Soria directamente a la acera. Se ha denunciado en el Ayuntamiento semejante dislate, digamos también que “naturalmente” sin respuesta disciplinaria inmediata. Promotor inmobiliario: Europea de Viviendas. Otra muestra del nuevo concepto de “humanización”.

En resumen, circo con dinero de Europa, algunas positivas acciones sobre el patrimonio público (Santa Clara lo es, sin duda), abandono de los servicios municipales y, más que no molestarse, sumisión política a los principales promotores inmobiliarios. Con qué finalidad y a cambio de qué es tema para otro relato.

Los daños ya causados por la política urbanística municipal ajena al interés público son importantes. Los abundantes festejos no van a dejar huella positiva en la imagen y el funcionamiento de la ciudad, y la población común bastante tiene con intentar, y ojalá que lograr, llegar dignamente a fin de mes como para dedicar su tiempo a vigilar los desmanes urbanísticos que acabarían con su paciencia si lo hicieran.

Pues eso, alcalde, ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo?

Fdo: Ricardo Mínguez Izaguirre. Dr. Ingeniero de Caminos. Urbanista