Sanidad advierte de posibles casos graves entre jóvenes

Jueves, 15 Julio 2021 08:06

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reconocido que no se pueden descartar que se produzcan casos graves de Covid 19 entre los jóvenes si sigue aumentando al actual ritmo los contagios.

"A medida que está aumentando la circulación del virus, aumenta la probabilidad de que personas que no hayan sido vacunadas con pauta completa puedan ser casos graves y fallecimientos. No podemos descartar casos graves entre los jóvenes a medida que aumenta el número de casos entre ellos", ha resaltado en rueda de prensa este miércoles tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).



Sobre la situación epidemiológica, Darias ha celebrado con cautela que, mientras que el incremento de la incidencia en la anterior semana fue del 111 por ciento, en esta ha sido del 93 por ciento. "Tenemos que ver con toda la precaución si esta situación se va consolidando y este incremento va reduciendo su velocidad de incremento", ha señalado.



La ministra ha recordado que los grupos no vacunados, principalmente los jóvenes de entre 12 y 29 años, presentan una incidencia "muy por encima" de los 1.000 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.



En cualquier caso, ha mandado un mensaje tranquilizador detallado que "a pesar de este incremento importante, por el momento está teniendo un impacto más reducido tanto en camas hospitalarias como en UCI".

"Hasta la fecha, están suavemente afectadas con un ligero incremento", ha resaltado al respecto



Esta presión, en cambio, se está volcando en la Atención Primaria y los servicios de Salud Pública, quienes se encargan del manejo de casos y sus contactos.

"Es verdad que el buen funcionamiento de la campaña de vacunación está impidiendo el impacto en las personas vulnerables y la presión asistencial, pero también es cierto que la Atención Primaria y los servicios de Salud Pública están soportando la carga asistencial por esos incrementos de casos agudos, aunque con cuadros clínicos mucho menos graves", ha apuntado.



Campaña



Por otra parte, la ministra ha avanzado la puesta en marcha el 19 de julio de ocho 'spots' audiovisuales protagonizados por 30 deportistas olímpicos que irán a los juegos de Tokio en diferentes disciplinas, como kárate, judo, atletismo, halterofilia o piragüismo.

El objetivo es "concienciar de un comportamiento responsable a los jóvenes".



El Ministerio de Sanidad también tiene activa una campaña en redes sociales para el fomento de la vacunación y del comportamiento responsable entre los jóvenes.

Entre los participantes, se encuentra Joaquín, jugador del Real Betis, quien anima a "divertirse pero de manera segura, protegiéndonos nosotros pero también para los demás". "Como dice Joaquín, no solo depende de ti ni de mí, depende de todos nosotros", ha manifestado la ministra.