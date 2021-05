UNICEF: cinco mitos sobre las vacunas

Las vacunas son una de las herramientas más efectivas para proteger la salud y el futuro de nuestros niños. Cada año las vacunas salvan entre 2 y 3 millones de vidas infantiles. UNICEF desmiente cinco mitos sobre las vacunas.

Actualmente, una cuarta parte de las muertes de niños menores de cinco años en todo el mundo se debe a neumonía, diarrea y sarampión. La mayoría se podrían haber evitado con la vacunación, según ha subrayado UNICEF.

Desde su experiencia y conocimiento, UNICEF ha recordado cinco mitos sobre las vacunas:

Las vacunas también son necesarias en países ricos y desarrollados

1. La vacunación es vital para los niños en cualquier lugar del mundo. Todos los niños deberían vacunarse.

No solo son necesarias en países lejanos y pobres.

Las enfermedades que se pueden prevenir como el sarampión, la polio o la tos ferina son una amenaza para los niños en cualquier lugar. Aunque es menos habitual que en los países desarrollados se den contagios de enfermedades prevenibles, la amenaza existe.

No vacunar a los niños, tiene consecuencias en toda la población

2. Es una decisión personal, pero con consecuencias en toda la población. Todos formamos parte de una gran comunidad donde circulan gérmenes. Si las familias toman la decisión de no vacunar a sus hijos, sus comunidades corren un gran riesgo de enfermedades potencialmente mortales.

Una vacuna no es algo tóxico y antinatural

3. Una vacuna no es algo tóxico y antinatural. Enfermedades como la varicela, la polio y la difteria son naturales, y pueden matar. Por eso ¡tenemos que combatirlas! Las vacunas no son tóxicas, son seguras y han salvado millones de vidas. Si las vacunas tuvieran dosis dañinas de sustancias químicas, no las apoyaríamos, las organizaciones de salud pública no permitirían su uso y los médicos no las recomendarían.

Las vacunas no causan autismo, infertilidad o esterilidad