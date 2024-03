Trufforum triunfa en Nueva York y expande pasión por trufa en América

Martes, 05 Marzo 2024 12:45

Trufforum New York 2024, organizado desde el European Mycological Institute (EMI), ha culminado con éxito sus actividades previstas del 26 al 28 de febrero en Nueva York, principal ciudad consumidora de trufa negra (Tuber melanosporum) en los Estados Unidos

Se ha conseguido trasladar a Nueva York a una delegación de truficultores, cocineros, enólogos, empresarios, representantes institucionales e investigadores procedentes de Teruel, Soria, Valladolid y Occitania, con el objetivo de dar a conocer la trufa negra (Tuber melanosporum) en los Estados Unidos, promocionar su uso adecuado en los restaurantes, así como el trufiturismo en nuestras zonas de producción.

Las actividades comenzaron el 26 de febrero con una formación para profesionales en las instalaciones de la James Beard Foundation del Pier 57’s Market Hall de Manhattan, en la que participaron foodies, cocineros y periodistas de Nueva York y otras ciudades de la costa este de los EEUU.

La Fundación James Beard, es reconocida por su compromiso con la excelencia gastronómica, tiene como misión elevar el nivel de las personas detrás de la cultura culinaria de Estados Unidos y otorga desde 1991 los premios gastronómicos más prestigiosos del país los “James Beard Awards”.

El martes 27 de febrero se realizó otra formación en el prestigioso Culinary Institute of America (CIA), principal universidad gastronómica de los EEUU con sedes en Nueva York, Texas, California y Singapur.

Participaron en la actividad más de 150 alumnos y profesores del CIA, entre ellos el propio rector del CIA Mark Erikson. En el CIA se forman más de 2500 alumnos, que serán futuros prescriptores de nuestra trufa negra en los principales restaurantes de los EEUU y otros países del mundo.

El Culinary Institute of América (CIA) es socio del European Mycological Institute (EMI) desde 2021 con el que compartimos objetivos en relación con la gestión y valorización de los recursos micológicos en el medio rural.

Finalmente, el miércoles 28 se organizó una cena temática titulada “Su majestad la Trufa” en la emblemática James Beard House de Manhattan, en la que participaron 50 personas, entre ellas la CEO de la Fundación James Beard (JBF) Claire Reichenbach y su Presidente Kris Moon, además de empresarios benefactores de la JBF relacionados con el mundo de la gastronomía y los medios de comunicación de los EEUU, así como representantes de agencias como EFE y de la embajada de España en EEUU.

Trufforum NY 2024 ha contado con la participación de investigadores del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) como el Dr Fernando Martínez Peña y la Dra María Martín Santafé quienes dieron a conocer nuestra Tuber melanosporum, su ecología y propiedades aromáticas, nuestras zonas de producción, cómo y cuándo se recolecta, así como su diferenciación de otras especies menos valoradas. Igualmente, la Dra Laura Mateo-Vivaracho del CITA explicó cómo preservar y utilizar la trufa para mantener su potencial aromático y trufar alimentos, así como la gran diferencia con los aromas añadidos de imitación que inundan muchos productos y que nada tienen que ver con la experiencia de degustar nuestra trufa fresca.

Por su parte, el investigador especializado en micoturismo Dr Joaquin Latorre Minguell del European MycologicaI Institute (EMI) dio a conocer las actividades que ofrece el turismo de la trufa o trufiturismo y animó a los participantes estadounidenses a disfrutar de una experiencia completa en nuestros territorios de la trufa negra.

En ambas formaciones y en la cena contamos con dos cocineros especializados como Rubén Catalán del restaurante estrella verde michelín “La Torre del Visco” de Teruel y Miguel Ángel de la Cruz del restaurante estrella verde y roja michelín “La botica de Matapozuelos” de Valladolid, además del enólogo de Dominio de Atauta de Soria, Jaime Suárez.

Los cocineros realizaron varias demostraciones gastronómicas con trufa negra traída directamente de las zonas de producción de Teruel y Soria y el enólogo condujo una cata de vinos de Ribera del Duero justificada por la potencial sinergia existente entre el enoturismo y el trufiturismo en nuestros territorios.

Uno de los momentos más apreciados en las formaciones fueron las catas de trufa conducidas por Daniel Brito García-Mascaraque del Panel de Cata de la Asociación de Truficultores de Teruel (Atruter).

Estas catas supusieron para muchos de los participantes estadounidenses, la toma de contacto por primera vez con la trufa negra (Tuber melanosporum). Pudieron tocarla, olerla, degustarla y evaluarla.

Los participantes norteamericanos se interesaron por nuestros territorios truferos e intercambiaron experiencias de la mano de representantes institucionales como Enrique Rubio Vicepresidente de la Diputación de Soria, Miguel Ángel Navarro Diputado de Agricultura de la Diputación de Teruel, Michel Tournayre representante del GETT y antiguo presidente de la Federación Francesa de Truficultores (FFT), Daniel Brito García-Mascaraque Presidente de la Asociación de truficultores de Teruel (ATRUTER) y Javier Garijo representante de la Asociación de Truficultores y Cultivadores de trufa de Soria (ATRUSORIA). Igualmente, los participantes pudieron debatir con los representantes de empresas colaboradoras que se autofinanciaron su asistencia a Trufforum USA 2024, como Mytruff (Cella, Teruel), Las Truficas del Río Pilas (Mora de Rubielos, Teruel) e Inotruf (Sarrión, Teruel).

Además, la delegación de empresas y representantes institucionales de Trufforum USA 2024 tuvieron ocasión de conocer los canales de distribución de la trufa negra desde Europa a los EEUU, buscando posibles vías de cooperación en proyectos de interés común como la promoción del conocimiento de la trufa entre los consumidores norteamericanos.

Trufforum USA 2024 ha sido posible gracias al apoyo económico de las Diputaciones de Teruel, Soria y Valladolid y la colaboración del CITA del Gobierno de Aragón, de la Región francesa de Occitania y de los truficultores representados por el GETT, Atruter y Atrusoria. Ha contado con la asistencia técnica de e-Spain (socio del EMI) y la colaboración de la Fundación James Beard y del CIA (socio del EMI).

La trufa utilizada en Trufforum USA 2024 ha sido proporcionada por Manjares de la Tierra (Sarrión, Teruel), Encitruf (Ocenilla, Soria), Mytruff (Cella, Teruel) y Las Truficas del Río Pilas (Mora de Rubielos, Teruel). Los vinos han sido patrocinados por Milla de Oro del Vino y Alimentos de Valladolid, bodegas de Alberto (Serrada, Valladolid), Emilio Moro (Pesquera de Duero, Valladolid), Traslanzas ( Mucientes, Valladolid) y Dominio de Atauta (Atauta, Soria).

El European Mycological Institute (EMI)

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial “European Mycological Institute (AECT-EMI)” es una entidad de la Unión Europea creadora e impulsora de Trufforum y está integrada por los siguientes socios: la Diputación de Ávila, el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, la Región de Occitania (Francia), el Ayuntamiento de Soria, el Ayuntamiento de Vic, La Diputación de Teruel y La Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León y MicoAragón. Además, se cuenta con socios benefactores como el Centro de desarrollo de Bioproductos de Canadá (Biopterre) y la corporación Guandong Golden Truffle Bio-Technology Co. Ltd. (Australia) y socios colaboradores como The Culinary Institute of America (CIA, EEUU), le Kamouraska Mycologique (Québec, Canadá), la Mancomunidad de los 150 Pueblos de Soria, IdForest, e-Spain, Qilex consultoría, Alcina (Francia), la Universidad de Valladolid, la Universidad de Murcia, la corporación HOKUTO (Japón) y la corporación ICHIMASA (Japón).