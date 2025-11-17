En el año de Franco, el concejal de Personal ejerce de fachita

Lunes, 17 Noviembre 2025 09:17

Federico Laguna, representante de USO en el Ayuntamiento de Soria, censura en este artículo de opinión la nueva suspensión de la Comisión Paritaria. En el año de Franco, ironiza, el concejal de Personal ejerce de "fachita", porque no quiere actas, ni luz ni memoria sobre su propia gestión.

El pasado jueves volvió a reunirse la Comisión Paritaria que se había suspendido el martes como consecuencia de las dudas jurídicas que suscitaba la reasignación de representatividad y delegados tras la desintegración del sindicato socialista en el propio Ayuntamiento, así como la irregular convocatoria, que no incluía ni las actas anteriores ni la posibilidad de realizar ruegos ni preguntas, incumpliendo los mínimos dispuestos en el convenio colectivo.

En esta ocasión García, que volvió a convocar sin aportar las actas, suspendió la reunión tras la advertencia de la representación de la USO de proceder a grabar el desarrollo de la sesión, a lo que García se negó de manera tajante pese a estar el sindicato en su derecho.

Resulta sospechoso que cuando se emiten los plenos en directo o cuando el propio Ayuntamiento ha grabado las sesiones de otras comisiones o de la propia paritaria para facilitar, presuntamente, la elaboración de las actas no facilitadas, la pulsión fachita de García impida a los representantes del personal ejercer su derecho a recoger lo manifestado en esa reunión, en la que evidencia que no quiere que exista rastro alguno objetivable de la perpetración de sus abusos patronales.

Resulta tragicómica la pulsión autoritaria del presunto concejal progresista, que convoca a los sindicatos como meros convidados de piedra que sirvan de coartada para aprobar exclusivamente los asuntos de su interés, sin permitir la inclusión de ningún asunto propuesto por la representación del personal, sin dar cuenta del contenido ni someter a enmienda y votación lo tratado en reuniones anteriores.

El sindicato sospecha que, con su actitud trilera y farsante, el concejal pretende endosar a la parte social el retraso en la gestión de los asuntos más elementales de Personal, como puede ser la tramitación de bases, en concreto de agentes de Policía, que se presentan fuera de plazo para la correspondiente resolución del proceso selectivo y posterior adscripción de los aspirantes aprobados en la promoción de la Academia de Ávila.

García debe responder políticamente de su gestión tendenciosa. Queda fuera de toda comprensión que este conflicto se mantenga desde el pasado mes de marzo, cuando el martes 18, los sindicatos ya advirtieron que no participarían de convocatorias que no cumplieran con los requisitos legales exigibles.

El sindicato estudiará jurídicamente la posible demanda de responsabilidades por la actitud de bloqueo patronal al normal desarrollo de la participación sindical en el Ayuntamiento de Soria, auxiliado para tal fin por sindicalistas de la cuerda.

No es de recibo que ocho meses después las actas sigan sin ponerse a disposición de sindicatos y oposición, incumpliendo además su obligación de convocar una comisión ordinaria cada tres meses o recurriendo al tramposo subterfugio de calificarlas de extraordinarias, para evitar tener que responder o atender a nada.

El sindicato lamenta que las peores actitudes de la peor política posible se hayan encarnado en el desacreditado concejal Éder García. USO insiste en la necesidad de ponerlo, politicamente, "de patitas en la calle" al objeto de dignificar el ejercicio de la política y el respeto a trabajadores y ciudadanos en el Ayuntamiento de Soria.

El sindicato lamenta el apoyo expreso que, pese a la evidencia de la nefasta gestión de su concejal delegado, del primer edil y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. Un candidato que juega con las cosas de comer y debe vigilar sus pesadas bromas, tanto en León como en Soria.

Sorprende que a mayores, mientras no hay presupuesto para cubrir vacantes laborales ni para reforzar la estructura de la propia oficina de Personal se insista en cargar al presupuesto asesores de los sindicatos institucionalizados, de idéntico perfil, que en nada contribuyen a propiciar un deseable clima de entendimiento que contribuya a desatascar la tremenda problemática acumulada a lo largo de la sucesión de legislaturas del empresariado socialista.

USO anima sindicatos y partidos a exigir responsabilidades en materia de personal, así como a estudiar propuestas relacionadas con este asunto en sus programas políticos. Es imprescindible frenar en seco la debacle de la gestión política de esta concejalía en el Ayuntamiento de Soria, alejada de todo proceder democrático y participativo.

Fdo: Federico Laguna, representante de USO.