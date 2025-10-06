Agravio a nuestro Santo Patrón

Lunes, 06 Octubre 2025 15:10

Daniel Rodrigálvarez Encabo firma esta carta al director en la que lamenta el agravio que ha sufrido el patrón de Soria, San Saturio, con la manifestación pro-Palestina, en la tarde del pasado 2 de octubre. A su juicio, no hubo respeto mutuo, como aseguró el alcalde, sino que los manifestantes no respetaron el sentimiento de los creyentes.

El jueves pasado, día 2 de octubre, celebramos la festividad de San Saturio, patrón de nuestra querida ciudad de Soria, con los tradicionales actos de este día, paseando por la tarde noche su figura en procesión por el centro de la ciudad, rematando la misma con su imagen entre antorchas encendidas y la traca final, como es costumbre.

Todo ello, como siempre, con gran afluencia de personas que tranquilamente y educadamente, veían la procesión que salió de la concatedral de San Pedro. Sin embargo, cuando la talla de San Saturio en su carroza estaba en la plaza de Mariano Granados, un grupo de personas proclamaron consignas a favor de los palestinos en Gaza y contra el genocidio por parte de Israel a dicha población.

Cualquier persona en un país democrático, como es España, puede manifestarse por la causa que considere adecuada, siempre que se respeten las normas elementales de educación, no violencia y respeto a los demás. Por tanto, me parece un agravio a nuestro Santo Patrón y a los asistentes a la procesión del pasado jueves, las proclamaciones de esas personas que quebraron las tradiciones de este día y el sentido religioso y popular del acto, despreciando lo que representa para los sorianos.

Fue una manifestación cuando menos impresentable e indecorosa, solo para hacer propaganda de sus consignas. También se celebraron ese día en otras ciudades, pero en estos casos como manifestaciones en sí, al igual que las ha habido en Soria en fechas pasadas a favor de la causa palestina. No hubo respeto mutuo, como ha señalado el señor Alcalde, si lo hubo por parte de los presentes en la plaza de Mariano Granados que soportaron a los que no respetaron el sentimiento de los que para muchos de nosotros tiene este día. Supongo, señor Alcalde, que si en una reunión en pleno del Consistorio, presidida por usted, irrumpieran personas con pancartas y dando voces a favor de una determinada causa, por muy justa que pudiera ser, le parecerá una falta de respeto a la institución municipal y a los presentes en el pleno, como así sería, y no hablaría de que hubo “respeto mutuo”.

Es cierto, como también ha señalado el señor Alcalde, que en la política existe una gran crispación y sectores, señalando al Partido Popular supongo que por haber rechazado dicha manifestación, que intentan polarizarlo todo. Más le valdría, señor Alcalde, que no se fijara en la paja del ojo de su adversario político y mirara la viga que tiene en el ojo su partido que aprovecha cualquier oportunidad para conseguir réditos políticos, a base de abanderar causas en principio nobles, pero actuando de una forma sesgada, por no querer contemplar la realidad de las mismas, para así atraer a mucha gente a su lado.

Es el caso de las citadas manifestaciones a favor de los palestinos de Gaza, que merecen toda consideración por la masacre que les ha provocado la represalia de Israel al virulento ataque que sufrieron por parte de la organización terrorista de Hamás, del que el próximo día 7 se cumplirán dos años. Israel solo lucha contra los terroristas de Hamás, no contra el pueblo palestino, aunque los medios utilizados sean brutales y susceptibles de ser considerados como crímenes de guerra.

Pero también hay que considerar que esta guerra está durando tanto tiempo porque Hamás ha mantenido en su poder los judíos secuestrados, como arma de su permanente lucha contra Israel. Si los hubiera liberado hace tiempo, como ahora parece va a hacer al aceptar el plan del presidente americano Trump para la pacificación de Gaza, se hubieran evitado multitud de muertes de palestinos. Hamás con su actitud ha consentido y prolongado la inmolación de tantos palestinos inocentes. Sin embargo, contra la organización terrorista Hamás, rechazada por todos los países árabes, lo que es un detalle notable, excepto por Irán que la financia, no se han celebrado manifestaciones de rechazo y repulsa.

Creo que muchas personas que asisten a las manifestaciones de la izquierda política a favor de Gaza lo hacen con la mejor intención, con un corazón noble, al ver el desastre que se ha provocado entre la población gazatí, la vida de cualquier persona es sagrada, máxime si como consigna básica de las mismas se corea que Israel está provocando un genocidio a la población palestina. La masacre provocada por Israel no es un genocidio pues no ha pretendido eliminar la población palestina por motivos de raza, etnia, religión o política, solo es una guerra contra Hamás, no contra los palestinos. No en vano hay más de dos millones de palestinos que tienen voluntariamente la nacionalidad israelí, además de otros muchos que trabajan diariamente en Israel y sus fuerzas no han ido a detenerlos como hicieron los nazis de Hitler con los judíos que los buscaban casa por casa.

Todos tenemos nuestras ideas y opinión sobre cualquier tema y muchas veces nos vemos influenciados, aún sin darnos cuenta, por las opiniones de otras personas que parece que abrazan cuestiones justas a las que, de buena fe, nos adherimos, pero deberíamos tener en cuenta a don Pedro Escartín, escritor, periodista, que fue entrenador de futbol y seleccionador de España en dos ocasiones, al decirnos que “No hay cosa más triste en esta vida que equivocarse uno con ideas ajenas”.

Fdo: Daniel Rodrigálvarez Encabo