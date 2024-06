Once negocios en iniciativas culturales y creativas para implantar en territorios rurales

Miércoles, 19 Junio 2024 07:12

El espacio CaixaForum de Madrid ha acogido la cuarta edición del evento EmprendoDay, un encuentro donde se han dado a conocer los proyectos que han participado en el programa 02.Incubación, enfocados a dar viabilidad a ideas de negocio vinculadas a las industrias culturales y creativas en territorios rurales de España.

Esta convocatoria está impulsada por Culturia a través de Emprendoteca, plataforma para el fomento del emprendimiento en las industrias culturales y creativas – ICC, subvencionada por el Ministerio de Cultura.

Incubación tiene como objetivo impulsar la viabilidad de ideas de negocio vinculadas a las ICC en territorios rurales de España.

Esta cita ha servido también para establecer contacto entre agentes del ecosistema cultural y creativo, generar intercambio y analizar el sector y sus desafíos.

Durante la primera parte de la jornada se ha realizado una ronda de presentaciones de los proyectos (empresariales, microempresas o startups del sector creativo con menos de 3 años de actividad), con ámbito de desarrollo de la idea o emprendimiento en localidades con menos de 30.000 habitantes.

Estos proyectos han sido seleccionados mediante convocatoria pública, provenientes de todo el territorio español, en base a los siguientes criterios: Impacto en el desarrollo local, grado de innovación, valor diferencial que aporta, escalabilidad de la propuesta y distribución geográfica.

Los once proyectos de 02. Incubación son:

Estudio Jaime Penalva. Jaime Penalva Rodríguez (Casares, Málaga). Un estudio de animación cinematográfica y publicitaria.

Inloho. Inma Hortas (Outeiro de Rei, Lugo). Servicios de ilustración digital y analógica. Espacio de formación, experimentación y creación en torno al diseño gráfico.

La Persiana. José San Miguel Clavería (Alcañiz, Teruel). Productora audiovisual bajo aragonesa para creación de cortometrajes que tengan como escenario Aragón y sus paisajes.

Les plates. Isabel Rodríguez Ramos (Colunga, Asturias). Taller que rescata la tradición alfarera y cerámica asturiana.

NeuroEspacio Rural. Paula Molina Fernández. Proyecto Iberoamérica, con ámbito de acción en territorios rurales de España. Servicio de consultoría para la mejora de la percepción urbano espacial, aplicando criterios de neuro arquitectura.

Oficios Vivos. Beatriz Iglesias Losada. Aprender saberes en extinción. Proyecto con ámbito de acción nacional. Talleres y encuentros con artesanos y artesanas para aprender técnicas que forman parte del patrimonio inmaterial en riesgo de extinción.

Rofe. Ubai T. Alemán Benítez (Las Palmas). Productora creativa con base en Canarias que desarrolla dinámicas artísticas para impulsar el talento emergente y su internacionalización.

Tarima Lab. Bernardita Bielsa y Ricardo Isidro Castiglia (Arroyomolinos de León, Huelva). Residencia artística rural que busca construir puentes entre creadores, territorios, edades y culturas.

The GreenGame. Daniel Trigueros Vera (Los Marines, Huelva). Videojuego educativo diseñado para sumergir a los jugadores en la experiencia de aprender a cultivar mientras promueve la adopción de un estilo de vida sostenible.

Vinos Sangre Miura. Joaquín Gómez Pinaderos (Toro, Zamora). Vinos con denominación de origen Toro, elaborados artesanalmente y cuidando el medioambiente. Sangre Miura es un testimonio del amor por la tierra zamorana, donde la pasión y la tradición se fusionan en cada sorbo.

We are tabú. Roberto Olivares Patón (Linares, Jaén). Estudio de diseño centrado en Branding. Diseño de cultura de marca para estar en boca de todos.

Los proyectos han recibido formación especializada, mentorías y acompañamiento con profesionales del sector.

Han asistido a eventos de networking, con certificación del modelo de negocio de Emprendoteca y han podido conocer recursos y aplicar herramientas adaptadas al sector de las ICC, siguiendo los siguientes temas: Análisis de mercado, modelos de negocio, plan financiero, ventas, comunicación, marketing digital, estrategias de sostenibilidad y pitch de venta.

El futuro de las ICC’s: innovación y desarrollo sostenible

A continuación, se ha celebrado la mesa redonda El futuro de las ICC’s: innovación y desarrollo sostenible, con la participación de Mónica Comas, coordinadora de las oficinas Europa Creativa y el Punto Europeo de Ciudadanía; Sara Magán, directora de Fundación Contemporánea; y Enrique Segovia, director de conservación de WWF, en representación del sector ecologista de la plataforma Futuro en Común.

En la conferencia, moderada por Germán Mori, fundador de Culturia, se puso en valor la conexión entre cultura y desarrollo sostenible y cómo se puede trabajar en colaboración con otros sectores productivos, haciendo hincapié en la necesidad de seguir avanzando en esta dirección para que las propuestas lleguen como se precisen y no se demoren o se queden atrás por no contar con los recursos suficientes, debido a que estos sean de difícil acceso o que no haya conocimiento de las oportunidades privadas y públicas existentes para su fortalecimiento.

Por ello, los intervinientes han destacado la gran importancia que tiene la realización de programas e iniciativas como 02.Incubación y EmprendoDay para acercar herramientas y ayudas a las que pueden acceder nuevos proyectos de emprendedores y que contribuyan a su avance y crecimiento siendo sostenibles.

Mónica Comas ha presentado las ayudas que el programa Europa Creativa de la Unión Europea facilita al sector cultural para impulsar y fortalecer los sectores culturales y creativos.

El Programa ofrece cofinanciación a través de diferentes líneas de ayudas y convocatorias para apoyar a las ICC, mediante la creación transnacional, la innovación y la movilidad de artistas y profesionales, así como a otras acciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades específicas del sector. El presupuesto destinado al programa es de 2.440 millones de euros para todo el periodo 2021-2027.

De igual modo, ha insistido en el respaldo de Europa Creativa a la “Nueva Agenda europea para la cultura” (comunicación de la Comisión Europea de 22 de mayo de 2018).

Su propósito es utilizar el poder de la cultura y la diversidad cultural con el fin de promover la cohesión social y el bienestar social, propiciando la dimensión transfronteriza de los sectores cultural y creativo y potenciando su capacidad de crecimiento y de fomento del desarrollo de la creatividad basada en la cultura, en la educación y en la innovación. Además de contribuir a los fines de empleo, crecimiento, y fortalecimiento de las relaciones culturales internacionales.