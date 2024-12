El timo de la Constitución

Frente a las celebraciones en este largo puente de la Constitución y de la Purísima Concepción, Mario González denuncia en este artículo de opinión que Constitución y religión son las causantes de que el tiempo se haya detenido en España.

La Constitución reconoce el derecho a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” (20 CE) lo que, sin duda, ampara el debate y la disensión respecto de lo que así se comunica. Ese debate no solo cuece, enriquece. Desde ahí, rechazo de plano las afirmaciones de Amalio de Marichalar en su tribuna titulada ‘En el día de la Constitución y la festividad de la Inmaculada’ (EMS, 06.12.24) donde se deshace en elogios hacia la Transición, el rey, la Constitución y la religión católica, apostólica y romana, todo desde un punto de vista político.

Este pasado día 6 celebramos, querido Amalio, el gran timo de la Constitución. Un timo que hace posible todos esos sucesos que denuncias protagonizados por el gobierno franquenstein. Por supuesto que hay que “tomar la palabra y orientar la acción para recuperar el pulso de España”. Para eso estamos aquí. No obstante, considero errónea la dirección que marcas. Muchos estamos ahítos de falsa transición, de falsa democracia y de un rey tan falso como todo lo anterior. La Constitución desapareció cuando, en el 85, el PSOE embridó al Poder Judicial ¡con la aquiescencia del PP! (LOPJ 6/1985), dando paso a la partitocracia de la PPSOE. Puedo convenir en que, a lo peor, en el 78 no quedó más remedio que esa componenda, empero 46 años después no tengo miedo en calificarla de incoherente y madre de todos los males que nos aquejan. Si no logramos cambiar este sistemita, la PPSOE acabará con el futuro de todos nosotros. El PP no es la solución, es parte del problema.

Este pasado día 8, por otro LADO, celebramos el día de la Inmaculada Concepción -la Purísima- Patrona de España y de la Infantería del Ejército Español desde aquel ‘Milagro de Empel’ con el que les volvimos a dar sopas con honda a los holandeses. ¡Qué tiempos! La Constitución que alabas, no obstante, “garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación que el Orden Público” (16 CE). Asimismo, precisa que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Sin embargo, apuestas decididamente por el ‘nacionalcatolicismo’ que, ciertamente, nos ha traído hasta aquí, pero que constituye uno de los frenos a nuestro desarrollo. Hablas de creyentes y lo mismo hace la PPSOE. La PPSOE quiere creyentes. Quiere que nadie les cuestione. Quiere que creas y que no te metas en política ¿Te suena? En este contexto, la Iglesia Católica –a la que también pertenezco- debería dar ejemplo saliendo de la vida política para concentrarse en la espiritual. A Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Esa es la ayuda espiritual que necesitamos.

Esas dos cosas, constitución y religión, son las causantes de que el tiempo se haya detenido en España. Estamos en la misma España que reflejara Berlanga en ‘La escopeta nacional’. Los chanchullos con los ministros, las queridas, las comisiones, etc… Con la PPSOE España no huele a progreso, claro que no, huele a naftalina. A los viejos vicios de toda la vida porque el sistema no llegó a cambiar nunca. A este paso, también nuestros hijos heredarán el viejo franquismo, aunque siempre con formas nuevas. El problema es la Constitución y su partitocracia, que no democracia. La gente juega a lo que toca. La Constitución del 78 dibuja un sistema incoherente, antidemocrático, corrupto y carente de contrapesos que ha sido exprimido, convenientemente, por la PPSOE hasta llegar al gobierno franquenstein que tan poco te gusta. Un sistema que expulsa a la gente honrada y fomenta el trinque de todos los imperantes y de su séquito.

La PPSOE quiere perpetuarse con este sistema antidemocrático y cuasi religioso. Rezan todos los días para que todo siga igual. También lo hacen sus socios sabedores de que, en una auténtica democracia, su influencia sería mínima. Ninguno de ellos –PP incluido- quiere una auténtica democracia. Todos quieren su cupo político y económico y a vivir que sin dos días. Una mayoría del Pueblo rechaza este sistema, pero cambiarlo resulta muy difícil. Se necesitaría de un partido nuevo –alejado por completo del sistema- y constituyente que sumara una mayoría de 3/5 para cambiarlo todo con base en la Constitución. Algo muy difícil cuando la PPSOE posee los cuatro poderes –Prensa incluida- y todas las instituciones. De ahí la creciente polarización y los bulos. Muchos son comprados antes de intentarlo siquiera. Otros son marcas blancas de la propia PPSOE. La cosa está dura. No obstante, aún tienes tú voto. La PPSOE no lo puede tocar porque peligraría el engaño. Utilízalo contra ellos: vota por cualquiera que pretenda cambiar este sistema y sacar la religión de la política.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Maútiko Abogados