Carta a los no creyentes

Sábado, 25 Enero 2025 10:37

Mario González anima en este artículo de opinión a la participación política de los ciudadanos, como única forma de cambiar las cosas en un sistema dominado por los dos grandes partidos políticos.

Carta a los no creyentes

Hermanos, sé que estáis aburridos, incluso aborrecidos, de la política. Sé que los espectáculos que a diario nos dispensan los partidos del ‘Sistema PPSOE’ hartan a cualquiera con un poco de educación y de decencia. Sé, también, que esas políticas y esas formas están diseñadas, precisamente, para sacaros de la arena política. A las pruebas me remito: millones de compatriotas pasan ya de la política como de una enfermedad crónica, dejando el campo expedito para que los militantes y los creyentes hagan su agosto. La constante polarización –de ahí, los bulos- hace el resto. En política, al igual que en las religiones o en el futbol, mandan los sentimientos y huelgan las razones.

Hermanos, da lo mismo observar el 41º Congreso Federal del PSOE que la XXVII Intermunicipal del PP. En ambas observamos a esos militantes y creyentes aplaudir y aplaudir. Han aplaudido hasta a Mazón, que ya es aplaudir. Todos quieren convertirse en sacerdotes del partido para gozar de una canonjía. No obstante, los caballitos de su gran tiovivo necesitan que alguien le dé a la manivela. Por eso no paran de darte consignas e instrucciones a través de los grandes medios de comunicación y del equipo de opinión sincronizada. Quieren que hagas lo que te dicen, no lo que ellos hacen. No te signifiques. Sigue votando. No te metas en política. Qué malo es el PSOE y qué bueno es el PP. Y viceversa. ¡Qué son lo mismo, copón!

Hermanos, aunque no lo parezca, aún somos mayoría. En España somos 37M de ciudadanos con sufragio pasivo. Empero solo 18M -que ya son- repiten su voto elección tras elección. Restan otros 19M para cambiar las cosas, sin contar con el efecto arrastre que tendría una gran movilización. Alcanzar una mayoría de cambio es posible todavía. Por eso, la PPSOE fomenta el prietas las filas, para que nadie se salga del tiesto y ellos puedan seguir llevándoselo crudo. Necesitamos crear una alternativa política transversal entre todos. Una alternativa centrada en las cosas que cualquier ciudadano racional asumiría como necesarias. El resto, sobra. Una alternativa de mínimos, mayoritaria, que nos permita vivir y alcanzar la auténtica democracia.

Hermanos, cada vez que abandonáis la política, ellos ganan. Cada vez que os replegáis, abandonando el espacio público que os corresponde como ciudadanos, ellos ganan. Participad. Participad debatiendo siempre que la ocasión se presente. Participad. No permitáis que solo se escuche su discurso. Participad. No dejéis que os cancelen. Participad leyendo o escribiendo, hablando o escuchando, pero participad políticamente.

Hermanos, el cambio es posible. La PPSOE mantendrá el derecho a votar porque, sin él, todo su teatrillo se vendría abajo. El control de Indra y Telefónica por parte del gobierno huele muy mal. Esto sí es ‘Tecnocasta’ y no lo de Trump. No se trata de participaciones estratégicas para salvaguardar una soberanía que, sencillamente, no existe, porque dependemos, para todo, de los USA y de la URSE (Unión de Repúblicas Socialdemócratas Europeas). Son, casualmente, las dos compañías con mayor incidencia en los procesos electorales. Id meditándolo.

Hermanos, utilizad ese voto para cambiar las cosas. Mientras llega ese nuevo partido político, la mayoría racional que trabaja todos los días para sacar adelante a sus familias necesita unas buenas condiciones para desempeñar su trabajo. Y solo podrá alcanzarlas políticamente porque lo tienen todo intervenido. Dos acciones sencillas pero eficaces bastarán para arrancar ese cambio: externamente, dejando de votar a la a la PPSOE pase lo que pase (votando por cualquier otro de los partidos que se presentan), e internamente, apuntándote como militante en el partido que menos te disguste para exigir allí tanto la democracia interna –que los cargos los elija la militancia y no la oligarquía dominante- como el cumplimiento del programa electoral presentado. Estas dos formas de participar políticamente pueden cambiarlo todo. Vete pensándolo. En el juego político amañado por la PPSOE, los ciudadanos de a pie todavía podemos hacer muchas cosas para evitar su rampante corrupción. ¿Te apuntas?

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Maútiko Abogados.