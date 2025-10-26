Caosrlopolis
Soledad Fernández Flórez dirige esta carta al director en los que anima a los vecinos de Soria a recoger firmas para que el Ayuntamiento no siga impulsando unas políticas que complican la vida diaria a los ciudadanos, como la Zona de Bajas Emisiones, que no es obligatoria en ciudades de menos de 50.000 habitantes.
Lo sustancial es trabajar, con el ahora, en la dignidad humana
Un presidente de Gobierno corrupto, antidemocratico y de inspiración prostibularia
Caosrlopolis
Creo que los vecinos tendríamos que ponernos a recoger firmas para que el ayuntamiento no siga perpetrando de las suyas.
Acabo de saber que ahora mismo está instalando cámaras para multar a los coches sin etiqueta ambiental.
Tras atascar la ciudad de detritus urbanísticos de toda clase y colapsar el tráfico de cada calle, aumentando las emisiones de CO2 a base de convertir recorridos de diez minutos en trayectos de media hora nos regalan la novedad de disfrutar de atascos como los de Madrid y ahora pretenden, por decreto y capricho del alcalde, pues en una población como Soria, la normativa no obliga a implantar zonas de bajas emisiones, que tengamos que achatarrar todos los coches viejos y comprarnos otros eléctricos de más de 20.000 euros.
Es de suponer que a un alcalde con sueldo y dietas de alcaldazo le parezca una nimiedad, pero a los que tenemos el cochecillo viejo para ir al pueblo, a trabajar, a Valonsadero, o a donde sea que nos dé la gana, nos hace una verdadera frutada, pero a él y a sus concejales, qué más les da. Como vengan por aquí los europeos a ver el destino de sus generosas subvenciones, deberíamos pedirles que pongan una máquina para medir las emisiones de esta Carlopolis moderna y tráfico de diseño y comparen con las que producían nuestros viejos coches en la Soria fluida de antaño.
Es gordo que tu Ayuntamiento te imponga la zona de bajas emisiones a la vez que se esfuerza con ahínco en aumentarlas y a tí te obliga a achatarrar el coche mientras los políticos se hinchan a
coger aviones, hasta los alcalde de capital de provincia. Yo opino que lo mejor sería que se pusieran a sí mismos un taponcito en el tubo de escape o y se fueran a Europa, a Castilla y León, o bien lejos, no importa donde.
Y a los europeos, si es que algún día les da por venir, que lo dudo, a inspeccionar el destino de sus desatinadas subvenciones, que es lo que son, cuando se aplican con tan poco conocimiento, que vean el impacto generado, pero en términos de caos, afeamiento y emisiones de mala leche del vecindario.
Y una pregunta ciudadana que deberíamos hacer es sobre el aumento de los accidentes tras la remodelación del tráfico y de los daños a peatones y bicicletas que tanto desatino se ha ocasionado.
Yo desde luego, como me mate un coche en una rotonda o en mi carril patinete, o me pegue un vahído o subida de cortisol en un atasco, al Ayuntamiento de cabeza a reclamar que voy.
Fdo: Soledad Fernández Flórez