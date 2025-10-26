Caosrlopolis

Soledad Fernández Flórez dirige esta carta al director en los que anima a los vecinos de Soria a recoger firmas para que el Ayuntamiento no siga impulsando unas políticas que complican la vida diaria a los ciudadanos, como la Zona de Bajas Emisiones, que no es obligatoria en ciudades de menos de 50.000 habitantes.

Creo que los vecinos tendríamos que ponernos a recoger firmas para que el ayuntamiento no siga perpetrando de las suyas.

Acabo de saber que ahora mismo está instalando cámaras para multar a los coches sin etiqueta ambiental.

Tras atascar la ciudad de detritus urbanísticos de toda clase y colapsar el tráfico de cada calle, aumentando las emisiones de CO2 a base de convertir recorridos de diez minutos en trayectos de media hora nos regalan la novedad de disfrutar de atascos como los de Madrid y ahora pretenden, por decreto y capricho del alcalde, pues en una población como Soria, la normativa no obliga a implantar zonas de bajas emisiones, que tengamos que achatarrar todos los coches viejos y comprarnos otros eléctricos de más de 20.000 euros.

Es de suponer que a un alcalde con sueldo y dietas de alcaldazo le parezca una nimiedad, pero a los que tenemos el cochecillo viejo para ir al pueblo, a trabajar, a Valonsadero, o a donde sea que nos dé la gana, nos hace una verdadera frutada, pero a él y a sus concejales, qué más les da. Como vengan por aquí los europeos a ver el destino de sus generosas subvenciones, deberíamos pedirles que pongan una máquina para medir las emisiones de esta Carlopolis moderna y tráfico de diseño y comparen con las que producían nuestros viejos coches en la Soria fluida de antaño.

Es gordo que tu Ayuntamiento te imponga la zona de bajas emisiones a la vez que se esfuerza con ahínco en aumentarlas y a tí te obliga a achatarrar el coche mientras los políticos se hinchan a

coger aviones, hasta los alcalde de capital de provincia. Yo opino que lo mejor sería que se pusieran a sí mismos un taponcito en el tubo de escape o y se fueran a Europa, a Castilla y León, o bien lejos, no importa donde.

Y a los europeos, si es que algún día les da por venir, que lo dudo, a inspeccionar el destino de sus desatinadas subvenciones, que es lo que son, cuando se aplican con tan poco conocimiento, que vean el impacto generado, pero en términos de caos, afeamiento y emisiones de mala leche del vecindario.

Y una pregunta ciudadana que deberíamos hacer es sobre el aumento de los accidentes tras la remodelación del tráfico y de los daños a peatones y bicicletas que tanto desatino se ha ocasionado.

Yo desde luego, como me mate un coche en una rotonda o en mi carril patinete, o me pegue un vahído o subida de cortisol en un atasco, al Ayuntamiento de cabeza a reclamar que voy.

Fdo: Soledad Fernández Flórez