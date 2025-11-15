Señor presidente del Gobierno, debe de dimitir de inmediato

Sábado, 15 Noviembre 2025 09:04

Amalio de Marichalar pide en este artículo de opinión la dimisión inmediata del presidente del Gobierno, y enumera una serie de motivos para que dé este paso.

Señor presidenta del Gobierno debe dimitir de inmediato por decir en el Congreso que no ha habido en la historia de la democracia un gobierno tan parlamentario como el suyo, y que tolerancia cero contra la corrupción y colaboración plena con la justicia, cuando no asume que ha perdido el apoyo del parlamento, lo cual, en democracia, significa dimitir y convocar elecciones, y que es usted dueño de la corrupcion y ejemplo maximo de obstrucción a la justicia.

Señor presidente del Gobierno debe dimitir inmediatamente por ensuciar y traicionar el buen nombre de España con su ministro de Asuntos Exteriores, en vez de pedir al anterior presidente de Mexico y a su actual mandataria rectificar un dislate sin parangón, por no tener ni idea de historia.

Señor presidente del Gobierno debe dimitir inmediatamente por empeñarse en que el catalán pueda ser oficialmente hablado en Europa por exclusiva presión de sus socios golpistas, para no perder usted su silla, y engañar a Europa queriendo hacer ver que Alemania estaba dispuesta, teniendo ese pais que desmentirle, mientras la lengua española es perseguida en España con su aquiescencia.

Señor presidente del Gobierno tiene que dimitir Inmediatamente, por no atender ninguno de los avisos que le hace Europa, por ejemplo con la investigación de los 379 crímenes de la banda terrorista sin esclarecer, debiendo en cambio también su sillón a sus herederos que llevan sangre en sus listas electorales.

Por no saber nada de los fondos europeos que Europa le reclama.. Por desatender los avisos de Europa para no contratar cuestiones muy delicadas de seguridad con Huawei. Por incumplir las sentencias del español en Cataluña que le exige Europa.

Por seguir sin cumplirse el informe GRECO contra la corrupción. Por incumplir la ley electoral para las elecciones europeas, dado que sus porcentajes harían desaparecer a los partidos destructores de España en los que basa su posibilidad de gobernar., etc, etc… Señor presidente del Gobierno debe dimitir inmediatamente, por haber vendido Navarra en pactos inasumibles, que usted dijo hasta veinte veces que no haría a quienes han causado tanto dolor y tragedia a los españoles. Es inasumible su más absoluta falta de decencia, y mientras permite, además, salidas encubiertas de condenados y homenajes a los terroristas.

Señor presidente del Gobierno debe dimitir inmediatamente, por estar pisoteando al pueblo catalán a diario, ese noble pueblo que respeta la Constitución y la ley, la unidad de España y la libertad, y hacerlo en complicidad con sus instituciones que desprecian a España, sean las anteriores o las actuales, que se revisten de piel de cordero asumiendo pactos con golpistas, cuyo fin declarado es la destrucción y desaparición de España.

Señor presidente del Gobierno debe dimitir inmediatamente, por pactar la cesión de impuestos, quita de la deuda, control inmigración, la cesión de fronteras y practica desaparición de la Guardia Civil en sus funciones mínimas como contrapartida a los secesionistas y golpistas, para usted poder seguir corruptamente en la silla .

Señor presidente del Gobierno debe dimitir inmediatamente, por la vileza de no haber siquiera dado el pésame a los Guardias Civiles asesinados en Barbate, estando usted de fiesta, y siendo su ministro señalado llamándosele la atención por Europa por ocultar pruebas de lo ocurrido.

Señor presidente del Gobierno debe dimitir inmediatamente, por no presentar los presupuestos como exige la Constitución y también porque caso de que los presente es consciente de que no se aprobarían, anunciando ya por anticipado que seguiría en el Gobierno.

Señor presidente del Gobierno debe dimitir inmediatamente, por no explicar a los españoles la deuda histórica que está acumulando y ocultar quien tendrá que pagarla, dopando así artificialmente la economía, y añadiendo paguitas o subvenciones millonarias para callar las diferentes bocas, sin explicar la inflación real en la cesta de la compra, calefacción, electricidad… como verdadero ataque a la economía real de la nación, en cabeza de los autónomos y de los más desfavorecidos. Nos enteramos también del engaño de su ex vicepresidenta Calviño, es decir, suyo, para manipular las cifras del crecimiento.

Señor presidente del Gobierno debe dimitir inmediatamente, después de que el presidente del Comité de Exteriores del Senado de EEUU le acuse de adoptar posiciones contrarias a los intereses de la OTAN, de la que somos socios, y de fortalecer a los terroristas de Hamas.

Señor presidente, debe dimitir inmediatamente, por ser cómplice, junto a Zapatero, de un criminal usurpador en Venezuela, no dar un paso para reconocer la victoria de la heroica oposición, no felicitar a Maria Corina Machado por su Nobel por la paz, dado su oscuro pacto con la narcodictadura y por impedir que el presidente González Urrutia tome posesión.

Señor presidente del Gobierno debe dimitir inmediatamente por enterarnos por el vicepresidente de la Comunidad Valenciana, que no se han puesto ustedes al teléfono para ayudar en la reconstrucción de la tragedia de Valencia

Señor presidente del Gobierno debe dimitir inmediatamente, por estar inmersos sus cargos de máxima confianza en investigaciónes por delitos de integración en organización criminal, siendo esto responsabilidad suya directa, y usted mismo también ser calificado de jefe mafioso- Don Teflon - en la prensa internacional más reputada sin que usted haya ejercido -siendo jefe de Gobierno de todos los españoles - su deber y exigencia de rectificación inmediata de tan gravísima acusación por el importantísimo cargo que ocupa, y por tanto asumir definitivamente tal acusación.

Señor presidente del Gobierno debe dimitir inmediatamente, por acumular una corrupción imposible de soportar en todo su entorno más inmediato familiar, de gobierno y de partido que hace muchísimo daño y es imposible de admitir por sus siglas históricas, por sus votantes, y por todos los españoles, pero además imposible de admitir también por las instituciones y los ciudadanos de toda Europa, siendo ya conocedores y estando además denunciado por la prensa mundial.

Señor presidente del Gobierno debe dimitir de inmediato, pues los audios muestran que usted está al frente de una organización muy oscura y tenebrosa, transmitiendo órdenes directas, que piden “que se limpie todo”, y o bien denuncia la bestialidad, o da explicaciones inmediatamente y dimite.

Señor presidente del Gobierno debe dimitir de inmediato, por comparecer mintiendo en el Congreso de los Diputados, que representa a todos los españoles y saber que con sus antecedentes inspirados en maneras de proceder prostibularia no se puede gobernar una nación. Ello es anterior a todo lo demás. Ello es anterior incluso a una formación minima, dado que es la base sustancial sobre la que construir con una etica esencial la indispensable credibilidad y confianza de quien aspira a un cargo público y máxime de su responsabilidad. Estas son cuestiones elementales.

> Señor presidente del Gobierno debe dimitir de inmediato, pues usted está consciente y activamente separando y enfrentando a los españoles y ello es una perversion satanica. Con una ingeniería social maligna que supera a la de los golpistas usted está dividiendo la sociedad, que ha mostrado un ejemplo mundial unico desde la transición, con el abrazo de reconciliación y paz que nos dimos, si bien, no lo va a lograr.

Señor presidente del Gobierno debe dimitir de inmediato, pues a nadie en su cargo y en su sano juicio se le ocurriría juzgar, declarar inocente y encima decir que ostenta “la verdad” - usted que no la conoce - su Fiscal General, pues usted no es presidente de un súper Tribunal Supremo, que se quiere erigir en destructor del poder judicial establecido, en modo “golpe de estado de ultima generación”. Pase lo que pase en la sentencia, jamas un Fiscal General del Estado debió siquiera acercarse mínimamente a romper las normas éticas más básicas de su cargo, se consideren delictivas o no, ante la enorme responsabilidad de solo defender la ley en espíritu y letra, sin tener jamás que haber pasado por el más alto tribunal, gracias a no creer en ello, por mínimo respeto ético y estético a su cargo, y sin que pase lo que pase, ya nunca podrá evitarse para la historia de nuestra democracia, la profunda sospecha que usted encabeza de ser arte y parte de todo ello.

Señor presidente del Gobierno debe dimitir inmediatamente, porque usted desea el mal de España, y los demás, pensemos lo que pensamos, deseamos el bien de España. Debe dimitir inmediatamente porque usted ha pervertido la confianza que un gobernante ha de dar, porque ha traicionado a todos los españoles y porque ostenta indignamente su cargo.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda