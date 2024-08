CARTA AL DIRECTOR / Contenedor de basura de la calle Medinaceli

Daniel Rodrigálvarez Encabo hace un llamamiento al Ayuntamiento de Soria, o a la empresa concesionaria del servicio de basuras, para que solucione de forma urgente un problema que está generando malos olores al vecindario.

Fue una buena idea del Ayuntamiento el soterrar los contenedores de basura en el centro de la ciudad, tanto desde el punto de vista estético como para evitar olores a los ciudadanos, especialmente en verano que la materia orgánica se descompone más rápidamente y aflora con vapores pestilentes.

Pero como todas las cosas, también se pueden producir averías y es el caso de los contenedores subterráneos de la calle Medinaceli, que están inhabilitados en espera de su reparación, que no se sabe cuando sucederá.

En su sustitución se ha colocado provisionalmente, aunque lleva ya bastante tiempo, un contenedor de calle para recoger la basura.

Habiendo, como hay, nuevos y mejores contenedores, que se han instalado en el resto de la ciudad, no se le ha ocurrido al Ayuntamiento o a VALORIZA, la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras, mejor idea que instalar un contenedor antiguo, de chapa metálica, que cierra mal, con lo que permanentemente emite vapores malolientes que afectan a los ciudadanos y especialmente a dos establecimientos hosteleros, el restaurante la Cepa y el multiusos TODO, que los deben soportar todo el día, en particular los clientes que se aposentan en sus terrazas, muchos de los cuales las han dejado de frecuentar, con el grave perjuicio económico para los mismos. Me consta que han planteado más de una vez quejas al Ayuntamiento, pero han recibido la callada por respuesta.

Es curioso ver que dicho contenedor se encuentra debajo del edificio del Servicio Territorial de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, responsable de los temas de sanidad y salud, y parece ser que desde este Servicio no han reclamado su retirada o sustitución por problemas de salud pública.

Mediante esta carta, hago un llamamiento al Ayuntamiento, o la empresa concesionaria del servicio de basuras, para que solucione este problema lo antes posible, dándoles las gracias por anticipado.

Fdo: Daniel Rodrigálvarez Encabo