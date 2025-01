Chorizos junto a perfumes

Domingo, 26 Enero 2025 08:43

Ángel Coronado incide en este artículo de opinión en el interés del Ayuntamiento de Soria de combinar ocio y aprendizaje para acercarse a la obra de Machado, en el 150 aniversario de su muerte.

Chorizos junto a perfumes

En el no sé, pero varios cientos aniversarios del Quijote de hace unos años, pocos, como tres o cuatro, no lo recuerdo bien, pudimos ver miles de gracias, aunque sin perjuicio de otras cosas, siendo llanas y puramente graciosas, echamos de menos algo más. Bien. Al Caballero de la Triste Figura no le ofenden las risas ni a Gustavo Doré la sombría oscuridad de sus grabados. Y nadie, salvo avispados comerciantes o inversores, se acordó entonces de rescatar del polvo y del olvido antiguas ediciones del trágico loco, del visionario cuerdo, caballero victorioso de batallas imposibles, eternamente enamorado nadie sabe de quién sino de un nombre, Dulcinea del Toboso.

¿Cómo despreciar aquélla explosión festiva y preñada de prestigio y de renombre? Los mejores dibujantes del momento desfilaron en una especie de procesión profana y festiva sin tocarle ni un pelo al caballero de la Triste figura, como en esa liturgia dominguera en la que, celebrando los veinte siglos del magnicidio del calvario y de domingo en domingo y en todas las fiestas de guardar, desde hace unos cuantos años, no tantos, se aligera la solemnidad del rito milenario con coplas y folklores de soniquete pegadizo y popular. ¿Cómo despreciar todo eso? ¿Cómo no ponerse a cantar folklore por gregoriano?

Pero ahora mismo, yo es que lloro, como dijo aquél hijo de Noviercas al viento de las veinte mil vacas y pico, tampoco mucho tiempo más atrás.

Yo es que lloro al viento de los veinte mil y pico festejos con que nuestro alcalde quiere rememorar al poeta, nuestro alcalde con su consejera de Cultura. No es posible citar sosegadamente todo lo que dicen entre ambos. Elijo el siguiente párrafo como muestra destacada, ejemplar:

“Por otro lado, desde el mes de abril, se programará un Hall Escape, variante del Escape Room tradicional, en la que el objetivo no es escapar de un espacio físico, sino resolver un enigma principal mediante una serie de acertijos interconectados en un único lugar.

El diseño del Hall Escape “La maleta de Machado”, ubicado en el museo de la poesía, permitirá participar a un gran número de personas, combinando ocio y aprendizaje.”

Ocio y aprendizaje. Ocio y aprendizaje. Ocio y aprendizaje. Me he repetido estas dos palabras no tres sino trescientas veces y solo ahora puedo seguir haciendo como que sigo, pero no puedo continuar. Ensayo a separarlas. Me olvido de aprender y me las veo frente a frente con el ocio. Después de un rato de ocio no he podido aprender nada. Me olvido del ocio y me pongo al aprendizaje. Y acto seguido intento en vano el olvido de lo recién aprendido. Porque, ¿cómo olvidar esa maleta, la “maleta” de Machado, cogido de la otra mano a la mano de su madre, mano enferma, cuestas arriba, animoso sin aliento, ligero pero cargado?

¿Y ahora nadie se va a poner a pensar por qué razón los fastos del aniversario van a superar lo nunca visto hasta hoy?. Ciertamente, cuando en ese cerrito de Soria se quiere regar con cemento, recordamos a Don Antonio, da igual si por su maleta o por fas o por Cleofás. En cualquier momento de su vida se le puede recordar, y en Soria con mayor razón si cabe. Pero ahora, esos fastos…¿Nadie se va a poner a pensar en el por qué de tanto cohete… (¿de algo así como el “Hall Escape”?)…?, ¿tanto cohete a saber por qué? ¿ Hall Escape?

Pero bueno, todo el mundo lo sabe. Hasta las farolas de cualquier lugar civilizado conocen a Don Antonio, y hasta los cimientos de la cultura sacan los dientes cada vez que Don Carlos Martínez, Alcalde de Soria, se pasea con amigotes por esos cerritos de Soria, pero ¿Hall Escape? ¿Quién lo conoce?

Empezaremos por decir que no existe trabajo bien hecho más digno que otro, que al decir de Teresa, esa mujer hecha y derecha, hasta entre los pucheros puede andar la dignidad, cuándo menos entre las estanterías de cualquier supermercado, y entre chorizos y mermeladas, sección de papelería un pasillo más allá, echar en falta ese librito de Don Antonio, texto al buen estudiante, librito a reponer (alguien lo puso en su cesta entre chorizos y mermeladas, a la cola y a la caja), trabajo bien hecho tan digno como cualquier otro, aunque tratándose de Don Antonio, incluso más. Hasta entre las estanterías, entre chorizos y mermeladas puede andar la dignidad. Hasta entre un Hall Escape fás y otro cleofás puede andar la dignidad.

Dicho esto habrá que terminar. Que una cosa es la cultura y otra lo del Hall Escape, Carlitos, eso todo el mundo lo sabe. Como también que, no siendo mocos lo mismo que buenos olores (aunque por narices se crucen), no conviene confundir pasillos y estanterías con chorizos junto a perfumes.

Fdo: Ángel Coronado