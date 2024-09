CARTA AL DIRECTOR / Adiós a Enrique Ciria Muñoz

04 Septiembre 2024 - 01:41

Vicente Uceda Silva, un andaluz "que nunca olvidó Soria" que reside actualmente en La Palma del Condado (Huelva), resalta en esta carta al director la trayectoria profesional y humana del que fue su compañero en Soria. Enrique Ciria Muñoz, fallecido el pasado mes de agosto.

Hoy quiero recordar de una forma especial a Enrique Ciria Muñoz, que falleció el pasado día 4 de Agosto en Soria a los 79 años. Era Oficial de Telecomunicaciones jubilado de Renfe - Adif de la 6° Promocion de Línea Eléctrica-Comunicaciones, (Regimiento de Zapadores Ferroviarios) habiendo transcurrido su larga vida laboral en el Sector de Telecomunicaciones de Renfe-Adif de Soria.

Sector que fue mi primer destino en RENFE en Junio de 1970, y en el que permanecí hasta el 75. Allí conocí a un equipo de grandes compañeros, entre ellos Enrique, de carácter único y de gran bondad. Gran persona, amigo y compañero, hoy todavía obnubilado por su perdida. Aunque suene a tópico, siempre se van primero los buenos.

De Enrique puedo contar tantas cosas grandes debido a su generosidad.

Es difícil olvidar la ayuda y atención que me prestó durante los CUATRO meses y medio que estuve hospitalizado por un complicado accidente laboral en Soria, al estar solo, ya que mis padres vivían en Granada.

Siempre recordaré, cómo se desplazó con su familia en tren en el 78, desde Soria hasta La Palma del Condado - Huelva, por motivo de mi casamiento.

En el 89 nos volvimos a encontrar con la familia por vacaciones en San Javier- Murcia. Alli como siempre su generosidad se hizo evidente, al salir a recogernos con su coche a la estacion de Balsicas-San Javier tanto a la llegada como a la ida. Asi como llevarnos a conocer El Cabo de Palos y todo el recorrido que tiene La Manga del Mar Menor.

En abril de 2014, en mi visita a Soria, compartir cena familar en su casa, y almuerzo en el Restaurante Casa Abel de Garrary, el cual se puede visualizar en la foto.

Me comunicaba con él una vez al año como minimo, el 3 de noviembre por su cumpleaños, si me pasaba algún día de esa fecha en felicitarle, él me decía "todos los Santos tiene su novena".

Son muchos los recuerdos vividos con Enrique y compañeros como Jesús Corredor, Victorino Ramos. Jesús Gonzalez etc. al salir de cacerías con ellos, visitar los Picos de Urbion y la Laguna Negra. También de disfrutar muchos días de convivencias en Salas de los Infantes, lugar donde pernoctabamos por razones de trabajo. Estación importante, de lo que fue el Santander - Mediterráneo.

Gracias Enrique por dar tanto sin recibir nada a cambio, siempre pense que llegarías a la longevidad como tú madre, y que no, nos harías pasar por este duro momento. Allá donde estes en el Cielo, en otro plano o en otra dimensión, seguro que será en un lugar especal como tú te mereces, vaya en este día mí respeto y mí recuerdo.

Para sus hijos y esposa, Enrique, Miguel, Mercedes, y demás familia, mi más sentido pésame, os envío junto con mí familia, todo nuestro opoyo y fuerza ante una perdida tan dura, con el convencimiento de que su recuerdo permanecera siembre entre los que tuvimos la suerte de conocerlo. D.E.P. mí amigo Enrique.



Firmado: Vicente Uceda Silva.