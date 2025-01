Acorralados

Martes, 21 Enero 2025 08:14

Mario González critica en este artículo de opinión la partitocracia que manda en España, por mucho que los partidos políticos digan que estamos en una democracia. El pueblo tiene pocos derechos en este sistema repleto de populismo. Paga, aplaude, vota y no hagas ninguna pregunta es la religión populista.

Acorralados

El sistema de la PPSOE cojea de sus dos principales patas: la del PSOE y la del PP. Lo hace porque la Constitución fue otro cambalache más de la oscura Transición. Un totum revolutum donde ahora chocan entre sí muchos estados: el del bienestar con el de Derecho y el Autonómico, deteriorando nuestras libertades públicas. Chocan porque nadie se molestó en pensar y regular las funciones, derechos y obligaciones de los partidos políticos. Ni tampoco en garantizar una separación real entre los llamados cuatro poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la Prensa. Es lo que tiene venir del partido único y de la dictadura. Esas faltas y carencias son las que impiden que en España haya una auténtica Democracia Constitucional.

Los redactores de la Constitución Española del 78 no solo venían del ‘régimen’ que aseguró dejarlo todo atado y bien atado, sino que se preocuparon de lo que les dolía personalmente, soslayando el interés general. Nos facilitaron el coche de Fernando Alonso: tiene algunas piezas buenas, pero el conjunto no funciona. Nunca pensaron que algún hijo del ‘régimen’ quisiera saltárselo. Y, sobre todo, se preocuparon de que el Pueblo, en el fondo, no pudiera decidir nada, interponiendo en su camino a los partidos, fundamentalmente a la PPSOE. Nunca les entró en la cabeza que, tanto los partidos como el Gobierno y la administración, tienen que estar al servicio de los ciudadanos y responder de sus acciones, legales e ilegales. El resultado es esta falsa democracia de la PPSOE.

A falta de derechos, bueno es el Populismo. Estamos con el Pueblo. El Pueblo por aquí, el Pueblo por allá. El Pueblo solo protagoniza la ruina a la que nos conducen estos sacamantecas de la PPSOE. El Pueblo esta huérfano de derechos reales y de límites reales y, por eso, la PPSOE campa a sus anchas sin que nadie pueda detener su acción ni reclamar su responsabilidad. Lo controlan todo. Es una dictadura, tontorrón. No militar, pero dictadura al cabo. El populismo no es ninguna democracia: es un sistema autoritario. Ese populismo ha llevado a que en España tengamos 17 comunidades autónomas –y dos ciudades autónomas- que van a su bola cómo si España no existiese. En la URSE tenemos a 27 Estados Miembros que hacen exactamente lo mismo. ¿Dónde te crees que vamos así?

No te mata la pandemia, ni el cambio climático, ni la ultraderecha… te mata el Populismo con su mix de políticos aprovechados e irresponsables, de incompetencia y descoordinación en las Administraciones Públicas. Te mata ese cóctel de creyentes y militantes. Entiendo que el político de pago se deba al Partido y el Partido a sus intereses de acumular poder para trincar el dinero de los contribuyentes. Lo que no entiendo es lo de los militantes y los creyentes. No entiendo que sigan apoyando a sus supuestos líderes –a pesar de que ellos no los elijen- cuando les ven meter la pata una y otra vez. Cuando ven que su acción nada tiene que ver con los supuestos ideales del partido. Cuando convalidan las políticas del supuesto rival faltando a lo que prometieron.

Los españolitos de a pie estamos acorralados por esos políticos y por esos creyentes. Esos tíos han sustraído la racionalidad política para imponernos su religión populista: paga, aplaude, vota y no hagas ninguna pregunta. Por este orden. Los ciudadanos de a pie no tenemos voz porque los partidos son contrarios al debate y no escuchan a nadie. Son agrupaciones de pelotas que solo preguntan ¿qué hay de lo mío? ¿Por qué no reclaman democracia interna? Porque a los militantes el interés general y los ideales políticos hace tiempo que les importan un pimiento. Quieren que el partido les solucione la papeleta. Y están dispuestos a todo para conseguirlo.

Podrían cambiarlo todo desde dentro si quisieran, pero no quieren. Quieren perpetuar este sistema corrupto de la PPSOE a la espera de que les toque su turno. Estamos acorralados por esos personajillos que colonizan, poco a poco, todas las instituciones. La posibilidad de cambiarlo todo pasa por hacerlo desde fuera, cambiando tú voto. No vuelvas a votar a la PPSOE ni vivo, ni muerto. Vota por quien quieras, pero deja fuera a quienes te han dejado fuera de juego a ti. Sobre todo, sal corriendo cuando alguien te hable de una democracia que no existe. En España no hay ninguna democracia que salvar, sino un régimen populista, cada vez más autoritario. Tenemos que cambiarlo siguiendo las reglas de juego para alumbrar, después, un sistema completamente nuevo. ¿Te apuntas?

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.