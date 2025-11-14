Carlos Martínez lucha contra la pobreza

Viernes, 14 Noviembre 2025 16:58

Soledad Fernández Flórez remite esta carta al director para mostrar su extrañeza porque las obras de restaución del antiguo cuartel de Santa Clara, reconvertido en dotación cultural, se hayan financiado con fondos europeos destinados a combatir la pobreza. Entiende que la inversión se podría haber destinado a otros fines si verdaderamente se quire combatir esta lacra social.

La restauración del cuartel de Santa Clara se ha hecho estupendamente y ha quedado una obra preciosa, prueba de que en Soria tenemos algunos arquitectos muy buenos.

Sin embargo me ha dejado loca leer el cartel de la obra, que proclama que la mitad del presupuesto es decir, 2.622.000 euros, se ha pagado con fondos europeos para luchar contra la pobreza y me pregunto de qué forma la obra realizada puede ayudar en esa terrible batalla.

Al leerlo me venían a la memoria los rostros de varias personas sin techo que duermen en cajeros automáticos y bancos de la ciudad de Soria y que temprano de mañana te piden para un bocadillo o café, las colas de Cáritas para recoger comida y los cada vez más numerosos vecinos a quién el sueldo o la pensión no alcanzan más que para malvivir en un piso compartido.

Me he preguntado si quizá el alcalde tiene planeado habilitar algún espacio en el nuevo centro cívico, que es como se llama ahora el cuartel, después de restaurado, para alojar o dar de comer a estas personas.

Me pongo a echar cuentas de las acciones directas y efectivas que podrían haberse llevado a cabo en beneficio de los vecinos más necesitados con esos dos millones seiscientos mil euros y calculo que hubiera alcanzado para financiar muchas medidas buenas para la gente, que harían de Soria una ciudad mucho más humana y solidaria.

Pues hoy por hoy, por poner un ejemplo, la única deferencia que tiene el Ayuntamiento socialista con los sin techo es pagarles dos días de pensión y como mucho un billete sin vuelta a cualquier parte.

Muy triste cuando el dinero europeo fluye tan fácil y tontamente por toda la ciudad y tan alejado a veces del objetivo para el que se dió.

El alcalde sin embargo, lleno de euforia, promete seguir consiguiendo fondos, próximamente para llenar la ciudad de escaleras mecánicas, no era tan bueno hacer ejercicio y llegar con la bici a todos los sitios..??.

A lo mejor es que ha hablado con alguna Dominga, que le ha contado de sus ataques de artrosis y de pronto le ha inundado a él otro de empatía, aunque yo la verdad es que lo dudo mucho.

Fdo: Soledad Fernández Flórez